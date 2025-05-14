Экзотика под запретом: каких животных запрещено содержать дома в 2025 году

Предыдущая редакция списка действовала с 2020 года и включала чуть более 100 видов животных, в новом перечне указан уже 121 вид.

8 мая 2025 года специальным распоряжением Правительства РФ был утвержден новый список животных, запрещенных к содержанию в жилом доме. Данное распоряжение вступает в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031-го.

Каких животных нельзя содержать дома

Фото - © Mikhail Davidovich / Фотобанк Лори

В списке животных, запрещенных к содержанию дома, перечислены практически все классы живых существ: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, рыбы и даже коралловые полипы.

Пресмыкающиеся

В числе попавших под запрет – большой список змей, в который попали различные виды кобр, морские змеи, тайпаны, мамбы, цепочная и габонская гадюка, а также питоны длиной более четырех метров.

Также запрещено держать дома крокодилов, комодских варанов, некоторые виды черепах, ядовитую и щитоголовую квакшу, а также ядовитую древесную лягушку, известную как ужасный листолаз.

Паукообразные

Из числа паукообразных в доме нельзя держать различные виды скорпионов, а также таких пауков, как тарантул, черная вдова, каракурт и паук-отшельник.

Млекопитающие

Самый большой список представляют млекопитающие: в «запретный» перечень включены львы, ягуары, леопарды и тигры, а также рысь, пума, гепард, сервал, рыжий и гривистый волк, лисица, медоед, тюлень, росомаха и дикобраз.

Также нельзя держать дома представителей семейства медвежьих, китообразных, хоботных, бегемотовых, а еще – павианов, гиббонов, ревунов и другие виды обезьян.

Птицы

В числе птиц, которых нельзя содержать дома – африканский и австралийский страусы, кивиобразные, пеликаны, пингвины, фламинго, соколы, а также все виды филинов.

Рыбы

Под запрет на содержание попали орляковые и электрические скаты, скаты-хвостоколы, серые и молотоголовые акулы, морские окуни размером более 1,5 метров, морские дракончики и электрический угорь.

Кроме того, в домашних условиях нельзя выращивать коралловые полипы отряда Зоантарии.