Что нельзя продавать несовершеннолетним и какие штрафы положены за нарушение

В материале РИАМО рассказываем о том, какие товары нельзя продавать детям и какие санкции предусмотрены для нарушителей.

Алкогольная продукция Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори 22 мая 2025 года Государственная Дума РФ приняла законопроект, согласно которому продажа энергетических напитков несовершеннолетним влечет за собой штраф до 500 тысяч рублей. Стоит учитывать, что продажа запрещенных товаров детям – правонарушение, которое может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность. Алкогольную продукцию, согласно ч.2 ст.16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ, можно продавать только людям, которым уже исполнилось 18 лет (при этом гражданство покупателя значения не имеет).

За продажу алкоголя несовершеннолетним предусмотрен штраф: для граждан – от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей. В случае неоднократного нарушения данного закона предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 151.1 УК РФ, которая предусматривает штраф от 50 до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года.

Табачная и никотиносодержащая продукция Фото - © Володина Ольга / Фотобанк Лори Продажа никотиносодержащей продукции регулируется ст. 20 Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Торговые точки не имеют права продавать несовершеннолетним сигареты (в том числе электронные), устройства с нагреваемым табаком (IQOS и др.), растворы, жидкости или гели с содержанием жидкого никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл, кальяны, кальянный или трубочный табак и любую другую никотинсодержащую продукцию. За нарушение запрета гражданским лицам грозит штраф до 300 тысяч рублей, должностным лицам – до 700 тысяч рублей, юридическим лицам – до 2 млн рублей.

Энергетические напитки Фото - © Александр Тарасенков / Фотобанк Лори Согласно Федеральному закону от 08.08.2024 № 304-ФЗ продавать несовершеннолетним запрещено не только «энергетики», но также и другие безалкогольные тонизирующие напитки. В их число входят, например, напитки с таурином, экстрактами гуараны, женьшеня, лимонника или других растений с тонизирующим эффектом. В случае продажи таких товаров детям, согласно принятому 22 мая 2025 года закону, для граждан предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей. Закон вступил в силу с момента его принятия.

Зажигалки, газ для заправки зажигалок Фото - © Илья Андриянов / Фотобанк Лори С 1 марта 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 30.11.2024 № 438-ФЗ, который запрещает продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Эта категория продукции включает в себя зажигалки, баллончики для заправки зажигалок, баллончики для портативных туристических плит и другие газосодержащие товары бытового назначения. За нарушение запрета гражданам грозит штраф до 60 тысяч рублей, должностным лицам – до 300 тысяч рублей, юридическим лицам – до 600 тысяч рублей.

Пиротехника Фото - © Grigory_Gez / Фотобанк Лори Согласно постановлению Правительства РФ от 22.12.2009 № 1052 пиротехнические изделия (петарды, салюты, фейерверки, римские свечи и т.д.) запрещено продавать лицам, не достигшим 16 лет. Исключение – бенгальские огни и хлопушки, их разрешено продавать детям старше 10 лет. На каждом пиротехническом изделии должно быть указано возрастное ограничение. За нарушение постановления для граждан предусмотрен штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 40 тысяч рублей. Также законом предусматривается конфискация продукции, которая стала предметом правонарушения.