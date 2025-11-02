Хоббидоггинг — что это за увлечение и опасно ли оно для психики

Видео с этим трендом облетели весь интернет, но особое внимание со стороны СМИ было приковано к ролику из города Хайльбронн. Там несколько взрослых людей гуляли с поводками, а также учили невидимых собак командам и даже прохождению полосы препятствий. Данное увлечение называют продолжением хоббихорсинга — катания верхом на игрушечных лошадях, популярного ранее.

Хоббидоггинг — это выгуливание невидимых собак на поводке. Со стороны это выглядит довольно необычно: человек идет по улице, держа в руке пустой ошейник для собак и представляя, что рядом следует любимый питомец.

Почему хоббидоггинг так популярен

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Психолог-медиатор Виктория Радченко считает, что причин популярности нового тренда может быть множество.

Прежде всего, отмечает специалист, собака — это символ безусловной любви и преданности. «Ритуал выгула дает человеку ощущение, что он о ком-то заботится и кому-то нужен. Это может быть особенно актуально для одиноких людей, тех, кто потерял питомца или не может завести настоящую собаку по каким-то причинам», — говорит эксперт.

Вторая причина: хоббидоггинг — это более простой способ социализации. Конечно, такое необычное поведение может привлечь внимание окружающих и послужить стимулом для завязывания диалога.

«Для стеснительных людей это может быть безопасным способом взаимодействовать с обществом, не будучи в центре внимания самому (вся „сцена“ разыгрывается вокруг воображаемого питомца)», — поясняет Радченко.

Для каких-то людей хоббидоггинг — это попытка самовыражения: таким образом люди выражают свою индивидуальность, бросают вызов общественным нормам.

Кроме того, хоббидоггинг очень полезен, ведь человек проводит много времени на свежем воздухе, гуляет, что позитивно сказывается на психологическом здоровье.

«Ритуал „выгула собаки“ может быть тем якорем, который заставляет человека выходить на улицу, дышать воздухом, соблюдать режим и структурировать свой день. Это своего рода поведенческая терапия», — резюмирует эксперт.

Не стоит забывать и о еще одной причине заниматься хоббидоггингом — простом развлечении.

Молодые люди делают на хоббидоггинге контент, а после получают лайки, комментарии и социальное одобрение.