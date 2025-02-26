Что делать, если работодатель не оплачивает больничный лист
Фото - © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори
О том, как выплачивается пособие по нетрудоспособности, куда обращаться в случае невыплат и когда в выплатах могут отказать, читайте в материале РИАМО.
Кому и в каких случаях положена выплата пособия по больничному
Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори
Пособие по временной нетрудоспособности (больничный) выплачивается работникам при соблюдении ряда условий. Получить его могут как граждане России, так и иностранцы. Больничный временно освобождает сотрудника от работы из-за болезни, ухода за больным родственником или беременности.
Больничный оплачивается в следующих случаях:
- болезнь,
- временное отстранение от работы из-за карантина,
- карантин в детском саду у ребенка,
- производственная травма,
- беременность,
- усыновление новорожденного ребенка,
- уход за больным членом семьи,
- протезирование по медицинским показаниям,
- лечение в санатории сразу после стационара.
Как выплачивается пособие по больничному
Фото - © Медиасток.рф
Пособие сотруднику, вышедшему на больничный, выплачивается на основании трудового или гражданско-правового договора и при наличии сформированного электронного листка нетрудоспособности, который выдают медики. Выплаты регулируются статьей 183 Трудового кодекса РФ.
Пособие по временной нетрудоспособности первые три дня оплачивает работодатель, остальные – Социальный фонд России. Сейчас больничные оформляются в электронном формате и их автоматически отправляют работодателю. Работнику сообщают его номер. Далее сотрудники бухгалтерии передают данные в СФР, который назначает и выплачивает пособие по временной нетрудоспособности в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня предоставления работодателем недостающих у СФР сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия.
Если сотрудник взял больничный по беременности, уходу за ребенком или больным членом семьи, проходит реабилитацию или находится на карантине, то с первого дня выплату производит СФР.
Оплата первых трех дней приходит вместе с зарплатой. Выплаты от СФР придут в течение 10 дней после закрытия больничного листа.
На размер пособия по временной нетрудоспособности влияют заработная плата, иные выплаты и вознаграждения за два года, предшествующие году наступления нетрудоспособности, на которые были начислены страховые взносы, и стаж застрахованного лица. Пособие по временной нетрудоспособности не может быть меньше МРОТ за полный календарный месяц с учетом полного рабочего дня. При неполном рабочем дне МРОТ рассчитывается пропорционально.
Чем больше стаж, тем выше процент среднего заработка выплачивается. Так, если стаж восемь и более лет, то коэффициент составит 100%, а вот при стаже меньше шести месяцев пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем МРОТ за полный календарный месяц.
Размеры зависят от вида временной трудоспособности, подробнее можно посмотреть на сайте Социального фонда России.
Куда жаловаться, если больничный не оплачивают
Фото - © Unsplash.com
Если номер электронного больничного листа вы по разным причинам не получили, можно запросить сведения по нему на «Госуслугах» или в личном кабинете на сайте СФР.
Если пособие не выплатил работодатель, вы можете:
- пожаловаться на сайте онлайнинспекция.рф,
- обратиться в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд). Сделать это можно и лично, и онлайн;
- написать в прокуратуру на сайте или через «Госуслуги»;
- подать на работодателя в суд лично по месту нахождения организации либо через сервис ГИС «Правосудие», либо с помощью «Госуслуг».
По Трудовому кодексу (статья 236) работодатель, задержавший выплаты, обязан выплатить и пособие, и компенсацию за задержку. Важно предоставлять все необходимые сведения о больничном и вовремя сообщать о том, что больничный необходим.
Если пособие не выплатил СФР, то нужно сначала уточнить у работодателя, все ли сведения он передал и нет ли в них ошибки. В самом СФР нужно уточнить, нет ли технической ошибки, а если выплат так и нет, то необходимо получить от СФР мотивированный отказ в письменном виде.
Обжаловать решение СФР можно:
- обратиться онлайн на «Госуслугах»,
- обратиться к вышестоящим руководителям, например, если решение вынесено в районном отделении СФР, то писать обращение в региональное отделение,
- подать иск в суд лично по месту нахождения организации либо через сервис ГИС «Правосудие», либо с помощью «Госуслуг».
Почему могут не выплатить больничный или снизить его размер
Фото - © Наталья Осипова / Фотобанк Лори
Основанием для снижения размера пособия могут стать нарушение режима во время больничного, предписанного врачом, неявка без уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы, заболевание или травма, наступившие из-за алкогольного или наркотического опьянения.
Вообще не выплатят пособие по временной нетрудоспособности в период отстранения от работы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если за этот период не начисляется заработная плата, за период заключения под стражу или административного ареста, проведения судебно-медицинской экспертизы и в других случаях, предусмотренных статьей Трудового кодекса.
Откажут в выплате пособия при наступлении временной нетрудоспособности в результате установленного судом умышленного причинения застрахованным лицом вреда своему здоровью или попытки самоубийства и вследствие совершения работником умышленного преступления.