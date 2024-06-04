Где посмотреть результаты ЕГЭ-2024 и как их оспорить

В материале РИАМО рассказываем, когда будут известны результаты ЕГЭ, где их можно посмотреть и как можно подать апелляцию.

Когда будут известны результаты ЕГЭ-2024 Фото - © Фотобанк Лори Согласно письму Рособрнадзора, 6 июня официально объявят результаты экзамена по географии, литературе и химии, 14 июня будут известны результаты по русскому языку и математике (базовый уровень), 17 июня – по математике (профильный уровень), 20 июня – по информатике, физике и обществознанию, 26 июня – по иностранным языкам (устно и письменно), истории, биологии. Позже станут известны результаты по экзаменам в резервные и дополнительные дни.

Где смотреть свои баллы по ЕГЭ-2024 Фото - © Андрей Игошев / Фотобанк Лори Найти результаты ЕГЭ можно онлайн и в своей школе. Чтобы узнать результат у учителя, выпускнику необходимо предъявить свой паспорт. Но в этом случае удастся узнать только итоговый балл, не видя свою работу и ошибки в ней. На Госуслугах Для того, чтобы узнать результат экзамена на Госуслугах, понадобится подтвержденная учетная запись. Если такая запись есть, то нужно войти в личный кабинет в раздел «Документы», выбрать графу «Образование» и далее – «Результаты ЕГЭ». Тут будет доступен результат по стобалльной системе. На официальном портале ЕГЭ Результаты экзамена доступны и на официальном портале ЕГЭ, где нужно будет ввести фамилию, имя и отчество, паспортные данные или код регистрации из 12 символов участника экзамена, а также название региона. Узнать результаты может сам участник, родитель или другой законный представитель. Стоит помнить, что здесь результат могут узнать только выпускники этого года. На сайте опубликована информация по отдельным регионам России, в каждом случае эти сведения передают местные департаменты образования. Но, например, выпускники Москвы здесь не найдут свои результаты, им свой балл можно посмотреть на сайте мэра Москвы. На этом сайте можно увидеть не только баллы, но и скан-копии бланков ответов и набранный первичный балл за каждое задание. Сайты региональных центров обработки информации У многих регионов есть свои сайты по проверке результатов. В Московской области это сайт, например. Войти можно, указав фамилию, имя, отчество и номер паспорта. Тут публикуются результаты и есть возможность подать апелляцию, узнать расписание резервных и дополнительных дней, найти ответы на другие вопросы. Доступны тут результаты ОГЭ, ГВЭ, итогового сочинения и собеседования по русскому языку. Для Москвы таким ресурсом остается сайт мэра Москвы.