Аппаратный криптокошелек: насколько безопасен и как пользоваться

Такие кошельки подходят для двух основных целей:

Аппаратный кошелек — это физическое устройство, предназначенное для безопасного хранения приватных ключей и проведения транзакций с криптовалютами. По виду аппаратный кошелек похож на USB-накопитель. Аппаратные кошельки — это холодные некастодиальные кошельки.

«Аппаратник» обеспечивает высокий уровень безопасности, так как хранится не подключенным к интернету, а приватные ключи хранятся локально внутри чипа безопасности.

Самые известные и популярные в мире производители аппаратных кошельков для криптовалют — это Trezor, KeepKey, Ledger.

Помимо безопасности, аппаратные кошельки поддерживают множество криптовалют, что делает их удобным средством хранения самых разных монет. Для взаимодействия с активами кошелек на время подключается к персональному компьютеру, на котором предустановлено специальное ПО от производителя одноименного кошелька. Через этот интерфейс можно выполнять различные операции — отправлять криптовалюты на другие кошельки, обменивать их на другие монеты и так далее.

Как купить и установить аппаратный криптокошелек: пошаговая инструкция

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Шаг 1: Покупка аппаратного кошелька

Покупайте аппаратный кошелек только у официальных продавцов или на сайтах производителей. Избегайте покупки б/у устройств, так как они могут быть скомпрометированы. Скомпрометированный кошелек может стать причиной кражи всех активов.

Проверяйте упаковку на наличие повреждений и признаков вскрытия перед использованием. Иногда мошенники создают целые сайты по продаже криптокошельков, на которые они предустанавливают вирусные программы, ворующие криптовалюты.

Шаг 2: Настройка аппаратного кошелька

Подключите кошелек к компьютеру или мобильному устройству через USB-кабель.

Включите устройство, нажав соответствующую кнопку на корпусе.

Перед началом использования аппаратного кошелька необходимо установить соответствующее программное обеспечение. Например, для Ledger используется приложение Ledger Live, а для Trezor — Trezor Suite. ПО следует скачивать только с официального сайта производителя устройства.

Следуйте инструкциям в программном обеспечении для первоначальной настройки.

Устройство сгенерирует для вас seed-фразу (мнемоническую фразу). Обязательно запишите ее в безопасном месте, так как она понадобится для восстановления доступа к вашим средствам в случае потери или поломки устройства.

Создайте PIN-код для защиты вашего устройства. Этот 8-числовой код будет запрашиваться каждый раз при использовании кошелька.

В программном обеспечении добавьте те криптовалюты, которые вы планируете хранить на своем аппаратном кошельке. Это может включать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и многие другие.

«Аппаратные кошельки удобны в использовании, но все же требуют дополнительных шагов при выполнении перевода: необходимо подключить кошелек к компьютеру, на котором предустановлено специальное ПО. Такой кошелек не станешь носить с собой в кармане, его лучше использовать для хранения больших объемов монет», — отмечает основатель Crypto Summit Алексей Зюзин.