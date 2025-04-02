Два раза по четыре: как россияне будут отдыхать на майские праздники 2025

В материале РИАМО читайте о том, сколько выходных и рабочих дней будет в мае и когда лучше брать отпуск.

Как отдыхаем на майские праздники 2025 Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори В майские праздники не будет длинных выходных по формату новогодних каникул. В этом году их разделили на две части. Таким образом, каждые выходные будут посвящены отдельному празднику. Кроме того, такой формат позволит более рационально распределить рабочее время – не нужно будет приходить в себя после затянувшихся праздников. Итак, отдыхать в мае 2025 года в России будут с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. В первые длинные выходные мы отметим Праздник весны и труда, а во вторые – 80-летие Победы. Между выходными будет три рабочих дня. Перед 1 мая тоже будет короткая рабочая неделя.

Сколько всего выходных будет в мае 2025 года Фото - © Ольга Дерябина / Фотобанк Лори Всего в мае 2025 года из 31 календарного 18 рабочих и 13 нерабочих дней (девять приходятся на выходные субботу, воскресенье и четыре – праздничные). Стандартные субботы и воскресенья – это 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая. В итоге почти половину мая мы будем отдыхать, а сами каникулы станут более структурированными. 30 апреля будет сокращенным рабочим днем. 7 мая обычный полный рабочий день, так как за ним следует не праздничный день 8 мая. Как раз на 8 мая был перенесен праздничный день с 23 февраля.

Кто будет работать в майские каникулы 2025 года Фото - © Adobe Stock Традиционно в выходные и праздничные дни работают непрерывно действующие организации, аптеки, продуктовые магазины, больницы, экстренные службы, СМИ и другие компании. Там работники трудятся посменно, что прописано в трудовом договоре. Тем не менее, и для таких работников майские праздники не будут просто рабочими днями. Статья 153 трудового кодекса регламентирует оплату труда за работу в выходные и праздничные дни. Тем, кто работает сдельно, должны платить не менее чем по двойным расценкам. Заплата тех, чья работа рассчитывается по дневным и часовым тарифным ставкам, должна составлять не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки. Для сотрудников, работающих на окладе, выплаты производятся либо не менее одинарной дневной или часовой ставки за день или час работы (если количество рабочих часов в месяце с выходом на работу в выходной не увеличится), либо не менее двойной ставки (если с выходом на работу в выходной количество рабочих часов в месяце превысит норму). Также вместо компенсации можно выбрать дополнительный выходной, но тогда оплата будет стандартной.