Держать язык за зубами: что будет за публичное оскорбление и как разобраться с обидчиком

В материале РИАМО рассказываем об ответственности за публичное оскорбление личности и о том, как наказать за словоблудие.

Что такое публичное оскорбление личности Фото - © Freepik.com Оскорбление — это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме. Публичным оскорбление считается, когда оно выражено при свидетелях, в интернете, в СМИ или социальных сетях. Унижением чести и достоинства является резко отрицательная оценка личности. Например, грубые высказывания о внешности, об одежде человека, в том числе выражения в неприличной форме, слова, дискредитирующие личность, подрывающие ее авторитет. Оскорблением считаются и непристойные шуточки, унижение национального достоинства, вмешательство в личную жизнь, разглашение личной информации, оскорбительные жесты и нецензурная брань. Четкого определения действий, считающихся унижением и оскорблением, в законе нет, но юристы объясняют, что при привлечении к ответственности не имеет значения, соответствует ли отрицательная оценка личности истинному положению дел. То есть даже если человек ведет аморальный образ жизни и кто-то выскажется об этом в нелицеприятной форме или жестами унизит человека, он может быть за это оштрафован. Имеет значение, как сам адресат оскорблений воспримет слова или действия в свой адрес и сочтет ли это оскорблением. В конечном итоге именно он будет обращаться с заявлением. Оскорбление отличается от клеветы тем, что последнее — это заведомая ложь, рассказанная с целью нанести урон репутации человека. За клевету предусмотрено уголовное наказание, за оскорбление отвечать придется по административному делу, но потерпевший может через суд потребовать возмещения морального вреда.

Какая ответственность и штрафы за оскорбление личности Фото - © Фотобанк Лори Административная ответственность За оскорбление личности предусмотрена административная ответственность по статье 5.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В статье указано, какие суммы и за какие нарушения могут взиматься. Так, за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. Оскорбление в публичном поле, в СМИ или сети «Интернет» (в том числе в соцсетях), в том числе и в отношении группы лиц, например, группы в соцсети, обойдется в штраф для граждан в размере от пяти до 10 тысяч рублей; для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 до 700 тысяч рублей. Если обвиняемый не принял меры к недопущению оскорбления в публичном поле, он заплатит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, если это должностное лицо, и от 50 до 100 тысяч, если юридическое. Если оскорбивший занимает должность государственной гражданской или муниципальной службы, то он заплатит штраф до 100 тысяч рублей и не сможет работать в аналогичной должности в течение года. Повторное нарушение такому госслужащему обойдется штрафом в 150 тысяч рублей и двухлетним запретом на занимание должностей. Срок давности на привлечение к ответственности составляет 3 месяца с момента совершения правонарушения. Кроме всего перечисленного к ответственности можно привлечь за мелкое хулиганство по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ. Тут можно привлечь гражданина за распространение в интернете информации, «выраженной в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции», а также госорганам. Уголовная ответственность Кроме того, гражданина могут привлечь к уголовной ответственности за оскорбление представителя органов власти (судьи, пристава, следования, полицейского и др.) во время исполнения ими своих должностных обязанностей. Статья 319 УК РФ предусматривает штраф до 40 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360 часов. Или другое наказание без тюремного заключения. Оскорбление военнослужащего квалифицируется по ст. 336 УК РФ. Важно помнить, что по статье за оскорбление представителя власти придется отвечать только тогда, когда было именно унижение, то есть использование бранной лексики, оскорбления и прочее. Если вы просто решили покритиковать чиновника, то никто к ответственности за это не привлечет. Здоровая критика только помогает в работе.

Как наказать обидчика за оскорбление и насколько реально это сделать Фото - © Фотобанк Лори Что касается простых граждан, то тут судебная практика довольно скудная. Тем не менее, известны случаи, когда людей привлекали к ответственности за оскорбление соседей в общедомовом чате или за высказывания в комментариях в соцсетях. Чаще всего при обращении с такими заявлениями проводится беседа, удаляется пост — и на этом инцидент исчерпывается. Бывает, что и органы правопорядка не расценивают высказывания как оскорбления и просто не открывают делопроизводство. Всегда довольно сложно доказать сам факт оскорбления, если не используется откровенно бранная лексика, например. Оскорбление будет являться таковым только в тех случаях, когда действия лица направлены против определенного человека и нет сомнений в том, что речь идет именно о конкретном человеке, и при этом виновный осознает, что наносит оскорбление другому лицу и желает это совершить. Все это крайне трудно доказать. Поэтому на бытовом уровне редко удается отстоять свои права, а если и удается, то пройдя несколько инстанций. Что делать, если вас оскорбили Если вы считаете, что вас оскорбили, то первое, что нужно сделать, — скриншоты переписок, записи разговоров, собрать прочие доказательства. Все сохраненные данные лучше всего завизировать у нотариуса. Стоит это недешево, одна переписка может обойтись в 20-30 тысяч рублей. Но все эти затраты можно возместить через суд. При этом не важно, как и кем было нанесено оскорбление, порядок действий всегда одинаковый. Дальше нужно обратиться с заявлением в прокуратуру. Дело возбуждает и передает в суд именно прокурор. Срок давности по таким делам составляет три месяца, и если факт оскорбления не будет установлен по истечении этого срока, производство по делу не может быть начато. Если факт оскорбления будет установлен, прокурор начнет делопроизводство, подаст иск на рассмотрение в мировой суд, и там будет решаться вопрос о привлечении обидчика к ответственности. Кроме того, оскорбленный гражданин вправе требовать возмещения морального вреда, обратившись в суд уже самостоятельно, и возмещать в том числе судебные расходы. Если решения судов вас не удовлетворят, можно подавать апелляционную жалобу. В любом случае, если вы решили наказать оскорбившего вас человека, нужно приготовиться к долгим разбирательствам и немалым расходам.