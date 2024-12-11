13-я зарплата: когда и в каких случаях ее начисляют сотрудникам

О том, что представляет из себя 13-я зарплата и кто может на нее рассчитывать, рассказываем в материале РИАМО.

Что такое 13-я зарплата Фото - © Медиасток.рф Тринадцатая зарплата – это мера поощрения сотрудников в конце календарного года. Как правило, 13-я зарплата представляет собой денежную выплату, но в некоторых случаях руководство вознаграждает наиболее отличившихся работников сертификатами, акциями компании или ценными подарками. Самого понятия «13-я зарплата» в Трудовом кодексе нет, эта выплата не является обязательной. Поэтому то, в каком объеме, в какие сроки и, самое главное, кому будет начислена предновогодняя зарплата – в любом случае решает руководство.

Как оформляется и начисляется 13-я зарплата Фото - © Медиасток.рф Фактически поощрительная выплата не считается заработной платой, по документам компании она проходит как премия. Начисление 13-й зарплаты может регулироваться коллективным соглашением, в котором могут быть прописаны основания для получения выплат, сумма или формула расчета ежегодного бонуса. Также 13-я зарплата может быть оформлена отдельным приказом (на каждого поощряемого сотрудника или на весь коллектив). В ряде случаев размер годового бонуса, условия и сроки его выплаты прописываются в трудовом договоре.

Кто может получить 13-ю зарплату Фото - © Медиасток.рф В коллективном соглашении, как правило, перечислены все необходимые условия для получения 13-й зарплаты. В этом случае сотрудник может заранее знать, на какой годовой бонус он может рассчитывать (или не рассчитывать, если его показатели далеки от идеальных). Нередко, впрочем, 13-я зарплата начисляется всем сотрудникам без исключения, независимо от того, насколько усердно они трудились. Если коллективного соглашения нет, то решение о выплате 13-й зарплаты, а также о ее размере и условиях начисления принимает топ-менеджмент компании. Порядок расчета премии нередко зависит от результатов финансового года и размера прибыли, полученной компанией. Годовой бонус может быть меньше ежемесячной заработной платы работника или же, наоборот, превышать ее. От решения руководства также зависит и список лиц, которым положена премия. Коллективное соглашение, например, может подразумевать выплаты только тем сотрудникам, кто отработал полный календарный год – либо всем без исключения, независимо от стажа работы в компании.

Как рассчитывается 13-я зарплата Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори У разных организаций могут существовать разные правила начисления 13-й зарплаты. При расчете бонуса могут учитывать, например: трудовые показатели и результативность сотрудника,

выполнение плана/KPI,

исполнение дополнительных обязанностей,

инициативы по повышению эффективности труда,

общий стаж работы в данной компании. Для расчета премиальных могут использовать размер оклада или годовую зарплату либо выплачивать фиксированную сумму, которая зависит от занимаемой должности. Нередко при расчете учитывают только реально отработанные дни, то есть, если работник часто брал отгулы или уходил в неоплачиваемый отпуск, его 13-я зарплата будет урезана. В ряде случаев сотрудникам, которые трудоустроились в середине года, 13-я зарплата рассчитывается пропорционально отработанным дням. То же может касаться работников, которые увольняются или уходят в декрет – в коллективном соглашении может быть отражен порядок выплаты премии таким сотрудникам в пересчете на отработанные дни.

Кому не положена 13-я зарплата Фото - © Freepik.com 13-ю зарплату, как правило, не выплачивают работникам, которые проходят испытательный срок, а также тем, кто весь год находился в декретном отпуске и фактически не работал. Также 13-й зарплаты могут лишиться сотрудники, которые нарушали трудовую дисциплину и имеют дисциплинарные взыскания. К нарушениям могут относиться, например, прогулы, опоздания, срыв сроков выполнения работ, появление на рабочем месте в состоянии опьянения, отказ от выполнения прямых обязанностей и т. д.