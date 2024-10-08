День народного единства 4 ноября: как мы отдыхаем и работаем на ноябрьские праздники

В материале РИАМО читайте о том, как россияне будут отдыхать в праздничные дни в ноябре и когда придется поработать больше.

Какой праздник отмечают в России 4 ноября Фото - © Медиасток.рф Ежегодно с 2005 года в России 4 ноября отмечается День народного единства. В этот день в 1612 году народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских захватчиков. Благодаря этому удалось преодолеть смуту, избавиться от самозванцев и безвластия. Народным это ополчение называется потому, что в борьбе с польскими интервентами участвовали представители всех сословий. Результатом борьбы стало избрание царя Михаила Романова, который и объявил 4 ноября днем освобождения Москвы от польских захватчиков. В современной России мы отмечаем День народного единства, и так как это праздник государственный, он объявлен выходным днем.

Выходные дни в ноябре 2024 года и длинная рабочая неделя в октябре Фото - © Иванов Алексей / Фотобанк Лори В ноябре 2024 года будет 21 рабочий день, девять из которых – выходные. Помимо традиционных суббот и воскресений, отдыхать мы будем еще один день – 4 ноября, который выпадает на понедельник. По Трудовому кодексу РФ 2 ноября будет сокращенным рабочим днем. Суббота, 2 ноября, будет рабочей, то есть перед праздничными днями предстоит длинная рабочая неделя. Этот рабочий день появился из-за переноса со вторника, 30 апреля. Весной мы отдыхали с 28 апреля по 1 мая, включая понедельник и вторник – 29 и 30 апреля. За 29 апреля россияне работали 27 апреля, а 30 апреля перенесли на 2 ноября. Стоит помнить, что сокращенный рабочий день не касается непрерывно работающих организаций, медицинских, СМИ, общественного транспорта, производств и прочих предприятий, где работу останавливать нельзя.

Сколько рабочих дней в ноябре 2024 Фото - © Воронин Владимир Сергеевич / Фотобанк Лори В ноябре 21 рабочий день, и при 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени составит 167 часов, при 36-часовой – 150,2 часа, при 24-часовой – 99,8 часа.