«Бюджетная ипотека» в Подмосковье для учителей и врачей: условия программы
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Кому положена «Бюджетная ипотека», каковы условия программы и как получить льготный кредит, читайте в материале РИАМО.
Кому положена «Бюджетная ипотека» в 2024 году
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В декабре 2023 года Министерство жилищной политики Московской области и ДОМ.РФ запустили «Бюджетную ипотеку» – новую меру поддержки для медицинских работников, педагогов, ученых и специалистов в области оборонно-промышленного комплекса.
Среди педагогов «Бюджетную ипотеку» могут получить учителя общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству образования Московской области, а также преподаватели, работающие в учреждениях среднего профессионального образования Подмосковья.
Стать участниками программы могут учителя первой или высшей категории, а также имеющие ученую степень, моложе 55 лет, проработавшие по специальности не менее 3 лет и заключившие с образовательной организацией на территории Подмосковья трудовой договор не менее чем на 5 лет.
Среди медицинских работников «Бюджетную ипотеку» могут оформить представители 87 врачебных должностей и 27 должностей среднего медицинского персонала. Принять участие может врач или средний медицинский специалист, который работает на должности, указанной в требованиях к программе, и имеет стаж работы по специальности не менее 1 года. Оформив бюджетную ипотеку, специалист обязуется отработать в своей медицинской организации не менее 5 лет.
Если у участника программы уже имеется собственное жилье, его метраж не должен превышать 18 квадратных метров на одного члена семьи.
Условия программы «Бюджетная ипотека»
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«Бюджетная ипотека» выдается на следующих условиях:
- участники программы получают от правительства региона субсидию на оплату первоначального взноса по жилищному кредиту в размере 15% от расчетной стоимости жилья;
- ипотечная ставка снижается на 2% на весь срок кредита;
- максимальная сумма кредита – 15 миллионов рублей.
Расчетная стоимость приобретаемого жилого помещения (Ср) определяется по формуле:
Ср = A x B, где:
A – расчетная норма общей площади жилого помещения (33 квадратных метра – для одиноко проживающих граждан, 42 квадратных метра – для семьи, состоящей из двух человек, 18 квадратных метров на каждого члена семьи – для семьи, состоящей из трех и более человек);
B – средняя стоимость одного квадратного метра жилья в конкретном муниципальном образовании Московской области.
При расчете выплаты учитываются все члены семьи участника «Бюджетной ипотеки»: супруг (супруга) и их дети до 18 лет, а также дети до достижения ими возраста 23 лет, не состоящие (ранее не состоявшие) в зарегистрированном браке и обучающиеся в учебных заведениях по очной форме обучения или проходящие срочную военную службу
по призыву.
Получить «Бюджетную ипотеку» можно только один раз.
На что можно потратить «Бюджетную ипотеку»
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«Бюджетную ипотеку» можно потратить на следующие цели:
- покупку готового жилья в многоквартирном доме;
- покупку строящегося жилья по договору участия в долевом строительстве или заключенным гражданами с юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями договорам уступки прав требований по договорам участия
в долевом строительстве;
- приобретение жилого дома (или его части) с земельным участком
у физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
по договорам купли-продажи.
Приобретаемое (построенное) жилое помещение оформляется в общую долевую собственность всех членов семьи в равных долях.
Перечень необходимых документов для оформления ипотеки
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Для оформления «Бюджетной ипотеки» нужно подать заявку на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, предоставив следующие документы:
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и членов его семьи (все страницы, включая пустые);
- копии СНИЛС на каждого члена семьи;
- документ (справка), подтверждающий место работы, должность, стаж работы, подписанный руководителем кадровой службы организации и заверенный печатью организации;
- копию трудовой книжки, заверенную отделом кадров;
- согласие на обработку персональных данных заявителя и членов его семьи по форме (формируется автоматически при подаче заявления в РПГУ);
В случае возникновения вопросов обращаться по телефонам: 8 (498) 602-11-49, 8 (498) 602-10-13.