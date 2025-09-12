12 интересных способов использования пищевой соды в быту

Шпаргалки

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

В материале РИАМО — о том, как можно использовать пищевую соду.

Пищевая сода у многих стоит на кухне буквально годами и не заканчивается. Некоторые и вовсе передают ее из поколения в поколение — в качестве наследства, ведь она никогда не заканчивается. А тем временем существует множество способов использовать ее в быту.

Чистка украшений

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Если ваши любимые сережки вдруг потемнели, доставайте соду! 

  • Положите фольгу на дно любой емкости.
  • Залейте горячей водой примерно наполовину.
  • Добавьте столовую ложку соды.
  • Опустите изделие в раствор.
  • Оставьте на 10–15 минут.
  • Тщательно промойте теплой водой и высушите мягкой тканью.

Поверьте, серьги очистятся мгновенно и заблестят, как новенькие! Разумеется, таким образом можно чистить любые украшения.

Чистка обуви

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Вернуть былую белизну любимым кроссовкам поможет сода. 

К двум частям соды добавьте по одной части воды и перекиси водорода. Перемешайте и нанесите на загрязненные места жесткой стороной губки для мытья посуды. Хорошенько потрите — вуаля, кроссовки как новенькие.

Стирка белья

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Поставили жирное пятно на любимую футболку? Не беда, на помощь придет сода. Пищевая или кальцинированная сода помогает избавляться от жирных пятен. Можно нанести ее на загрязнение вместе с небольшим количеством воды и потереть или присыпать пятно и прогладить сверху утюгом через хлопчатобумажную ткань. Жир исчезнет.

Продление жизни цветам

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Вам подарили дорогущие розы, и хочется продлить их жизнь? Доставайте из шкафа соду. 

Налейте в вазу воду и добавьте в нее половину чайной ложки соды. Поставьте в вазу цветы, предварительно срезав стебли на 1 см. Не забывайте периодически менять воду — и каждый раз добавлять в нее соду. 

Так цветы простоят гораздо дольше, нежели с подкормкой для растений, которая продается в цветочных магазинах.

Устранение запахов у старых книг

Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Конечно, в запахах книг многие находят свое очарование, однако порой они пахнут чем-то затхлым (например, если лежали в кладовке или в пакетах). Избавить книги от запаха поможет сода. 

  • Сложите книги в пакет.
  • Добавьте пару чайных ложек соды и хорошенько потрясите.
  • Оставьте книги в пакете на несколько дней.
  • Достаньте книги и отряхните их от остатков порошка.

Запах чудесным образом исчезнет.

Очистка кухонных поверхностей или бытовой техники

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

1. Для очистки микроволновки 

  • Налейте воду в емкость (в ту, которую можно использовать в микроволновке) и насыпьте туда две столовые ложки с горкой.  
  • Поставьте раствор в микроволновку и разогревайте на полной мощности в течение 10–15 минут.
  • Когда микроволновка пропищала, выключите ее и оставьте раствор внутри еще на пять минут. 
  • Достаньте раствор и протрите микроволновку начисто. Если остались какие-то жировые осадки на стенках, их можно убрать смоченной в том же содовом растворе губкой. 

2. Для очистки плиты или духовки

  • Замешайте содовую пасту (вода + сода).
  • Нанесите пасту на поверхности плиты и духовки и оставьте на некоторое время.
  • Протрите влажной губкой. 

3. Для устранения неприятного запаха в холодильнике

Сделайте раствор соды (примерно одна столовая ложка на половину литра воды). И протрите им стенки холодильника. Он отлично устранит любые запахи.

4. Для очистки жира и старых загрязнений на посуде

Добавьте в горячую воду немного соды и замочите в ней посуду перед мытьем. 

Чистка расчески

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Не забывайте время от времени чистить свою расческу. На ней скапливаются кожный жир и пыль.  

  • В емкость на 250 мл добавьте одну чайную ложку соды.
  • Положите в раствор расческу и оставьте на пару часов.
  • Промойте расческу под проточной водой — она будет как новенькая.

Избавление от неприятных запахов в комнате

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Самодельный и, главное, действенный ароматизатор помещения сделать проще простого. Возьмите небольшую емкость, насыпьте туда соду и добавьте несколько капель любимого ароматического масла. Тщательно перемешайте, чтобы сода пропиталась ароматами масла. Затем поставьте эту емкость в туалетную комнату. Неприятные запахи теперь будут блокироваться благодаря соде. 

Кстати, подобную емкость (в уменьшенном размере) можно разместить и на полке в шкафу — так ваша одежда всегда будет вкусно пахнуть, и не понадобятся духи.

Сода в народной медицине

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Соду можно применять и в народной медицине. Мы приведем несколько примеров, однако помните, что при любых недомоганиях необходимо обращаться к врачу!

  • Если вас беспокоит зуд от укуса комара, можно обработать зудящее место раствором соды (1 ч.л. на 50 мл воды). Чесаться тут же перестанет и спадет припухлость.
  • Если у вас болит зуб, можно прополоскать рот содовым раствором — боль утихнет. Сода оказывает антибактериальное и антимикробное действие, освежает дыхание. Поэтому может заменить и дорогостоящий ополаскиватель для рта.
  • Если вы получили солнечный ожог, опять же на помощь придет сода. Смесь из соды и небольшого количества воды приложите к месту ожога и потом протрите. Сода снимет болевые ощущения и ускорит процесс заживления.
  • Если вас мучает изжога, достаточно растворить чайную ложку соды в стакане воды и выпить. Такой раствор понизит кислотность желудка, и неприятные ощущения утихнут.

Самодельная бомбочка для ванны

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Тратите по 500 рублей на бомбочки для ванны? Пора научиться делать их самостоятельно и существенно сэкономить (а на сохраненные деньги — в Турцию). 

Рецепт бомбочки достаточно простой:

  • 300 г соды,
  • 150 г лимонной кислоты,
  • 5–10 мл любимого эфирного масла,
  • 5 мл любого масла (подсолнечное, оливковое и тд),
  • пищевой краситель (для цвета бомбочки),
  • любая формочка (например, для печенья).

В емкость нужно высыпать все сухие ингредиенты и тщательно смешать между собой. Затем добавьте к ним все масла и краситель. Тщательно перемешайте. Если бомбочка не держит форму, достаточно добавить еще немного масла. Заполните получившейся смесью формочку и дайте застыть.

Суперклей из соды

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Если вам надо что-то приклеить намертво (особенно пластик), идеально подойдет сода. Засыпьте ее в трещину, которую нужно склеить, и залейте поверх любым суперклеем. Останется только любоваться мгновенной полимеризацией.

А вот если смешать соду и клей ПВА в пропорции 1:1, получится отличная паста для затирки небольших трещин в плитке или других керамических изделиях..

Сода вместо дезодоранта

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Закончился любимый дезодорант? Обратимся к соде. 

Нужно взять ватный диск, раздвоить не до конца, засыпать половину чайной ложки соды, намочить диск и протереть подмышки. 

Такой способ не остановит потоотделение, однако от запаха избавит на весь день. Помогает и от бактерий.