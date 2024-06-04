Где посмотреть результаты ЕГЭ-2024 и как их оспорить
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В материале РИАМО рассказываем, когда будут известны результаты ЕГЭ, где их можно посмотреть и как можно подать апелляцию.
Когда будут известны результаты ЕГЭ-2024
Фото - © Фотобанк Лори
Согласно письму Рособрнадзора, 6 июня официально объявят результаты экзамена по географии, литературе и химии, 14 июня будут известны результаты по русскому языку и математике (базовый уровень), 17 июня – по математике (профильный уровень), 20 июня – по информатике, физике и обществознанию, 26 июня – по иностранным языкам (устно и письменно), истории, биологии.
Позже станут известны результаты по экзаменам в резервные и дополнительные дни.
Где смотреть свои баллы по ЕГЭ-2024
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Найти результаты ЕГЭ можно онлайн и в своей школе. Чтобы узнать результат у учителя, выпускнику необходимо предъявить свой паспорт. Но в этом случае удастся узнать только итоговый балл, не видя свою работу и ошибки в ней.
На Госуслугах
Для того, чтобы узнать результат экзамена на Госуслугах, понадобится подтвержденная учетная запись. Если такая запись есть, то нужно войти в личный кабинет в раздел «Документы», выбрать графу «Образование» и далее – «Результаты ЕГЭ». Тут будет доступен результат по стобалльной системе.
На официальном портале ЕГЭ
Результаты экзамена доступны и на официальном портале ЕГЭ, где нужно будет ввести фамилию, имя и отчество, паспортные данные или код регистрации из 12 символов участника экзамена, а также название региона. Узнать результаты может сам участник, родитель или другой законный представитель. Стоит помнить, что здесь результат могут узнать только выпускники этого года.
На сайте опубликована информация по отдельным регионам России, в каждом случае эти сведения передают местные департаменты образования. Но, например, выпускники Москвы здесь не найдут свои результаты, им свой балл можно посмотреть на сайте мэра Москвы.
На этом сайте можно увидеть не только баллы, но и скан-копии бланков ответов и набранный первичный балл за каждое задание.
Сайты региональных центров обработки информации
У многих регионов есть свои сайты по проверке результатов. В Московской области это сайт, например. Войти можно, указав фамилию, имя, отчество и номер паспорта. Тут публикуются результаты и есть возможность подать апелляцию, узнать расписание резервных и дополнительных дней, найти ответы на другие вопросы. Доступны тут результаты ОГЭ, ГВЭ, итогового сочинения и собеседования по русскому языку. Для Москвы таким ресурсом остается сайт мэра Москвы.
Как можно оспорить результат ЕГЭ и какой балл можно получить
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Апелляцию можно подать на сайте региональных центров обработки информации, в Московской области на сайте такая возможность есть. Если выпускник не согласен с результатами ЕГЭ, то ему нужно обратиться в конфликтную комиссию при региональном центре обработки информации в течение двух рабочих дней после официального опубликования результатов. При пересмотре баллы могут быть не только увеличены, но и уменьшены, это нужно иметь в виду при подаче апелляции. Причиной снятого балла могут быть просто неправильно распознанный компьютером ответ или вовсе нераспознанный, могут ошибиться и эксперты.
Важно помнить, что неправильное оформление – это не повод для апелляции, как и вопросы по структуре работы. Принимая решение оспорить балл, лучше посоветоваться сначала с репетитором или педагогом, стоит ли обращаться в конфликтную комиссию и не получится ли так, что балл снизят, а не повысят. Обычно апелляцию рассматривают четыре дня, и за это время ее можно отозвать. Присутствовать при оспаривании могут и родители выпускника. Заседание может проходить очно и заочно, после которого вынесут решение. Все аргументы для заседания нужно подготовить заранее, чтобы уверено и точно отвечать на вопросы и оспаривать результат. Поэтому важно быть полностью уверенным в своей правоте.
Если при проведении экзамена был нарушен порядок, то апелляцию нужно подавать сразу после сдачи в пункте сдачи ЕГЭ, обратившись к любому организатору. Например, если мешали соседи и постоянно шумели или сломалась техника. Неработающие камеры – тоже повод для апелляции. По результатам рассмотрения может быть назначен резервный день для пересдачи.