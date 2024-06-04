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Без мозолей: что делать, если натирает обувь

Шпаргалки

Фото - © Фотобанк Лори

В материале РИАМО инструкция на случай, если любимая обувь приводит к мозолям.

Почему обувь может натирать

Фото - © Freepik.com

Обувь может натирать в самых разных местах: в области пятки, пальцев, сверху, по бокам. Как правило, причина этого кроется в неправильном выборе обуви. При подборе важно все: размер, колодка, материалы изделия, высота каблука, подъем. Люди чаще всего обращают внимание лишь на красоту, а о подобных важных моментах даже не думают. Отсюда — мозоли и сплошные расстройства о зря потраченных деньгах.

Подбирая себе обувь, нужно учитывать:

  • низкий или высокий подъем стопы,
  • у вас узкая или широкая стопа,
  • время примерки. К вечеру ноги отекают, и это надо иметь в виду.

Понятно, что если у вас стопа узкая, но вы приобрели обувь на широкую, то при ходьбе будет очень неудобно, нога будет «болтаться» внутри и натирать.

Если же дела обстоят наоборот, у вас нога широкая, а обувь приобрели на узкую, то ногам будет некомфортно от чувства сдавленности.

Кроме того, у всех людей разная кожа и, соответственно, разная склонность к появлению мозолей. Поэтому кто-то может в первый же день свободно носить новую обувь и избежать натирания, а кто-то сразу же столкнется с мозолями.

Что делать, если обувь натирает пальцы

Фото - © Фотобанк Лори

Проблема связана с неподходящей формой носка выбранной обуви. Слишком зауженная форма будет сжимать пальцы и вызывать натирание.

Чтобы избежать подобного, можно приобрести специальные силиконовые разделители для пальцев. Они исключают трение пальцев друг о друга, а также защищают мизинцы и большие пальцы ноги — в зависимости от того, как вы наденете это приспособление.

Что делать, если обувь натирает пятку

Фото - © Фотобанк Лори

Если обувь натирает пятку, то, скорее всего, причина кроется в жестком неудобном именно для вас заднике. Его можно смягчить, использовав аптечный глицерин.

  • Подготовьте обувь, подержав в ней теплую влажную салфетку.
  • Когда салфетка остынет, вытащите ее и нанесите на внутреннюю поверхность обуви глицерин.

Вместо глицерина можно попробовать использовать детский жирный крем, гигиеническую помаду, мыло, восковую свечу.

Имейте в виду, что одной такой «процедурой» дело вряд ли ограничится, придется повторить ее несколько раз, пока задник не размягчится и не перестанет натирать.

Если обувь кожаная, то с проблемой будет справиться гораздо проще.

Что делать, если обувь натирает сбоку или снизу

Фото - © Фотобанк Лори

Причина — неправильно подобранная полнота обуви.

Чтобы избежать страданий, можно приобрести специальные ортопедические накладки или стельки. Их нужно поместить в место наибольшего давления, возникающего при ходьбе. Этот способ подойдет, если у вас узкая нога, а обувь купили для полной.

Если же обувь, наоборот, слишком тесная, то ее придется растянуть, следуя совету выше — использовав глицерин.

Как растянуть кожаную обувь

Фото - © Freepik.com

Даже обувь из натуральной кожи в некоторых случаях может натирать. Происходит это, как правило, в первые дни носки и со временем сходит на нет, поскольку кожа принимает нужную форму.

Чтобы избежать мозолей с первого же дня, можно растянуть обувь заранее. Есть несколько способов:

  • Для этого стоит воспользоваться любым средством-растяжкой (пена или спрей), которым продаются в обувных магазинах и на маркетплейсах. Его нужно нанести на проблемный участок, надеть обувь и походить так пару часов. При необходимости процедуру можно повторить несколько раз. 
  • Разогрейте новую обувную пару над кипящей водой, потом наденьте плотный носок и сверху – обувь. Походите так какое-то время. Кожа немного растянется.
  • Может помочь спиртосодержащий состав или касторовое масло. Нужно протереть внутреннюю поверхность обуви и походить в ней пару часов.

Если же не хочется заниматься растягиванием обуви «вручную», тогда можно приобрести силиконовые или гелевые подушечки на клейкой основе в обувном магазине. Они защитят ноги в первые дни носки новой обуви.

Что делать, если нога слишком потеет и вызывает натирание

Фото - © Фотобанк Лори

В таком случае стоит приобрести специальный спрей-антиперспирант для ног. Сбрызгивайте им стопы, это уменьшит потоотделение, а следственно, и трение об обувь и предотвратит появление мозолей.

Средства от натирания мозолей

Фото - © Станислав Тарко / Фотобанк Лори

  • Приобретите специальные стельки и силиконовые вкладыши, если вы промахнулись с размером в большую сторону. Они же вам пригодятся, если колодка вам не подходит и недостаточно поддерживает внутреннюю часть стопы.
  • Силиконовые полоски от мозолей предназначены для предотвращения проблемы. Наклейте их на самые проблемные места (пальцы, пятка).
  • Силиконовые подушечки помогут, если вы любите обувь на высоком каблуке. Подушечку нужно расположить в передней части обуви. Тем самым снизив давление в том участке стопы, которому не хватает поддержки.
  • Классика жанра – пластыри. Заранее наклейте пластырь там, где чаще всего у вас образуются мозоли.
  • Карандаш от мозолей помогает благодаря свое увлажняющей формуле. Он уменьшает трение кожи о внутреннюю часть обуви.