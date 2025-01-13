5 способов оплатить услуги ЖКХ в 2025 году: с помощью смартфона, интернета или наличными
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В материале РИАМО рассказываем о возможных способах заплатить за квартиру, электричество, домашний телефон и другие коммунальные услуги.
С помощью банковского приложения
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Как правило, мобильные приложения большинства банков предоставляют пользователям возможность оплатить платежный документ за ЖКУ по QR-коду. Для оплаты нужно войти в раздел «платежи» и отсканировать QR-код (если QR-код не сканируется, можно ввести номер лицевого счета вручную). В зависимости от типа платежного документа может потребоваться ввод актуальных показателей водоснабжения и/или электроэнергии.
Многие банковские приложения предлагают опцию «запомнить платеж» и впоследствии каждый месяц будут предлагать оплатить счет, как только он поступит от обслуживающей организации. Это касается не только счетов за ЖКУ, но и оплату, например, домашнего телефонного номера.
Если оплата электроэнергии проходит по отдельному платежному документу, некоторые банки могут взимать комиссию. Выгоднее всего оплачивать электричество через СБП на сайте поставщика электроэнергии (для Москвы и Московской области основным поставщиком является АО Мосэнергосбыт). Для оплаты необходимо авторизоваться на сайте, ввести показания счетчика (если они не были переданы автоматически) и выбрать опцию «оплата по СБП». Сайт выдаст QR-код на оплату, который нужно отсканировать с помощью банковского приложения.
Также сайт Мосэнергосбыта предлагает возможность пополнить лицевой счет на любую сумму, в этом случае каждый месяц деньги будут списываться автоматически по факту потребления электроэнергии.
С помощью портала «Госуслуги»
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Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства позволяет пользователям оплатить счета через интернет или мобильное приложение «Госуслуги Дом». Для оплаты необходимо авторизоваться, зайти в личный кабинет и выбрать оплату ЖКУ по лицевому счету.
С помощью портала mos.ru
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Москвичи могут воспользоваться для оплаты ЖКУ порталом mos.ru. Для этого нужно авторизоваться на сайте и зайти в личный кабинет, после чего ввести единый код плательщика и номер квартиры. В разделе «Платежи в один клик» следует перейти на страницу «Услуги» и выбрать счет для оплаты.
С помощью системы «Город»
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Федеральная система «Город» – это объединенная система для расчетных центров по автоматизации, сбору, обработке и биллингу платежей. В рамках системы работает сайт https://kvartplata.ru/, где формируются платежные документы для пользователей со всей страны. Вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться на сайте, после чего ввести (или выбрать из списка) организацию, услуги которой вы хотите оплатить, ввести все необходимые реквизиты и перейти к оплате. Кроме того, доступно мобильное приложение «Квартплата+», через которое также можно оплатить услуги ЖКХ.
Как оплатить услуги ЖКХ без интернета
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Через платежные терминалы банкоматов или кассу банка
Чтобы заплатить за ЖКУ через банкомат, нужно войти в раздел «Платежи и переводы», выбрать опцию «Коммунальные услуги», ввести необходимые данные и сумму платежа, после чего произвести оплату.
Также можно воспользоваться услугами кассира, который проведет оплату наличными или банковской картой. В ряде случаев за проведение оплаты через кассира или банкомат взимается комиссия.
В МФЦ
Для оплаты нужно посетить ближайшее отделение МФЦ («Мои документы») и предъявить сотруднику платежный документ. При необходимости нужно будет продиктовать показатели водопотребления и/или электроснабжения, а далее осуществить оплату наличными или банковской картой.
В отделении «Почты России»
«Почта России» также предоставляет возможность оплатить услуги ЖКХ, если у вас нет возможности воспользоваться интернетом. Необходимо предъявить сотруднику платежный документ и при необходимости внести или продиктовать данные по водопотреблению и/или расходу электроэнергии. Оплата возможна банковской картой или наличными.