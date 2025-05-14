Экзотика под запретом: каких животных запрещено содержать дома в 2025 году
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С 1 сентября вступает в силу обновленный перечень животных, которых нельзя содержать в домашних условиях. В материале РИАМО рассказываем о том, что это за животные и с чем связан запрет.
Когда ступит в силу обновленный перечень животных
Фото - © Фотобанк Лори
8 мая 2025 года специальным распоряжением Правительства РФ был утвержден новый список животных, запрещенных к содержанию в жилом доме. Данное распоряжение вступает в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031-го.
Предыдущая редакция списка действовала с 2020 года и включала чуть более 100 видов животных, в новом перечне указан уже 121 вид.
Каких животных нельзя содержать дома
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В списке животных, запрещенных к содержанию дома, перечислены практически все классы живых существ: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, рыбы и даже коралловые полипы.
Пресмыкающиеся
В числе попавших под запрет – большой список змей, в который попали различные виды кобр, морские змеи, тайпаны, мамбы, цепочная и габонская гадюка, а также питоны длиной более четырех метров.
Также запрещено держать дома крокодилов, комодских варанов, некоторые виды черепах, ядовитую и щитоголовую квакшу, а также ядовитую древесную лягушку, известную как ужасный листолаз.
Паукообразные
Из числа паукообразных в доме нельзя держать различные виды скорпионов, а также таких пауков, как тарантул, черная вдова, каракурт и паук-отшельник.
Млекопитающие
Самый большой список представляют млекопитающие: в «запретный» перечень включены львы, ягуары, леопарды и тигры, а также рысь, пума, гепард, сервал, рыжий и гривистый волк, лисица, медоед, тюлень, росомаха и дикобраз.
Также нельзя держать дома представителей семейства медвежьих, китообразных, хоботных, бегемотовых, а еще – павианов, гиббонов, ревунов и другие виды обезьян.
Птицы
В числе птиц, которых нельзя содержать дома – африканский и австралийский страусы, кивиобразные, пеликаны, пингвины, фламинго, соколы, а также все виды филинов.
Рыбы
Под запрет на содержание попали орляковые и электрические скаты, скаты-хвостоколы, серые и молотоголовые акулы, морские окуни размером более 1,5 метров, морские дракончики и электрический угорь.
Кроме того, в домашних условиях нельзя выращивать коралловые полипы отряда Зоантарии.
Почему экзотических животных нельзя содержать дома
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Вышеуказанных животных нельзя содержать в квартире или частном доме по различным причинам. Некоторые животные могут представлять опасность для человека, другие – требуют особых условий содержания и ухода, обеспечить которые в домашних условиях проблематично или невозможно.
Запрет не касается зоопарков, цирков, океанариумов, дельфинариев, питомников и иных организаций, имеющих лицензию на содержание перечисленных видов животных.
Санкции для владельцев экзотических животных
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На сегодняшний момент законодательство не предполагает наказания за нарушение данного запрета, но в случае обнаружения нарушения животные будут конфискованы.
Те животные, которые были включены в обновленный список запрещенных к содержанию в неволе, не будут изыматься у владельцев при условии, что они были куплены до вступления распоряжения в силу. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов.
Летом 2022 года Государственная Дума рассматривала законопроект о штрафах до 150 тысяч рублей за содержание в неволе запрещенных видов животных. Однако соответствующие поправки в КоАП так и не были внесены.