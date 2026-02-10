Гори, гори ясно: как сделать чучело на Масленицу и когда его сжигать

В материале РИАМО рассказываем о том, когда нужно жечь Масленицу в 2026 году и из чего лучше делать чучело.

Зачем жгут чучело на Масленицу

Фото - © FotograFF / Фотобанк Лори

Масленица — один из самых популярных праздников в России. Это вполне объяснимо, ведь он дарит радость, веселье, в нем много интересных и зрелищных ритуалов, которые нравятся и детям, и взрослым.

Древний славянский праздник связан с проводами зимы и встречей весны. Славяне проводили обряды, которые помогали «победить» зиму и обеспечить плодородие земли. Символом праздника всегда было чучело из соломы, которое называлось по-разному, но всегда олицетворяло прощание с зимой. Чучело было принято «встречать», «угощать» а после всех торжеств сжигать на костре, то есть «хоронить».

Изначально чучело называли Мареной. Эта богиня в славянской мифологии была связана с циклами увядания и возрождения природы, с обрядами, направленными на вызов дождя. Таким образом, в весенних ритуалах она символизировала смерть зимы. Сейчас праздничное чучело чаще всего называют Масленицей или Зимой.

Обряды древности перешли и в современность. По словам клинического психолога Ксении Солопановой, яркий ритуал сжигания чучела и сегодня — не просто развлечение. Он олицетворяет прощание с зимой и встречу весны, нового начала.

«В наше время, когда жизнь стремительно меняется, такие традиции становятся особенно важными. Они помогают нам осознать цикличность времени, вернуться к корням и ощутить связь с предками. В условиях городского ритма и технологической гонки, праздники, наполненные символикой, создают пространство для размышлений и единения с природой», — отмечает психолог.

Доктор философии Родион Барабанов добавляет, что с точки зрения психологии сжигание чучела на Масленицу можно рассматривать как мощный акт завершения и очищения. И этим во многом объясняется популярность праздника. «Это в чистом виде ритуал перехода, который помогает психике переключиться из режима ”сбережения энергии” (зима, авитаминоз) в режим “активного роста” (весна, накопление энергии)», — говорит эксперт.

Когда сжигать Масленицу в 2026 году

Фото - © Володина Ольга / Фотобанк Лори

Масленица в 2026 году начинается 16 февраля, и каждый день недели имеет свое значение. Подробнее о каждом из них можно почитать в нашем материале.

Сжигать чучело принято в последний день гуляний, в воскресенье. В этом году это 22 февраля.

Как и из чего делать чучело на Масленицу

Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори

Чтобы чучело хорошо горело, лучше делать его из соломы, веток, лоскутов натуральной ткани, веревок и лент. Для каркаса нужно использовать ветки, из соломы можно форсировать основу, делать туловище и конечности. Ткань и ленты использовать для украшения. Если соломы недостаточно, то можно использовать бумагу, сено или вату. Не стоит использовать строительные смеси, пену, клей — все это токсично при горении.

Изначально Масленице не рисовали лицо, считалось, что так у нее появляется душа. Но сегодня чучелу рисуют глаза и рот, делать это лучше с помощью натуральных красителей. Однако Родион Барабанов рекомендует лицо все-таки не рисовать, как это делали наши предки.

«С психологической точки зрения это помогает избежать антропоморфизма (наделения неживого человеческими чертами). Если на кукле нет улыбки и глаз, она воспринимается не как персонаж, а как символ — абстрактный контейнер для всего старого и ненужного, который легко отпустить, чего и требует праздничный ритуал», — предупреждает эксперт.

Ксения Солопанова добавляет, что при создании чучела важно подходить к процессу с душой и пониманием того, что вы создаете символ всего ненужного. К процессу стоит привлечь детей, чтобы традиции передавались из поколения в поколение.

«Вместе собирать материалы, обсуждать, как оно должно выглядеть, какие цвета лучше выбрать. Таким образом, чучело становится не только объектом, но и частью семейной традиции. Когда приходит время сжигания, важно объяснить ребенку, что это ритуал очищения. Можно сказать, что мы сжигаем все плохое, что накопилось за зиму, и открываем двери для нового, светлого и радостного», — советует Ксения.

Родион Барабанов рекомендует объяснить ребенку, что чучело — это «письмо» весне. Мы вкладываем в него холод и зимнюю скуку, а огонь превращает их в тепло и свет.

Как сжигать чучело на Масленицу: правила безопасности и штрафы

Фото - © Медиасток.рф

Чтобы сжигание чучела было безопасным, важно соблюдать правила:

выбирать открытое место на расстоянии не менее 50 метров от зданий, люди должны стоять на расстоянии не ближе 10 метров от чучела;

подготовить огнетушители и песок;

установить чучело максимально устойчиво, чтобы при сгорании оно не упало на стоящих рядом людей;

поджигать чучело с подветренной стороны с помощью факела;

не применять бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;

при сильном ветре отменить или перенести сжигание чучела на другой день.

За несоблюдение правил предусмотрены штрафы. Конечно, никто не оштрафует конкретно за сжигание чучела, но несоблюдение правил пожарной безопасности — это нарушение.

При нарушении правил, если никто не пострадал, штрафы составят для граждан — от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 40 до 60 тысяч рублей, юридические лица должны будут заплатить от 300 до 400 тысяч рублей.

Однако если неосторожность приведет к пожару с пострадавшими, суммы вырастут. В случае гибели людей организаторам мероприятия может грозить штраф до двух миллионов рублей или приостановка деятельности ИП/юридического лица на срок до 90 суток. Физическое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по статье 118 УК РФ за причинение тяжкого вреда по неосторожности.