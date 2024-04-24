Бессмертный полк 2024: в каком формате пройдет и как принять участие

В соответствии с этими принципами участие в шествиях «Бессмертного полка» является добровольным, нельзя формировать школьные или корпоративные колонны, нельзя никого принуждать к участию. Недопустимо смешение акции с политической или коммерческой деятельностью. Политикам и чиновникам рекомендуется воздерживаться от попыток возглавлять колонны.

Сегодня в России действуют две основные организации, занимающиеся проведением акций: межрегиональное историко-патриотическое общественное движение «Бессмертный полк» и общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России». В 2019 году организации подписали соглашение о единых принципах организации и проведения шествий.

При этом, безусловно, в каждом городе России существовали и существуют исторические клубы, поисковые отряды, которые бережно собирают и хранят память о подвиге народа и каждого участника Великой Отечественной войны. Но акций такого масштаба и в таком формате до 2011 года не проводили.

История акции началась в 2011 году, когда с портретами своих воевавших родственников на улицы Томска вышли местные журналисты. Через год к акции уже присоединились тысячи жителей Томска. В 2013 году акцию повторили уже 15 городов, в том числе Москва и Санкт-Петербург. Сейчас акция проводится не только в России, но и за рубежом.

Кроме того, решение об отмене очного формата шествия и парадов в честь 79-й годовщины Победы принимали в регионах России. Первым о таком решении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Затем об отмене парадов объявили мэрия Брянска и Рязани, губернаторы Курской и Саратовской областей Роман Старовойт и Роман Бусаргин, глава Крыма Сергей Аксенов и власти Белгородской области.

«В связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб „Бессмертного полка“ России принял решение не проводить шествие в 2024 году в очном формате», — сказала сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева на пресс-конференции.

Шествие «Бессмертный полк» в России в этом году не будут проводить в очном формате , такое решение принято из соображений безопасности.

Как можно принять участие в акции «Бессмертный полк» в 2024 году

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Рассказать о подвиге на сайте акции

Рассказать о бессмертном подвиге своих родственников можно на сайте «Бессмертного полка России». Для этого нужно пройти простую процедуру регистрации, указав ФИО, номер телефона и адрес электронной почты. Далее нужно выбрать пункт «Добавить ветерана» и добавить все сведения, которые вам известны о вашем родственнике.

Существует второй сайт, создатели которого говорят о себе, как о народном движении «Бессмертного полка». На нем тоже можно разместить свою семейную историю. Процедура добавления истории такая же — сначала регистрация, потом добавление фотографий и всех известных данных.

Рассказать на сайтах можно не только о тех, кто непосредственно участвовал в боях, но и о тружениках тыла, жителях блокадного Ленинграда, детях и всех тех, кто внес свой вклад в дело Победы.

Разместить пост в социальных сетях

Подвиг наших дедов и бабушек будет бессмертным, пока мы о нем помним. Поэтому не лишним будет разместить историю своих героических предков на своих страницах в социальных сетях. И на сайтах «Бессмертного полка» есть шаблоны, которые помогут оформить фотографию и историю в стилистике Дня Победы. Для этого есть и множество сервисов. Не нужно стесняться рассказывать о подвиге каждый год — даже если фото уже есть, пусть оно будет и в этом году.

Разместить фотографии героев на окнах и балконах домов

Хороший способ участия в акции «Бессмертный полк» появился в годы пандемии, когда все массовые мероприятия были отменены. Люди размещали штандарты с фотографиями и историями своих героев в окнах домов и на балконах, украшая их георгиевскими лентами и цветами. В этом году тоже можно так поступить и рассказать о своей семье таким способом.

Также можно сделать постер для машины, но разместить его так, чтобы портрет не портился и не пачкался. Лучше наклеить постер изнутри автомобиля, тогда портрет родственника всегда будет в целости.

Рассказать о родственниках в классе или детском саду

В каждой школе и в каждом детском саду есть свой «Бессмертный полк». Каждый год ребята создают альбомы, посвященные своим родственникам, победившим в Великой Отечественной войне, делают презентации и проводят открытые уроки. Все это тоже хороший и бережный способ рассказать о народном подвиге и помнить каждого победителя.

Где не стоит размещать истории родственников

Иногда рекомендуют печатать портреты своих дедушек и бабушек на футболках и свитшотах. Не все поддерживают эту идею — одежду будут стирать, а значит, портреты испортятся довольно быстро, да и при носке он постоянно будет искажаться. В целом портреты на одежде рассмотреть довольно трудно.

Не нужно крепить портреты на машины снаружи. Тут причины вполне ясны — все будет просто грязное и это неуважение к памяти. По этой же причине не стоит носить георгиевскую ленточку на обуви, сумках, в волосах, крепить ее на боковые зеркала автомобилей.

В целом стоит придерживаться принципа бережного отношения к памяти и делать так, чтобы портреты и истории выглядели достойно и не оказались порванными или грязными.