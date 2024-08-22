Что приготовить из белых грибов: 8 пошаговых рецептов

В материале РИАМО собрали 8 интересных и необычных рецептов с «царем грибов».

Теплый салат с белыми грибами и куриным филе Фото - © Дмитрий Ульянов / Фотобанк Лори Ингредиенты: Белые грибы – 100-150 г,

Куриное филе – 500 г,

Картофель – 2 шт. средних,

Лук –1 шт.,

Чеснок – 1 зубчик,

Сметана – 5-6 ст. л.,

Соевый соус – 3 ч. л.,

Майонез, соевый соус – по вкусу. Отварить белые грибы в подсоленной воде в течение 30-40 минут. Подготовить маринад из сметаны, ½ дольки чеснока и 2 чайных ложек соевого соуса. Кусочки филе замариновать на полчаса, затем выложить на противень и запекать при 180 градусах 30-40 минут (важно, чтобы мясо осталось сочным и не пересохло). Очистить и отварить картофель, затем нарезать небольшими дольками. Обжарить в небольшом количестве растительного масла лук до прозрачности, добавить кусочки картофеля и грибов, прожарить еще пять минут и снять с плиты. Когда смесь слегка остынет, смешать нарезанное куриное филе и картофель с грибами, заправить смесью из майонеза, чайной ложки соевого соуса и ½ дольки чеснока, а затем дать настояться 30-40 минут. Подавать с листочками зеленого салата.

Грибная солянка Фото - © Зоряна Ивченко / Фотобанк Лори Ингредиенты: Белые грибы – 250 г,

Свежая капуста – 500 г,

Соленый огурец – 1 небольшой,

Лук репчатый – 1 шт.,

Томатная паста – 1.5 ст. л,

Сахар – 1-2 ч. л.,

Масло растительное – 2 ст. л.,

Уксус 9% – 1 ч. л.,

Панировочные сухари,

Сливочное масло – 1 ст. л.,

Соль, перец, лавровый лист – по вкусу. Капусту нашинковать, положить в кастрюлю, добавить немного воды, уксус и растительное масло. Тушить на среднем огне 40 минут, затем добавить томатную пасту, сахар, соль и приправы и тушить еще 20 минут. Белые грибы отварить в слегка подсоленной воде 15 минут, нарезать и слегка обжарить в растительном масле. На той же сковороде (выложив грибы на отдельную тарелку) поджарить лук, нарезанный полукольцами. Смешать обжаренный лук с грибами, добавить ломтики огурца. Половину тушеной капусты уложить ровным слоем в форму для запекания. На капусту выложить приготовленные грибы и вновь покрыть слоем оставшейся капусты. Посыпать капусту панировочными сухарями и сбрызнуть растопленным сливочным маслом. Поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку на 25-40 минут.

Котлеты по-селянски с грибной подливой Фото - © Valeryi Vysotkov / Фотобанк Лори Ингредиенты: Белые грибы – 100 г,

Куриный фарш – 500 г,

Лук – 1 крупный,

Яйцо – 1 шт.,

Чеснок – 2-3 зубчика,

Панировочные сухари – 2 ст. л,

Жирные сливки – 200-250 мл,

Соль, перец – по вкусу. Грибы отварить в подсоленной воде в течение 30 минут. Измельчить 2/3 луковицы с помощью блендера, добавить фарш, панировочные сухари, яйцо, 2-3 столовых ложки сливок, соль и специи. Все тщательно перемешать и дать фаршу «отдохнуть» 40-50 минут. Сформировать котлеты и обжарить в небольшом количестве растительного масла на сильном огне с двух сторон до образования румяной корочки. Нарезать отварные грибы и обжарить с оставшейся частью луковицы и чесноком, влить сливки. В полученную смесь выложить котлеты и тушить на небольшом огне 20-25 минут.

Треска под «шубой» из белых грибов Фото - © Евгений Муратов / Фотобанк Лори Ингредиенты: Филе трески (или любой другой белой рыбы) – 500-600 г,

Лук – 1 шт,

Морковь – 1 шт.,

Белые грибы – 100 г,

Чеснок – небольшой зубчик,

Сметана – 4-5 ст. л.,

Сливочное масло – 1 ст. л.,

Соль, перец – по вкусу. Белые грибы отварить в подсоленной воде около 30 минут. Филе белой рыбы промыть и просушить с помощью бумажного полотенца, затем выложить в форму для запекания. На сливочном масле слегка обжарить лук, добавить чеснок и натертую на мелкой терке морковь. Нарезать отварные грибы мелким кубиком и добавить на сковороду. Через 5 минут ввести сметану, посолить и поперчить по вкусу, немного прогреть. Залить получившейся смесью рыбное филе и готовить в духовке при 180 градусах в течение 30-40 минут.

Крем-суп из белых грибов на кокосовом молоке Фото - © Татьяна Терехина / Фотобанк Лори Ингредиенты: Картофель – 1 шт.,

Лук репчатый – 0,5 шт.,

Морковь – 1 маленькая,

Чеснок – 1 зубчик,

Шампиньоны – 100 г,

Грибы белые – 200 г,

Кокосовое молоко – 200 мл,

Соль, перец – по вкусу. Белые грибы отварить в подсоленной воде 30-40 минут, нарезать кубиками. Картофель нарезать ломтиками толщиной 2-3 мм, слегка обжарить в растительном масле, добавить лук, чеснок и морковь, обжаривать еще пять минут. Добавить вареные белые грибы и свежие нарезанные шампиньоны, жарить 5-10 минут, помешивая. Влить треть стакана воды и кокосовое молоко, посолить и поперчить. Тушить еще около 10 минут на небольшом огне. Затем пробить блендером. Готовые порции супа можно украсить тонкими ломтиками обжаренных шампиньонов и зеленью.

Салат из белых грибов Фото - © Виктория Панченко / Фотобанк Лори Ингредиенты: Белые грибы – 300 г,

Вареные яйца – 3 шт.,

Уксус 9% – 1 неполная ч. л.,

Масло растительное – 1 ст. л.,

Соль, сахар, перец – по вкусу. Белые грибы очистить, промыть, отварить в подсоленной воде 30-40 минут и остудить. Затем нарезать грибы ломтиками толщиной 1-2 мм, смешать с нарубленными яйцами, посолить, поперчить и заправить уксусом и растительным маслом. Добавить сахар по вкусу. Подавать с мелко измельченным укропом.

Грибной рассольник Фото - © Марина Славина / Фотобанк Лори Ингредиенты: Грибы белые сушеные – 100 г,

Огурцы соленые – 250 г,

Картофель – 4-5 шт.,

Лук – 1 шт.,

Морковь – 1 шт.,

Масло растительное – 2 ст. л.,

Огуречный рассол – по вкусу,

Зелень, сметана – по вкусу. Сушеные грибы залить холодной водой и оставить на 30-50 минут, затем промыть и нарезать небольшими ломтиками. Отварить грибы в течение 30 минут, заложить в кастрюлю картофель кубиками и варить еще 10 минут. Мелко нарезать лук и соленые огурцы, натереть на крупной терке морковь. Сначала обжарить лук в небольшом количестве растительного масла, затем добавить морковь, через 5-10 минут – соленые огурцы. Обжаривать еще около 5 минут. Внести в суп овощную зажарку и огуречный рассол. Варить еще 10-15 минут, до готовности картофеля. Подавать со сметаной и зеленью.