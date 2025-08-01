Большой парад планет 10 августа: когда и откуда можно будет увидеть

Большой парад планет – довольно редкое явление. 10 августа 2025 года в выравнивании планет будут участвовать Меркурий, Юпитер, Венера, Уран, Нептун и Сатурн. Четыре из них – Меркурий, Венеру, Юпитер и Сатурн – можно будет увидеть на небосклоне без телескопа или бинокля. А следующий большой парад планет можно будет наблюдать только в феврале 2026 года.

Большой парад планет или, выражаясь научным языком, большое выравнивание планет – явление, при котором пять или шесть крупных небесных тел Солнечной системы выстраиваются в одну линию. На самом деле они, конечно, продолжают двигаться по своим орбитам с обычной скоростью, но для наблюдателя с Земли на какое-то время оказываются на одном ограниченном участке небосклона.

Когда можно наблюдать парад планет 10 августа 2025 года

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Для наблюдения за парадом планет имеет смысл проснуться пораньше: лучше всего планеты будут видны на ночном небе за час до рассвета, то есть в период между 03:30 – 03:50 утра. Выравнивание планет имеет смысл искать в восточной части небосклона.

Меркурий будет располагаться ниже всего над горизонтом: вскоре после появления этой планеты начнется восход Солнца. Чуть выше него выстроятся Юпитер и Венера – более крупные, но менее яркие. Кстати, Юпитер и Венера будут находиться в периоде сближения, то есть на визуально небольшом расстоянии друг от друга (пик сближения произойдет 12 августа).

Самая высокая планета на небосклоне – Уран – будет доступна для наблюдения только при помощи бинокля или небольшого телескопа. К западу от Урана расположатся Нептун и Сатурн (для того, чтобы рассмотреть Нептун, тоже понадобится оптическая техника), а еще западнее и ближе к горизонту – почти полная Луна.

Интересно, что примерно в это же время начинается повышенная активность метеорного потока Персеиды: если занять удобную позицию для наблюдения, можно будет увидеть не только парад планет, но и «падающие звезды». При удачном стечении обстоятельств есть шанс увидеть от 50 до 70 метеоров в час, а максимальная интенсивность метеорного потока (100 метеоров в час) ожидается в ночь с 12 на 13 августа.