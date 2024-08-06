«Бюджетная ипотека» в Подмосковье для учителей и врачей: условия программы

Кому положена «Бюджетная ипотека» в 2024 году

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В декабре 2023 года Министерство жилищной политики Московской области и ДОМ.РФ запустили «Бюджетную ипотеку» – новую меру поддержки для медицинских работников, педагогов, ученых и специалистов в области оборонно-промышленного комплекса.

Среди педагогов «Бюджетную ипотеку» могут получить учителя общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству образования Московской области, а также преподаватели, работающие в учреждениях среднего профессионального образования Подмосковья.

Стать участниками программы могут учителя первой или высшей категории, а также имеющие ученую степень, моложе 55 лет, проработавшие по специальности не менее 3 лет и заключившие с образовательной организацией на территории Подмосковья трудовой договор не менее чем на 5 лет.

Среди медицинских работников «Бюджетную ипотеку» могут оформить представители 87 врачебных должностей и 27 должностей среднего медицинского персонала. Принять участие может врач или средний медицинский специалист, который работает на должности, указанной в требованиях к программе, и имеет стаж работы по специальности не менее 1 года. Оформив бюджетную ипотеку, специалист обязуется отработать в своей медицинской организации не менее 5 лет.

Если у участника программы уже имеется собственное жилье, его метраж не должен превышать 18 квадратных метров на одного члена семьи.