Дополнительная индексация военных пенсий в 2025 году: что необходимо знать
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Как будут проиндексированы дополнительно военные пенсии в России в текущем году и когда граждане смогут получить доплаты согласно новому закону, читайте в материале РИАМО.
Решение о дополнительной индексации военных пенсий с 1 января 2025 года
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Совет Федерации 12 февраля принял решение одобрить закон о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года. Накануне документ, подготовленный правительством, приняла Госдума. Данный законопроект был внесен в Госдуму в январе 2025 года. В пояснительной записке сказано, что новые нормы направлены на дополнительную индексацию пенсий военным пенсионерам с учетом фактического уровня инфляции.
Правительство произвело расчеты, согласно которым для индексации военных пенсий потребуется выделить 56,6 млрд руб. из федерального бюджета.
На какую сумму будут дополнительно проиндексированы военные пенсии в 2025 году
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Новый закон устанавливает, что с 1 января размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии, составит 93,59%, а не 89,83%, как это было ранее. Такая мера обеспечит индексацию пенсий военным и членам их семей на 9,5%.
Денежное довольствие представляет собой сумму окладов по званию и должности. Военная пенсия складывается из процента от этой суммы и различных надбавок, которые у каждого могут быть индивидуальными.
Ранее военные пенсии уже подверглись индексации на 5,1%. Однако такая величина оказалась ниже уровня фактической инфляции. Именно поэтому потребовалось внести дополнительные изменения в закон, которые предполагают, что пенсии будут увеличены еще на 4,4%. В итоге общий уровень индексации пенсий военным пенсионерам в 2025 году составит 9,5%.
Премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что «к уже произведенным выплатам за первые два месяца 2025 года будет сделана доплата». Таким образом, военные пенсионеры смогут с 1 марта получить пенсию, которая будет уже доиндексирована. То есть доплаты за январь и февраль 2025 года по повышенным военным пенсиям будут перечислены гражданам одновременно с выплатой за март.
Кому положена дополнительная индексация к военным пенсиям в 2025 году
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Дополнительную индексацию к военной пенсии получат разные категории граждан. Перечень лиц, имеющих право на получение военной пенсии, представлен в ст. 1 Закона №4468-1. Пенсионное обеспечение распространяется на бывших военнослужащих по контракту и их семей, проходивших службу в:
- органах Министерства обороны и подведомственных ему службах;
- органах внутренних дел;
- пограничных войсках;
- следственном комитете;
- ФСБ;
- органах государственной охраны;
- Государственной противопожарной службе;
- органах ФСИН;
- войсках национальной гвардии;
- других формированиях, созданных в соответствии с законодательством РФ.