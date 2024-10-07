Что посадить на участке в октябре: советы дачникам и садоводам

В материале РИАМО рассказываем о том, какие посадки можно запланировать под зиму на огороде или в саду.

Как выбрать семена для посадки под зиму Фото - © Фотобанк Лори Под зиму часто сажают различные овощные культуры: свеклу, лук, морковь, редис, репу, чеснок, капусту, салат. При этом важно выбирать именно холодостойкие сорта. Чтобы увеличить всхожесть, рекомендуется выбирать дражированные семена, когда каждое семечко «упаковано» в защитную оболочку, которая содержит все необходимые микроэлементы для питания. Семена должны быть исключительно сухие – чтобы не взошли раньше времени, до наступления заморозков.

Зачем нужны посадки под зиму Фото - © Фотобанк Лори У осенних посадок есть несколько плюсов. Во-первых, в течение холодных месяцев растения хорошо закаляются, они становятся устойчивы к возвратным весенним заморозкам и садовым вредителям. Во-вторых, осенние посадки позволяют освободить время весной: все, что высажено под зиму, всходит почти без участия хозяев. Огородники смогут получить урожай от культур, посаженных под зиму, значительно раньше, чем от весенних. К моменту посева весенних культур у «подзимних» уже сформируется корневая система и начнется уверенный рост. Кроме того, осенние посадки позволяют снять урожай с грядки дважды за сезон: сначала весенний, а потом летний.

Нужно ли перекапывать землю осенью Фото - © Фотобанк Лори Почва для посадки под зиму должна быть рыхлой и легкой, иначе у всходов будет мало шансов пробиться через потяжелевший влажный слой земли весной. Следует заранее вскопать и взрыхлить почву, очистить ее от сорняков, внести органические удобрения (перегной или компост), можно добавить также минеральные удобрения без азота. Как правило, готовить почву для посадки рекомендуют за 1-2.5 недели до огородных работ. Места для грядок надо подбирать так, чтобы их не затопили талые воды во время весенних оттепелей. До момента посева подготовленные лунки или грядки рекомендуется накрыть пленкой, чтобы избежать размывания. Почву для засыпания грядок в зиму лучше подготовить заранее. Она должна быть легкой, хорошо разрыхленной, перемешанной с торфом и/или компостом, можно добавить небольшое количество песка. Подготовленную для укрытия посадок почву рекомендуется сложить в мешки и оставить в теплом месте.

Как выбрать время для осенней посадки Фото - © Фотобанк Лори Наиболее часто посадки под зиму делают при дневных температурах около 2-8 градусов, допускаются легкие ночные заморозки. Снег и легкое промерзание земли, впрочем, не являются препятствием для осенних посадок, если грядки подготовлены заранее. Перед посадкой надо смести снег, высадить семена и засыпать подготовленной землей и мульчей на 2-5 см, в зависимости от вида растения.

Общие правила посадки овощей под зиму Фото - © Фотобанк Лори Всходы дадут не все семена, поэтому засевать овощи нужно «с запасом» в 30–40%. Выбирая глубину посадки семян и луковиц, нужно ориентироваться на информацию, указанную на упаковке с посадочным материалом. Глубина борозд для осенних посадок должна быть такой же, как в инструкции или чуть меньше. После посева и засыпки подготовленной землей грядки рекомендуется накрыть лапником, соломой или сухой листвой: это позволит создать в почве своего рода микроклимат и обеспечит надежную «шубу» из снега. Поливать семена после осеннего посева нельзя.

Как правильно сажать овощные культуры осенью Фото - © Фотобанк Лори Чеснок обычно высаживают в первой половине октября, когда дневные температуры держатся ниже 10 градусов, но не опускаются до нуля. Грядку нужно выкопать на глубину около 6, сами дольки высаживать с расстоянием 7 см. У каждой посаженной дольки следует удалить донце (твердую часть), чтобы позволить корневой системе хорошо развиваться.

Капусту можно сеять в открытый грунт, присыпав толстым слоем мульчи. После посадки имеет смысл огородить грядки досками или фанерой для защиты от ледяного ветра на тот случай, если капуста начнет всходить еще до окончания таяния снега. Для посадки в зиму лучше выбирать поздние сорта капусты, чтобы она не взошла раньше времени.

Лук-севок, дающий сочные клубни, нужно выбирать мелкий, около 1 см в диаметре. Луковички следует сажать на глубину 5 см, расстояние между клубнями – 10-12 см.

Лук для выращивания сочной зелени выбирают крупный, диаметром около 3–4 см, и сажают на глубину 4–5 см на расстоянии 11-15 см.

Петрушка хорошо всходит при температурах около +2 градусов, семена засевают в мелкие грядки глубиной около 1.5–2 см, сверху накрывают слоем земли и мульчи.

Морковь высаживают в грядки глубиной около 2-3 см, в зависимости от рыхлости почвы, а затем засыпают торфом или компостом. Идеальное время для посадки – когда дневная температура воздуха держится в пределах от 3 до 5 градусов тепла.

Свеклу предпочтительнее всего сажать на небольшой возвышенности, на участке без тени. Высевают свеклу на глубине 2-4 см, накрывают слоем земли, компоста и опилок (подойдут также хвойные иголки).

Редис, как и свеклу, следует высаживать на хорошо освещенных участках на возвышенных местах. Редис заглубляют на 3-5 см и накрывают сверху слоем мульчи.