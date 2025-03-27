Частичное солнечное затмение 29 марта: что это такое и где его можно наблюдать

Частичное – такое затмение, при котором Луна закрывает собою Солнце не полностью. То есть наблюдатель видит, как часть солнечного диска закрыта темным пятном (Луной), а часть остается видимой. Получается полумесяц из Солнца.

Всего существует четыре типа солнечных затмений: полное, кольцеобразное, гибридное и, наконец, частичное. Именно последнее затмение нас ожидает 29 марта.

Начнется затмение в 11:52 по Москве, его пик настанет в 13:49, а закончится в 15:44.

Где можно будет наблюдать частичное затмение 29 марта 2025

Фото - © Юлия Белоусова / Фотобанк Лори

Больше всего повезет жителям Северного полушария Земли, поскольку преимущественно именно эту область затронет часть лунной полутени. Жители северо-западной части Канады могут наблюдать это астрономическое явление даже без бинокля – в той области земного шара до полного затмения не хватит буквально 6% видимости Солнца.

Также повезет жителям ряда северных территорий: от ледяных просторов Гренландии до Великобритании, включая Исландию и скандинавские страны.

Что касается России, то наиболее заметно затмение будет в северных районах Мурманской области, особенно с Кольского полуострова.

В европейской части России предстоящее частичное солнечное затмение будет видно, но хуже, без специального оборудования «сколько-нибудь заметным» оно окажется только на севере. Москвичи застанут Солнце, диск которого на 10% будет закрыт Луной. Жители Санкт-Петербурга смогут понаблюдать 20% перекрытия Солнца спутником Земли.