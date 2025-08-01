Большой парад планет 10 августа: когда и откуда можно будет увидеть
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10 августа 2025 года случится довольно редкое астрономическое явление – большой парад планет. О том, что это за явление, когда и как его можно будет наблюдать – в материале РИАМО.
Что такое большой парад планет
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Большой парад планет или, выражаясь научным языком, большое выравнивание планет – явление, при котором пять или шесть крупных небесных тел Солнечной системы выстраиваются в одну линию. На самом деле они, конечно, продолжают двигаться по своим орбитам с обычной скоростью, но для наблюдателя с Земли на какое-то время оказываются на одном ограниченном участке небосклона.
Большой парад планет – довольно редкое явление. 10 августа 2025 года в выравнивании планет будут участвовать Меркурий, Юпитер, Венера, Уран, Нептун и Сатурн. Четыре из них – Меркурий, Венеру, Юпитер и Сатурн – можно будет увидеть на небосклоне без телескопа или бинокля. А следующий большой парад планет можно будет наблюдать только в феврале 2026 года.
Когда можно наблюдать парад планет 10 августа 2025 года
Фото - © Freepik.com
Для наблюдения за парадом планет имеет смысл проснуться пораньше: лучше всего планеты будут видны на ночном небе за час до рассвета, то есть в период между 03:30 – 03:50 утра. Выравнивание планет имеет смысл искать в восточной части небосклона.
Меркурий будет располагаться ниже всего над горизонтом: вскоре после появления этой планеты начнется восход Солнца. Чуть выше него выстроятся Юпитер и Венера – более крупные, но менее яркие. Кстати, Юпитер и Венера будут находиться в периоде сближения, то есть на визуально небольшом расстоянии друг от друга (пик сближения произойдет 12 августа).
Самая высокая планета на небосклоне – Уран – будет доступна для наблюдения только при помощи бинокля или небольшого телескопа. К западу от Урана расположатся Нептун и Сатурн (для того, чтобы рассмотреть Нептун, тоже понадобится оптическая техника), а еще западнее и ближе к горизонту – почти полная Луна.
Интересно, что примерно в это же время начинается повышенная активность метеорного потока Персеиды: если занять удобную позицию для наблюдения, можно будет увидеть не только парад планет, но и «падающие звезды». При удачном стечении обстоятельств есть шанс увидеть от 50 до 70 метеоров в час, а максимальная интенсивность метеорного потока (100 метеоров в час) ожидается в ночь с 12 на 13 августа.
Где лучше всего наблюдать парад планет 10 августа
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Большой парад планет 10 августа 2025 года лучше всего будет виден через 3-4 часа после полуночи, при условии хорошей погоды без плотной облачности. Поскольку Меркурий, Сатурн и Нептун будут находиться довольно низко над горизонтом, для наблюдения лучше всего выбрать равнинную местность без высоких холмов, многоэтажек или лесных массивов. В идеале это должна быть территория, удаленная от городской застройки, без яркого уличного освещения – так, чтобы световое загрязнение не мешало любоваться планетами.