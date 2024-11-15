5 способов заработать на высокой ключевой ставке: советы эксперта

25 октября 2024 года Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п., до 21% годовых. При этом регулятор подал важный сигнал — цикл ужесточения, призванный стабилизировать уровень инфляции в стране, может быть продолжен. Однако даже при высоком уровне ключевой ставки есть различные инструменты сохранения и преумножения капитала. Идеального варианта не существует, но инвестор, ориентируясь на существующие плюсы и минусы каждого предложения, может подобрать инструмент, подходящий для его целей.

Депозиты Фото - © Александр Калугин / Фотобанк Лори Классическим вариантом инвестиций при росте ключевой ставки остаются депозиты. Ориентируясь на различные программы банков, можно найти высокодоходные краткосрочные вклады. При вложении сроком от одного года суммы от 1 миллиона рублей доходность депозита колеблется от 20 до 23% годовых, а в некоторых банках достигает даже 25%. Это гораздо выше текущего уровня инфляции. Такое вложение средств защищено: при наступлении страхового случая Агентство по страхованию вкладов возмещает суммы до 1,4 миллиона рублей. Это основное преимущество данного инструмента. Но необходимо помнить, что доходность коротких депозитов обратно пропорциональна их срокам, поэтому зафиксировать ее надолго не получится. Кроме того, как только ключевая ставка начнет снижаться, проценты по депозитам тоже пойдут вниз. Еще одним недостатком краткосрочного вложения является отсутствие начисления процента по вкладам при досрочном закрытии депозита. Плюсы: Высокий фиксированный доход до 25% от общей суммы вклада.

Страховка от АСВ с возмещением суммы до 1,4 миллиона рублей.

Минимальная и максимальная суммы депозита не ограничены. Минусы: Максимально выгодные условия инвесторы получают на относительно небольшие суммы и короткие сроки.

Когда ключевая ставка начнет снижаться, доходность депозитов тоже пойдет вниз.

При необходимости закрыть счет раньше времени проценты не начисляются.

Фонды денежного рынка Фото - © Фотобанк Лори Фонды денежного рынка — относительно новый инструмент для сохранения и преумножения капитала. Внутри таких фондов в основном «зашиты» сделки РЕПО (от англ. REPO — Repurchase Agreement, «соглашение выкупа» — это сделка продажи ценных бумаг с обязательством выкупить их в определенный срок по заранее оговоренной цене), но каждый эмитент может добавить что-то свое — например, краткосрочные ОФЗ. При сделках РЕПО залогом является клиринговый сертификат участия (КСУ), то есть вся сумма в таких фондах обеспечена залогом в виде ценных бумаг. Несомненным плюсом для инвесторов является и ежедневное, а не в конце срока, начисление процентов по вкладу. При этом фонды денежного рынка имеют свои недостатки. К ним можно отнести не очень высокую доходность — как правило, она немного меньше ключевой ставки, то есть уступает доходности депозитов. Компенсирует умеренную финансовую эффективность высокая ликвидность — если срочно потребуются наличные, паи легко продать с сохранением процентов, полученных до выхода из позиции. Однако есть исключение: в случае существенного оттока паи небольших фондов могут временно терять ликвидность. Информация о составе фонда не всегда доступна — следует обратить внимание на этот момент, а также на комиссии за обслуживание и покупку денежных фондов. Плюсы: Высокая ликвидность инструмента.

Обеспеченность актива залогом.

Ежедневное начисление дохода. Минусы: Доходность ниже ключевой ставки.

Комиссии за обслуживание и покупку некоторых фондов.

Необходимость изучать внутреннее наполнение фонда.

Возможные проблемы с ликвидностью в небольших фондах.

Операции РЕПО с Центральным Контрагентом Фото - © Фотобанк Лори РЕПО с Центральным Контрагентом (ЦК) — это вид краткосрочного займа Национальному клиринговому центру под залог ценных бумаг. Сделки совершаются в рамках биржевых торгов на Мосбирже. Инвестор имеет финансовое обеспечение сделки: на сумму тела и на проценты центральный контрагент дает в залог клиринговый сертификат участия (КСУ), который подтверждает право собственности на долю в пуле ценных бумаг. Гибкие сроки займов позволяет инвестору размещать денежные средства на любой срок от одного дня до трех месяцев, однако вывести капитал можно только после завершения сделки РЕПО. Понятные условия и фиксированная доходность делают инструмент привлекательным для инвестиций. Как правило, сделки РЕПО с ЦК доступны либо для юридических лиц, либо для физических лиц с крупным капиталом. Плюсы: Гибкие сроки займов от одного дня до трех месяцев.

Обеспечение сделки сертификатом КСУ.

Фиксированная доходность и понятные условия сделки. Минусы: Не всем доступен данный инструмент.

Невозможность расторгнуть сделку РЕПО в процессе.

Облигации с плавающей процентной ставкой (флоатеры) Фото - © Фотобанк Лори Флоатеры — это облигации с плавающей процентной ставкой. Их доходность не устанавливается на весь период обращения — показатель может меняться вместе с индикатором финансового рынка, к которому он привязан. Это, к примеру, ключевая ставка Центробанка или ставка RUONIA. В периоды жесткой денежно-кредитной политики флоатеры привлекательны, так как они имеют высокую доходность. Повышение ключевой ставки приводит к коррекции цены традиционных облигаций, тогда как флоатеры не характеризуются подобной корреляцией. Правда, изменение стоимости долговых бумаг с плавающей ставкой вполне возможно в тех случаях, если их объем продаж на рынке резко повышается — например, при выходе из позиций крупных участников. Это нужно учитывать при инвестициях в них. Если индикатор, к которому привязан флоатер, уменьшается, доходность облигаций с переменным купоном тоже подвергается коррекции. В случае существенного смягчения денежно-кредитной политики нельзя исключать сокращения ликвидности ценной бумаги. Также инвесторам необходимо учитывать рейтинг эмитента перед вложением: как правило, при высоких рисках доходность выше, но и шансы потерять вложение тоже. Это основные риски. Плюсы: Доходность выше связанного индикатора (ключевой ставки ЦБ или ставки RUONIA).

Защищены от роста ключевой ставки. Минусы: Невозможно зафиксировать текущую ставку надолго.

Необходимо учитывать рейтинг эмитента и прогнозировать риски.

Возможны проблемы с ликвидностью при резком снижении ключевой ставки.