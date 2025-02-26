Что делать, если работодатель не оплачивает больничный лист

Пособие по временной нетрудоспособности (больничный) выплачивается работникам при соблюдении ряда условий. Получить его могут как граждане России, так и иностранцы. Больничный временно освобождает сотрудника от работы из-за болезни, ухода за больным родственником или беременности.

Как выплачивается пособие по больничному

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Пособие сотруднику, вышедшему на больничный, выплачивается на основании трудового или гражданско-правового договора и при наличии сформированного электронного листка нетрудоспособности, который выдают медики. Выплаты регулируются статьей 183 Трудового кодекса РФ.

Пособие по временной нетрудоспособности первые три дня оплачивает работодатель, остальные – Социальный фонд России. Сейчас больничные оформляются в электронном формате и их автоматически отправляют работодателю. Работнику сообщают его номер. Далее сотрудники бухгалтерии передают данные в СФР, который назначает и выплачивает пособие по временной нетрудоспособности в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня предоставления работодателем недостающих у СФР сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия.

Если сотрудник взял больничный по беременности, уходу за ребенком или больным членом семьи, проходит реабилитацию или находится на карантине, то с первого дня выплату производит СФР.

Оплата первых трех дней приходит вместе с зарплатой. Выплаты от СФР придут в течение 10 дней после закрытия больничного листа.

На размер пособия по временной нетрудоспособности влияют заработная плата, иные выплаты и вознаграждения за два года, предшествующие году наступления нетрудоспособности, на которые были начислены страховые взносы, и стаж застрахованного лица. Пособие по временной нетрудоспособности не может быть меньше МРОТ за полный календарный месяц с учетом полного рабочего дня. При неполном рабочем дне МРОТ рассчитывается пропорционально.

Чем больше стаж, тем выше процент среднего заработка выплачивается. Так, если стаж восемь и более лет, то коэффициент составит 100%, а вот при стаже меньше шести месяцев пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем МРОТ за полный календарный месяц.

Размеры зависят от вида временной трудоспособности, подробнее можно посмотреть на сайте Социального фонда России.