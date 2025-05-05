Аппаратный криптокошелек: насколько безопасен и как пользоваться
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Что такое аппаратный криптокошелек и что нужно знать перед его использованием, читайте в материале РИАМО.
Что такое аппаратный криптокошелек и для каких целей его лучше использовать
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Аппаратный кошелек — это физическое устройство, предназначенное для безопасного хранения приватных ключей и проведения транзакций с криптовалютами. По виду аппаратный кошелек похож на USB-накопитель. Аппаратные кошельки — это холодные некастодиальные кошельки.
Такие кошельки подходят для двух основных целей:
- хранения крупных сумм в различных криптовалютах;
- выполнения редких разовых переводов с персонального компьютера или ноутбука.
Насколько безопасен аппаратный криптокошелек
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«Аппаратник» обеспечивает высокий уровень безопасности, так как хранится не подключенным к интернету, а приватные ключи хранятся локально внутри чипа безопасности.
Чем удобен аппаратный криптокошелек
Фото - © Unsplash.com
Помимо безопасности, аппаратные кошельки поддерживают множество криптовалют, что делает их удобным средством хранения самых разных монет. Для взаимодействия с активами кошелек на время подключается к персональному компьютеру, на котором предустановлено специальное ПО от производителя одноименного кошелька. Через этот интерфейс можно выполнять различные операции — отправлять криптовалюты на другие кошельки, обменивать их на другие монеты и так далее.
Самые известные и популярные в мире производители аппаратных кошельков для криптовалют — это Trezor, KeepKey, Ledger.
Как купить и установить аппаратный криптокошелек: пошаговая инструкция
Фото - © Unsplash.com
Шаг 1: Покупка аппаратного кошелька
Покупайте аппаратный кошелек только у официальных продавцов или на сайтах производителей. Избегайте покупки б/у устройств, так как они могут быть скомпрометированы. Скомпрометированный кошелек может стать причиной кражи всех активов.
Проверяйте упаковку на наличие повреждений и признаков вскрытия перед использованием. Иногда мошенники создают целые сайты по продаже криптокошельков, на которые они предустанавливают вирусные программы, ворующие криптовалюты.
Шаг 2: Настройка аппаратного кошелька
Подключите кошелек к компьютеру или мобильному устройству через USB-кабель.
Включите устройство, нажав соответствующую кнопку на корпусе.
Перед началом использования аппаратного кошелька необходимо установить соответствующее программное обеспечение. Например, для Ledger используется приложение Ledger Live, а для Trezor — Trezor Suite. ПО следует скачивать только с официального сайта производителя устройства.
Следуйте инструкциям в программном обеспечении для первоначальной настройки.
Устройство сгенерирует для вас seed-фразу (мнемоническую фразу). Обязательно запишите ее в безопасном месте, так как она понадобится для восстановления доступа к вашим средствам в случае потери или поломки устройства.
Создайте PIN-код для защиты вашего устройства. Этот 8-числовой код будет запрашиваться каждый раз при использовании кошелька.
В программном обеспечении добавьте те криптовалюты, которые вы планируете хранить на своем аппаратном кошельке. Это может включать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и многие другие.
«Аппаратные кошельки удобны в использовании, но все же требуют дополнительных шагов при выполнении перевода: необходимо подключить кошелек к компьютеру, на котором предустановлено специальное ПО. Такой кошелек не станешь носить с собой в кармане, его лучше использовать для хранения больших объемов монет», — отмечает основатель Crypto Summit Алексей Зюзин.