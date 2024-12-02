Что будет, если уснул в вагоне метро и уехал в депо: ответственность и штрафы

В материале РИАМО читайте о том, что будет, если не выйти на конечной станции метро и какой за это предусмотрен штраф.

Насколько велика вероятность уехать в депо

Фото - © Фотобанк Лори

На самом деле уехать в депо не так уж легко. Обычно машинист несколько раз объявляет о том, что поезд дальше не идет, и просит освободить вагоны. На пути следования регулярно объявляется, до какой станции поезд едет. Затем сотрудники метрополитена обходят поезд, чтобы предупредить тех, кто по разным причинам не услышал или не понял объявление. Если пассажир уснул, то его разбудят. А если кто-то специально хочет доехать в депо, то человека просто попросят выйти. Так что сценарий, когда пассажир уезжает в депо случайно или специально, крайне маловероятен.

Впрочем, чаще всего поезд уходит в оборотный тупик и возвращается обратно на станцию на противоположную платформу. И некоторые пассажиры остаются в вагонах или садятся на конечной, чтобы гарантированно занять сидячее место.

Какой штраф предусмотрен за нахождение в поезде метро, который идет в тупик

Фото - © Алексей Иванов / Фотобанк Лори

Если пассажир специально нарушает правила пользования метрополитеном, то он заплатит штраф. Дело в том, что в депо вагоны снова проверяют и обязательно нарушителя найдут.

Нарушением это считается не просто так, это меры безопасности. В депо проводятся технические работы и обслуживание поездов, а присутствие посторонних может быть опасно для всех. Каждый вагон должен вовремя пройти осмотр и обслуживание, чтобы весь транспорт работал штатно, а присутствие посторонних отвлекает, заставляет принимать дополнительные меры, в итоге нарушается регламент работ. Самое главное – здесь работает специализированное оборудование, проводятся высоковольтные работы, и существует риск получения травм для неподготовленных лиц.

В Москве за нахождение в поезде, который ушел в депо, предусмотрена административная ответственность, по которой придется заплатить штраф в 2000 рублей. Если такого пассажира застали за порчей имущества или он совершил вандальные действия, то наступает уже уголовная ответственность.

Что делать, если все же оказался в вагоне по дороге в депо

Фото - © РИА Новости

В случае, если пассажир по разным причинам и с разными целями добрался до депо, то его обнаружат и машинист выведет его из вагона через свою кабину. Дальше человека передадут службе безопасности или сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств.

Если вы случайно оказались в поезде и уехали в депо, то нужно:

Сообщить о своем присутствии в вагоне машинисту с помощью кнопки связи, которая есть в каждом вагоне.

Объяснить ситуацию и четко ответить на все вопросы.

Следовать инструкциям машиниста, он скажет, куда идти и что делать.

Машинист найдет вас и сопроводит к дежурному по депо и к сотрудникам службы безопасности. Если вы оказались в депо случайно, то штраф могут и не выписать. В любом случае вам помогут вернуться на станцию.

Метро – это сложный механизм и потенциально опасный вид транспорта, поэтому тут нужно четко следовать всем правилам безопасности, о которых на каждой станции пассажирам напоминают и по громкой связи, и с помощью различных плакатов и экранов. Важно внимательно слушать все объявления, особенно во время посадки в вагоны. Если вы видите, что кто-то спит, а поезд пришел на конечную станцию, разбудите соседа. А в случае любой непредвиденной ситуации стоит сразу обращаться к сотрудникам метрополитена.