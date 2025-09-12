12 интересных способов использования пищевой соды в быту

В материале РИАМО — о том, как можно использовать пищевую соду.

Пищевая сода у многих стоит на кухне буквально годами и не заканчивается. Некоторые и вовсе передают ее из поколения в поколение — в качестве наследства, ведь она никогда не заканчивается. А тем временем существует множество способов использовать ее в быту.

Чистка украшений Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Если ваши любимые сережки вдруг потемнели, доставайте соду! Положите фольгу на дно любой емкости.

Залейте горячей водой примерно наполовину.

Добавьте столовую ложку соды.

Опустите изделие в раствор.

Оставьте на 10–15 минут.

Тщательно промойте теплой водой и высушите мягкой тканью. Поверьте, серьги очистятся мгновенно и заблестят, как новенькие! Разумеется, таким образом можно чистить любые украшения.

Чистка обуви Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Вернуть былую белизну любимым кроссовкам поможет сода. К двум частям соды добавьте по одной части воды и перекиси водорода. Перемешайте и нанесите на загрязненные места жесткой стороной губки для мытья посуды. Хорошенько потрите — вуаля, кроссовки как новенькие.

Стирка белья Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Поставили жирное пятно на любимую футболку? Не беда, на помощь придет сода. Пищевая или кальцинированная сода помогает избавляться от жирных пятен. Можно нанести ее на загрязнение вместе с небольшим количеством воды и потереть или присыпать пятно и прогладить сверху утюгом через хлопчатобумажную ткань. Жир исчезнет.

Продление жизни цветам Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Вам подарили дорогущие розы, и хочется продлить их жизнь? Доставайте из шкафа соду. Налейте в вазу воду и добавьте в нее половину чайной ложки соды. Поставьте в вазу цветы, предварительно срезав стебли на 1 см. Не забывайте периодически менять воду — и каждый раз добавлять в нее соду. Так цветы простоят гораздо дольше, нежели с подкормкой для растений, которая продается в цветочных магазинах.

Устранение запахов у старых книг Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Конечно, в запахах книг многие находят свое очарование, однако порой они пахнут чем-то затхлым (например, если лежали в кладовке или в пакетах). Избавить книги от запаха поможет сода. Сложите книги в пакет.

Добавьте пару чайных ложек соды и хорошенько потрясите.

Оставьте книги в пакете на несколько дней.

Достаньте книги и отряхните их от остатков порошка. Запах чудесным образом исчезнет.

Очистка кухонных поверхностей или бытовой техники Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори 1. Для очистки микроволновки Налейте воду в емкость (в ту, которую можно использовать в микроволновке) и насыпьте туда две столовые ложки с горкой.

Поставьте раствор в микроволновку и разогревайте на полной мощности в течение 10–15 минут.

Когда микроволновка пропищала, выключите ее и оставьте раствор внутри еще на пять минут.

Достаньте раствор и протрите микроволновку начисто. Если остались какие-то жировые осадки на стенках, их можно убрать смоченной в том же содовом растворе губкой. 2. Для очистки плиты или духовки Замешайте содовую пасту (вода + сода).

Нанесите пасту на поверхности плиты и духовки и оставьте на некоторое время.

Протрите влажной губкой. 3. Для устранения неприятного запаха в холодильнике Сделайте раствор соды (примерно одна столовая ложка на половину литра воды). И протрите им стенки холодильника. Он отлично устранит любые запахи. 4. Для очистки жира и старых загрязнений на посуде Добавьте в горячую воду немного соды и замочите в ней посуду перед мытьем.

Чистка расчески Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Не забывайте время от времени чистить свою расческу. На ней скапливаются кожный жир и пыль. В емкость на 250 мл добавьте одну чайную ложку соды.

Положите в раствор расческу и оставьте на пару часов.

Промойте расческу под проточной водой — она будет как новенькая.

Избавление от неприятных запахов в комнате Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Самодельный и, главное, действенный ароматизатор помещения сделать проще простого. Возьмите небольшую емкость, насыпьте туда соду и добавьте несколько капель любимого ароматического масла. Тщательно перемешайте, чтобы сода пропиталась ароматами масла. Затем поставьте эту емкость в туалетную комнату. Неприятные запахи теперь будут блокироваться благодаря соде. Кстати, подобную емкость (в уменьшенном размере) можно разместить и на полке в шкафу — так ваша одежда всегда будет вкусно пахнуть, и не понадобятся духи.

Сода в народной медицине Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Соду можно применять и в народной медицине. Мы приведем несколько примеров, однако помните, что при любых недомоганиях необходимо обращаться к врачу! Если вас беспокоит зуд от укуса комара, можно обработать зудящее место раствором соды (1 ч.л. на 50 мл воды). Чесаться тут же перестанет и спадет припухлость.

Если у вас болит зуб, можно прополоскать рот содовым раствором — боль утихнет. Сода оказывает антибактериальное и антимикробное действие, освежает дыхание. Поэтому может заменить и дорогостоящий ополаскиватель для рта.

Если вы получили солнечный ожог, опять же на помощь придет сода. Смесь из соды и небольшого количества воды приложите к месту ожога и потом протрите. Сода снимет болевые ощущения и ускорит процесс заживления.

Если вас мучает изжога, достаточно растворить чайную ложку соды в стакане воды и выпить. Такой раствор понизит кислотность желудка, и неприятные ощущения утихнут.

Самодельная бомбочка для ванны Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Тратите по 500 рублей на бомбочки для ванны? Пора научиться делать их самостоятельно и существенно сэкономить (а на сохраненные деньги — в Турцию). Рецепт бомбочки достаточно простой: 300 г соды,

150 г лимонной кислоты,

5–10 мл любимого эфирного масла,

5 мл любого масла (подсолнечное, оливковое и тд),

пищевой краситель (для цвета бомбочки),

любая формочка (например, для печенья). В емкость нужно высыпать все сухие ингредиенты и тщательно смешать между собой. Затем добавьте к ним все масла и краситель. Тщательно перемешайте. Если бомбочка не держит форму, достаточно добавить еще немного масла. Заполните получившейся смесью формочку и дайте застыть.

Суперклей из соды Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Если вам надо что-то приклеить намертво (особенно пластик), идеально подойдет сода. Засыпьте ее в трещину, которую нужно склеить, и залейте поверх любым суперклеем. Останется только любоваться мгновенной полимеризацией. А вот если смешать соду и клей ПВА в пропорции 1:1, получится отличная паста для затирки небольших трещин в плитке или других керамических изделиях..