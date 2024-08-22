Что приготовить из белых грибов: 8 пошаговых рецептов
Фото - © Вербицкая Светлана / Фотобанк Лори
В материале РИАМО собрали 8 интересных и необычных рецептов с «царем грибов».
Теплый салат с белыми грибами и куриным филе
Фото - © Дмитрий Ульянов / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Белые грибы – 100-150 г,
- Куриное филе – 500 г,
- Картофель – 2 шт. средних,
- Лук –1 шт.,
- Чеснок – 1 зубчик,
- Сметана – 5-6 ст. л.,
- Соевый соус – 3 ч. л.,
- Майонез, соевый соус – по вкусу.
Отварить белые грибы в подсоленной воде в течение 30-40 минут. Подготовить маринад из сметаны, ½ дольки чеснока и 2 чайных ложек соевого соуса. Кусочки филе замариновать на полчаса, затем выложить на противень и запекать при 180 градусах 30-40 минут (важно, чтобы мясо осталось сочным и не пересохло).
Очистить и отварить картофель, затем нарезать небольшими дольками. Обжарить в небольшом количестве растительного масла лук до прозрачности, добавить кусочки картофеля и грибов, прожарить еще пять минут и снять с плиты. Когда смесь слегка остынет, смешать нарезанное куриное филе и картофель с грибами, заправить смесью из майонеза, чайной ложки соевого соуса и ½ дольки чеснока, а затем дать настояться 30-40 минут. Подавать с листочками зеленого салата.
Грибная солянка
Фото - © Зоряна Ивченко / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Белые грибы – 250 г,
- Свежая капуста – 500 г,
- Соленый огурец – 1 небольшой,
- Лук репчатый – 1 шт.,
- Томатная паста – 1.5 ст. л,
- Сахар – 1-2 ч. л.,
- Масло растительное – 2 ст. л.,
- Уксус 9% – 1 ч. л.,
- Панировочные сухари,
- Сливочное масло – 1 ст. л.,
- Соль, перец, лавровый лист – по вкусу.
Капусту нашинковать, положить в кастрюлю, добавить немного воды, уксус и растительное масло. Тушить на среднем огне 40 минут, затем добавить томатную пасту, сахар, соль и приправы и тушить еще 20 минут.
Белые грибы отварить в слегка подсоленной воде 15 минут, нарезать и слегка обжарить в растительном масле. На той же сковороде (выложив грибы на отдельную тарелку) поджарить лук, нарезанный полукольцами. Смешать обжаренный лук с грибами, добавить ломтики огурца.
Половину тушеной капусты уложить ровным слоем в форму для запекания. На капусту выложить приготовленные грибы и вновь покрыть слоем оставшейся капусты. Посыпать капусту панировочными сухарями и сбрызнуть растопленным сливочным маслом. Поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку на 25-40 минут.
Котлеты по-селянски с грибной подливой
Фото - © Valeryi Vysotkov / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Белые грибы – 100 г,
- Куриный фарш – 500 г,
- Лук – 1 крупный,
- Яйцо – 1 шт.,
- Чеснок – 2-3 зубчика,
- Панировочные сухари – 2 ст. л,
- Жирные сливки – 200-250 мл,
- Соль, перец – по вкусу.
Грибы отварить в подсоленной воде в течение 30 минут.
Измельчить 2/3 луковицы с помощью блендера, добавить фарш, панировочные сухари, яйцо, 2-3 столовых ложки сливок, соль и специи. Все тщательно перемешать и дать фаршу «отдохнуть» 40-50 минут.
Сформировать котлеты и обжарить в небольшом количестве растительного масла на сильном огне с двух сторон до образования румяной корочки.
Нарезать отварные грибы и обжарить с оставшейся частью луковицы и чесноком, влить сливки. В полученную смесь выложить котлеты и тушить на небольшом огне 20-25 минут.
Треска под «шубой» из белых грибов
Фото - © Евгений Муратов / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Филе трески (или любой другой белой рыбы) – 500-600 г,
- Лук – 1 шт,
- Морковь – 1 шт.,
- Белые грибы – 100 г,
- Чеснок – небольшой зубчик,
- Сметана – 4-5 ст. л.,
- Сливочное масло – 1 ст. л.,
- Соль, перец – по вкусу.
Белые грибы отварить в подсоленной воде около 30 минут.
Филе белой рыбы промыть и просушить с помощью бумажного полотенца, затем выложить в форму для запекания.
На сливочном масле слегка обжарить лук, добавить чеснок и натертую на мелкой терке морковь. Нарезать отварные грибы мелким кубиком и добавить на сковороду. Через 5 минут ввести сметану, посолить и поперчить по вкусу, немного прогреть.
Залить получившейся смесью рыбное филе и готовить в духовке при 180 градусах в течение 30-40 минут.
Крем-суп из белых грибов на кокосовом молоке
Фото - © Татьяна Терехина / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Картофель – 1 шт.,
- Лук репчатый – 0,5 шт.,
- Морковь – 1 маленькая,
- Чеснок – 1 зубчик,
- Шампиньоны – 100 г,
- Грибы белые – 200 г,
- Кокосовое молоко – 200 мл,
- Соль, перец – по вкусу.
Белые грибы отварить в подсоленной воде 30-40 минут, нарезать кубиками. Картофель нарезать ломтиками толщиной 2-3 мм, слегка обжарить в растительном масле, добавить лук, чеснок и морковь, обжаривать еще пять минут.
Добавить вареные белые грибы и свежие нарезанные шампиньоны, жарить 5-10 минут, помешивая. Влить треть стакана воды и кокосовое молоко, посолить и поперчить. Тушить еще около 10 минут на небольшом огне. Затем пробить блендером.
Готовые порции супа можно украсить тонкими ломтиками обжаренных шампиньонов и зеленью.
Салат из белых грибов
Фото - © Виктория Панченко / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Белые грибы – 300 г,
- Вареные яйца – 3 шт.,
- Уксус 9% – 1 неполная ч. л.,
- Масло растительное – 1 ст. л.,
- Соль, сахар, перец – по вкусу.
Белые грибы очистить, промыть, отварить в подсоленной воде 30-40 минут и остудить. Затем нарезать грибы ломтиками толщиной 1-2 мм, смешать с нарубленными яйцами, посолить, поперчить и заправить уксусом и растительным маслом. Добавить сахар по вкусу. Подавать с мелко измельченным укропом.
Грибной рассольник
Фото - © Марина Славина / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Грибы белые сушеные – 100 г,
- Огурцы соленые – 250 г,
- Картофель – 4-5 шт.,
- Лук – 1 шт.,
- Морковь – 1 шт.,
- Масло растительное – 2 ст. л.,
- Огуречный рассол – по вкусу,
- Зелень, сметана – по вкусу.
Сушеные грибы залить холодной водой и оставить на 30-50 минут, затем промыть и нарезать небольшими ломтиками. Отварить грибы в течение 30 минут, заложить в кастрюлю картофель кубиками и варить еще 10 минут.
Мелко нарезать лук и соленые огурцы, натереть на крупной терке морковь. Сначала обжарить лук в небольшом количестве растительного масла, затем добавить морковь, через 5-10 минут – соленые огурцы. Обжаривать еще около 5 минут.
Внести в суп овощную зажарку и огуречный рассол. Варить еще 10-15 минут, до готовности картофеля. Подавать со сметаной и зеленью.
Суп-пюре с белыми грибами и шампиньонами
Фото - © Резеда Костылева / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Сушеные белые грибы (измельченные) – 1-2 ст. л.,
- Шампиньоны – 300 г,
- Отварной картофель – 1 крупный,
- Сливочное масло – 2 ст. л.,
- Чеснок – 2 зубчика,
- Лук репчатый – 1 шт.,
- Сливки 20% – 250 мл,
- Куриный бульон – 1 стакан,
- Мука – 1 ч. л.,
- Соль, перец – по вкусу.
Лук мелко нарезать и обжарить в сотейнике на сливочном масле до прозрачности. Добавить промытые и нарезанные кубиком шампиньоны, еще немного обжарить, ввести муку и сливки и потушить 10-15 минут. Засыпать измельченные сушеные белые грибы, соль и перец по вкусу. Отварной картофель размять вилкой и добавить в суп, хорошо перемешать, залить стаканом бульона и проварить еще 10-15 минут на небольшом огне. Готовый суп снять с плиты, пробить блендером и дать настояться около 10 минут. Подавать с мелко нарезанной зеленью.