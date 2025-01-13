5 способов оплатить услуги ЖКХ в 2025 году: с помощью смартфона, интернета или наличными

С помощью банковского приложения

Фото - © Adobe Stock

Как правило, мобильные приложения большинства банков предоставляют пользователям возможность оплатить платежный документ за ЖКУ по QR-коду. Для оплаты нужно войти в раздел «платежи» и отсканировать QR-код (если QR-код не сканируется, можно ввести номер лицевого счета вручную). В зависимости от типа платежного документа может потребоваться ввод актуальных показателей водоснабжения и/или электроэнергии.

Многие банковские приложения предлагают опцию «запомнить платеж» и впоследствии каждый месяц будут предлагать оплатить счет, как только он поступит от обслуживающей организации. Это касается не только счетов за ЖКУ, но и оплату, например, домашнего телефонного номера.

Если оплата электроэнергии проходит по отдельному платежному документу, некоторые банки могут взимать комиссию. Выгоднее всего оплачивать электричество через СБП на сайте поставщика электроэнергии (для Москвы и Московской области основным поставщиком является АО Мосэнергосбыт). Для оплаты необходимо авторизоваться на сайте, ввести показания счетчика (если они не были переданы автоматически) и выбрать опцию «оплата по СБП». Сайт выдаст QR-код на оплату, который нужно отсканировать с помощью банковского приложения.

Также сайт Мосэнергосбыта предлагает возможность пополнить лицевой счет на любую сумму, в этом случае каждый месяц деньги будут списываться автоматически по факту потребления электроэнергии.