Без мозолей: что делать, если натирает обувь
Фото - © Фотобанк Лори
В материале РИАМО инструкция на случай, если любимая обувь приводит к мозолям.
Почему обувь может натирать
Фото - © Freepik.com
Обувь может натирать в самых разных местах: в области пятки, пальцев, сверху, по бокам. Как правило, причина этого кроется в неправильном выборе обуви. При подборе важно все: размер, колодка, материалы изделия, высота каблука, подъем. Люди чаще всего обращают внимание лишь на красоту, а о подобных важных моментах даже не думают. Отсюда — мозоли и сплошные расстройства о зря потраченных деньгах.
Подбирая себе обувь, нужно учитывать:
- низкий или высокий подъем стопы,
- у вас узкая или широкая стопа,
- время примерки. К вечеру ноги отекают, и это надо иметь в виду.
Понятно, что если у вас стопа узкая, но вы приобрели обувь на широкую, то при ходьбе будет очень неудобно, нога будет «болтаться» внутри и натирать.
Если же дела обстоят наоборот, у вас нога широкая, а обувь приобрели на узкую, то ногам будет некомфортно от чувства сдавленности.
Кроме того, у всех людей разная кожа и, соответственно, разная склонность к появлению мозолей. Поэтому кто-то может в первый же день свободно носить новую обувь и избежать натирания, а кто-то сразу же столкнется с мозолями.
Что делать, если обувь натирает пальцы
Фото - © Фотобанк Лори
Проблема связана с неподходящей формой носка выбранной обуви. Слишком зауженная форма будет сжимать пальцы и вызывать натирание.
Чтобы избежать подобного, можно приобрести специальные силиконовые разделители для пальцев. Они исключают трение пальцев друг о друга, а также защищают мизинцы и большие пальцы ноги — в зависимости от того, как вы наденете это приспособление.
Что делать, если обувь натирает пятку
Фото - © Фотобанк Лори
Если обувь натирает пятку, то, скорее всего, причина кроется в жестком неудобном именно для вас заднике. Его можно смягчить, использовав аптечный глицерин.
- Подготовьте обувь, подержав в ней теплую влажную салфетку.
- Когда салфетка остынет, вытащите ее и нанесите на внутреннюю поверхность обуви глицерин.
Вместо глицерина можно попробовать использовать детский жирный крем, гигиеническую помаду, мыло, восковую свечу.
Имейте в виду, что одной такой «процедурой» дело вряд ли ограничится, придется повторить ее несколько раз, пока задник не размягчится и не перестанет натирать.
Если обувь кожаная, то с проблемой будет справиться гораздо проще.
Что делать, если обувь натирает сбоку или снизу
Фото - © Фотобанк Лори
Причина — неправильно подобранная полнота обуви.
Чтобы избежать страданий, можно приобрести специальные ортопедические накладки или стельки. Их нужно поместить в место наибольшего давления, возникающего при ходьбе. Этот способ подойдет, если у вас узкая нога, а обувь купили для полной.
Если же обувь, наоборот, слишком тесная, то ее придется растянуть, следуя совету выше — использовав глицерин.
Как растянуть кожаную обувь
Фото - © Freepik.com
Даже обувь из натуральной кожи в некоторых случаях может натирать. Происходит это, как правило, в первые дни носки и со временем сходит на нет, поскольку кожа принимает нужную форму.
Чтобы избежать мозолей с первого же дня, можно растянуть обувь заранее. Есть несколько способов:
- Для этого стоит воспользоваться любым средством-растяжкой (пена или спрей), которым продаются в обувных магазинах и на маркетплейсах. Его нужно нанести на проблемный участок, надеть обувь и походить так пару часов. При необходимости процедуру можно повторить несколько раз.
- Разогрейте новую обувную пару над кипящей водой, потом наденьте плотный носок и сверху – обувь. Походите так какое-то время. Кожа немного растянется.
- Может помочь спиртосодержащий состав или касторовое масло. Нужно протереть внутреннюю поверхность обуви и походить в ней пару часов.
Если же не хочется заниматься растягиванием обуви «вручную», тогда можно приобрести силиконовые или гелевые подушечки на клейкой основе в обувном магазине. Они защитят ноги в первые дни носки новой обуви.
Что делать, если нога слишком потеет и вызывает натирание
Фото - © Фотобанк Лори
В таком случае стоит приобрести специальный спрей-антиперспирант для ног. Сбрызгивайте им стопы, это уменьшит потоотделение, а следственно, и трение об обувь и предотвратит появление мозолей.
Средства от натирания мозолей
Фото - © Станислав Тарко / Фотобанк Лори
- Приобретите специальные стельки и силиконовые вкладыши, если вы промахнулись с размером в большую сторону. Они же вам пригодятся, если колодка вам не подходит и недостаточно поддерживает внутреннюю часть стопы.
- Силиконовые полоски от мозолей предназначены для предотвращения проблемы. Наклейте их на самые проблемные места (пальцы, пятка).
- Силиконовые подушечки помогут, если вы любите обувь на высоком каблуке. Подушечку нужно расположить в передней части обуви. Тем самым снизив давление в том участке стопы, которому не хватает поддержки.
- Классика жанра – пластыри. Заранее наклейте пластырь там, где чаще всего у вас образуются мозоли.
- Карандаш от мозолей помогает благодаря свое увлажняющей формуле. Он уменьшает трение кожи о внутреннюю часть обуви.