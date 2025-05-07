Что делать при отмене авиарейса: права пассажиров и обязанности авиаперевозчика

7 мая 2025 года пассажиры московских аэропортов столкнулись с массовой отменой авиарейсов из-за угрозы атак БПЛА. В материале РИАМО рассказываем о том, на какую компенсацию и при каких условиях могут рассчитывать пассажиры в случае отмены авиарейса.

В чем причина сбоя авиасообщения 7 мая 2025 года Фото - © Иван Рябоконь / Фотобанк Лори Вечером 6 мая и утром 7 мая 2025 года в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково были зарегистрированы массовые задержки и отмены авиарейсов, большое количество прибывающих рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Похожая ситуация сложилась и в других воздушных гаванях страны: в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Новосибирске, Нижнем Новгороде и других городах. 7 мая об отмене вылетов сообщили и авиаперевозчики: в частности, «Аэрофлот» отменил 52 вылета из столицы и 54 – в в Москву, «Уральские авиалинии» отменили 18 рейсов, об отмене перелетов сообщили также авиакомпании «Победа», «Россия» и S7. По сообщениям СМИ, отмены рейсов могут быть связаны с угрозой массированной атаки беспилотников на Москву и область. Всего за сутки российские ПВО сбили 524 украинских БПЛА над разными регионами страны.

Какая компенсация положена пассажирам при отмене авиарейса Фото - © Вербицкая Светлана / Фотобанк Лори Размер компенсации зависит от причины, по которой рейс был отменен. Из-за «обстоятельств непреодолимой силы»: стихийных бедствий, нелетной погоды (например, ледяного дождя, сильной грозы или нулевой видимости в пункте прилета). Также в категорию ««обстоятельств непреодолимой силы» входит введение военного положения и государственные ограничения на полеты.

По инициативе авиакомпании: например, из-за неисправности самолета, недостаточного количества пассажиров или недокомплекта экипажа.

Размер компенсации при отмене рейса из-за «обстоятельств непреодолимой силы» Фото - © Юлия Гапеенко / Фотобанк Лори В этом случае пассажир вправе рассчитывать только на возврат денежных средств за билеты. Компенсировать моральный вред или понесенные убытки перевозчик не обязан, так как отмена рейса произошла по независящим от него обстоятельствам.

Размер компенсации при отмене рейса по инициативе авиакомпании Фото - © Константин Лабунский / Фотобанк Лори Если отмена рейса произошла за несколько дней до перелета, авиакомпания уведомляет пассажиров о сложившейся ситуации, далее представители перевозчика нередко самостоятельно переоформляют билет на более поздний рейс, а пассажир имеет право согласиться с этим предложением либо оформить вынужденный возврат средств. Если отмена рейса произошла менее чем за 24 часа до вылета, пассажир вправе потребовать от авиакомпанию компенсацию. Вариантов несколько: Возврат денег за билет (в том числе за «невозвратный»). Если был куплен единый билет на несколько стыковочных рейсов (либо единый билет по тарифу «туда и обратно»), перевозчик обязан возместить пассажиру полную стоимость всех перелетов. Если отмена рейса произошла в транзитной точке, пассажир имеет право на компенсацию стоимости уже проделанного пути и бесплатный билет в точку отправления (домой).

Бесплатный билет на следующий рейс. В этом случае авиакомпания предлагает пассажиру место в самолете, который вылетает тем же маршрутом позже. При этом пассажир имеет право выбрать другой способ перемещения (например, поезд или автобус) и потребовать от авиакомпании возмещения расходов.

В случае, когда вам необходимо экстренно добраться в точку назначения и нет времени ожидать следующего рейса, имеет смысл воспользоваться альтернативными возможностями, но при этом обязательно сохранять документы о понесенных расходах.

Бесплатное проживание и питание. Если пассажир решает выбрать следующий рейс и ему придется провести ночь в городе вылета, авиакомпания обязана предоставить ему место в гостинице.

Что делать при отмене авиарейса Фото - © Аэропорт «Шереметьево»/Медиасток.рф В случае отмены рейса в первую очередь нужно обратиться к представителям авиакомпании с требованием поставить штамп об отмене рейса в маршрутной квитанции или посадочном талоне, либо выдать справку об отмене рейса. Затем пассажир должен направить письменную претензию на юридический адрес авиакомпании (желательно бумажным письмом) и потребовать возврата денежных средств за билет. Также пассажир, согласно п.2 ст.13 «Закона о защите прав потребителей», имеет право на возмещение убытков (например, «пропали» билеты на поезд или автобус, оплаченное проживание в гостинице, билеты на мероприятие и т.п.) и компенсацию морального вреда. Если вы понесли какие-либо дополнительные расходы из-за отмены рейса, имеет смысл сохранять чеки, чтобы потребовать с авиакомпании денежную компенсацию. Перевозчик обязан рассмотреть претензию в течение 30 дней с момента ее поступления. В случае, если авиакомпания отказывается от возмещения понесенных расходов, решать спор придется в гражданском суде. Если вы купили пакетный тур, который «сорвался» из-за отмены перелета, имеет смысл обратиться к туроператору с требованием урегулировать вопрос (вернуть полную стоимость тура либо предложить альтернативные варианты).