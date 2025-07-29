Гаджеты и тяжелые рюкзаки: 6 советов, как спасти осанку ребенка

Все это приводит к деформации скелета не только детского. Иногда школьники боятся собственного быстрого роста и начинают сутулиться, чтобы быть похожим на сверстников. Врачи рекомендуют особенно тщательно следить за осанкой школьников в первый год учебы и в период полового созревания.

Неправильная осанка – это не просто некрасиво. Она приводит к деформации позвоночника, нарушению работы сердца и легких, хроническим болям в спине, шее и голове, быстрой утомляемости. Может развиться сколиоз разной степени тяжести, появляется сутулость. В итоге ребенок просто недополучает кислород, ему сложнее учиться, переносить физические нагрузки, он чаще болеет.

‍Если есть асимметрия, сутулость и жалобы на боль в спине, то нужно обратиться к врачу-ортопеду.

Небольшие начинающиеся деформации можно обнаружить, если попросить ребенка снять обувь, встать прямо и опустить руки вдоль тела. Важно, чтобы он специально не выпрямлялся, а встал в максимально комфортном для себя положении. Смотреть нужно на линию позвоночника, уровень лопаток и плеч, положение стоп и коленей.

Как сформировать правильную осанку у школьников

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1. Физические нагрузки

Лучшей профилактикой искривления позвоночника будут физические упражнения. Можно отдать школьника в спортивную секцию, обеспечить посещение бассейна, просто регулярно кататься вместе на велосипедах и лыжах. Важно, чтобы ребенок двигался в течение дня, делал перерывы во время уроков – именно для этого в школах придумали перемены.

2. Правильный сон

Важно спать не только достаточно (для школьника в среднем около 9 часов), но и в правильной кровати. У школьника должно быть удобное спальное место с ортопедическим матрасом и подушкой.

3. Удобная мебель и освещение

Школьник очень много времени проводит за учебой и поэтому письменный стол и стул должны быть отрегулированы под конкретного ребенка. Желательно приобретать мебель с возможность регулировки по росту, и смотреть, чтобы школьнику не приходилось горбиться во время занятий. Света на рабочем месте должно быть достаточно, чтобы не пришлось наклоняться к учебникам.

4. Выбрать правильный рюкзак

Важно выбирать именно рюкзак, а не сумку, так как одна лямка провоцирует перекос позвоночника. Рюкзак нужно выбирать легкий, с твердой спинкой, с необходимым количеством секций для равномерного распределения нагрузки. Важно помнить, что вес наполненного рюкзака не должен превышать 10% от общей массы тела ребенка, а ширина – соответствовать ширине плеч.

В начальной школе в современных школах обычно есть шкафчики для хранения учебников, поэтому школьнику не придется носить каждый раз комплект учебников. Можно также договориться с соседом по парте и носить один учебник на двоих – так рюкзак станет вдвое легче. Кроме того, современные учебники есть в электронном виде и носить можно только тетради и планшет – главное, договориться о такой форме обучения с учителями.

5. Уменьшить время проведения с гаджетами

Неправильная осанка формируется и из-за того, что школьники смотрят в телефоны и планшеты, опустив голову. Если у ребенка есть компьютер, то расстояние от монитора до глаз должно быть примерно 50-60 сантиметров. Середина монитора должна быть чуть ниже уровня глаз (взгляд должен падать под углом около 30 градусов). Это правило работает и с гаджетами – листать ленту в соцсетях и играть лучше в правильной позе. Слишком сильный наклон головы приводит к перенапряжению мышц, хронической боли и, как следствие, к нарушению осанки.

6. Формировать правильные привычки

Ребенку важно все время напоминать о необходимости держать спину ровно, объяснить ему почему это важно, при необходимости – сходить к врачу, который сможет и рассказать, и показать, чем чревато искривление позвоночника.