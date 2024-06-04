Без мозолей: что делать, если натирает обувь

Почему обувь может натирать

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Обувь может натирать в самых разных местах: в области пятки, пальцев, сверху, по бокам. Как правило, причина этого кроется в неправильном выборе обуви. При подборе важно все: размер, колодка, материалы изделия, высота каблука, подъем. Люди чаще всего обращают внимание лишь на красоту, а о подобных важных моментах даже не думают. Отсюда — мозоли и сплошные расстройства о зря потраченных деньгах.

Подбирая себе обувь, нужно учитывать:

низкий или высокий подъем стопы,

у вас узкая или широкая стопа,

время примерки. К вечеру ноги отекают, и это надо иметь в виду.

Понятно, что если у вас стопа узкая, но вы приобрели обувь на широкую, то при ходьбе будет очень неудобно, нога будет «болтаться» внутри и натирать.

Если же дела обстоят наоборот, у вас нога широкая, а обувь приобрели на узкую, то ногам будет некомфортно от чувства сдавленности.

Кроме того, у всех людей разная кожа и, соответственно, разная склонность к появлению мозолей. Поэтому кто-то может в первый же день свободно носить новую обувь и избежать натирания, а кто-то сразу же столкнется с мозолями.