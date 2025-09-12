12 интересных способов использования пищевой соды в быту
Пищевая сода у многих стоит на кухне буквально годами и не заканчивается. Некоторые и вовсе передают ее из поколения в поколение — в качестве наследства, ведь она никогда не заканчивается. А тем временем существует множество способов использовать ее в быту.
Чистка украшений
Если ваши любимые сережки вдруг потемнели, доставайте соду!
- Положите фольгу на дно любой емкости.
- Залейте горячей водой примерно наполовину.
- Добавьте столовую ложку соды.
- Опустите изделие в раствор.
- Оставьте на 10–15 минут.
- Тщательно промойте теплой водой и высушите мягкой тканью.
Поверьте, серьги очистятся мгновенно и заблестят, как новенькие! Разумеется, таким образом можно чистить любые украшения.
Чистка обуви
Вернуть былую белизну любимым кроссовкам поможет сода.
К двум частям соды добавьте по одной части воды и перекиси водорода. Перемешайте и нанесите на загрязненные места жесткой стороной губки для мытья посуды. Хорошенько потрите — вуаля, кроссовки как новенькие.
Стирка белья
Поставили жирное пятно на любимую футболку? Не беда, на помощь придет сода. Пищевая или кальцинированная сода помогает избавляться от жирных пятен. Можно нанести ее на загрязнение вместе с небольшим количеством воды и потереть или присыпать пятно и прогладить сверху утюгом через хлопчатобумажную ткань. Жир исчезнет.
Продление жизни цветам
Вам подарили дорогущие розы, и хочется продлить их жизнь? Доставайте из шкафа соду.
Налейте в вазу воду и добавьте в нее половину чайной ложки соды. Поставьте в вазу цветы, предварительно срезав стебли на 1 см. Не забывайте периодически менять воду — и каждый раз добавлять в нее соду.
Так цветы простоят гораздо дольше, нежели с подкормкой для растений, которая продается в цветочных магазинах.
Устранение запахов у старых книг
Конечно, в запахах книг многие находят свое очарование, однако порой они пахнут чем-то затхлым (например, если лежали в кладовке или в пакетах). Избавить книги от запаха поможет сода.
- Сложите книги в пакет.
- Добавьте пару чайных ложек соды и хорошенько потрясите.
- Оставьте книги в пакете на несколько дней.
- Достаньте книги и отряхните их от остатков порошка.
Запах чудесным образом исчезнет.
Очистка кухонных поверхностей или бытовой техники
1. Для очистки микроволновки
- Налейте воду в емкость (в ту, которую можно использовать в микроволновке) и насыпьте туда две столовые ложки с горкой.
- Поставьте раствор в микроволновку и разогревайте на полной мощности в течение 10–15 минут.
- Когда микроволновка пропищала, выключите ее и оставьте раствор внутри еще на пять минут.
- Достаньте раствор и протрите микроволновку начисто. Если остались какие-то жировые осадки на стенках, их можно убрать смоченной в том же содовом растворе губкой.
2. Для очистки плиты или духовки
- Замешайте содовую пасту (вода + сода).
- Нанесите пасту на поверхности плиты и духовки и оставьте на некоторое время.
- Протрите влажной губкой.
3. Для устранения неприятного запаха в холодильнике
Сделайте раствор соды (примерно одна столовая ложка на половину литра воды). И протрите им стенки холодильника. Он отлично устранит любые запахи.
4. Для очистки жира и старых загрязнений на посуде
Добавьте в горячую воду немного соды и замочите в ней посуду перед мытьем.
Чистка расчески
Не забывайте время от времени чистить свою расческу. На ней скапливаются кожный жир и пыль.
- В емкость на 250 мл добавьте одну чайную ложку соды.
- Положите в раствор расческу и оставьте на пару часов.
- Промойте расческу под проточной водой — она будет как новенькая.
Избавление от неприятных запахов в комнате
Самодельный и, главное, действенный ароматизатор помещения сделать проще простого. Возьмите небольшую емкость, насыпьте туда соду и добавьте несколько капель любимого ароматического масла. Тщательно перемешайте, чтобы сода пропиталась ароматами масла. Затем поставьте эту емкость в туалетную комнату. Неприятные запахи теперь будут блокироваться благодаря соде.
Кстати, подобную емкость (в уменьшенном размере) можно разместить и на полке в шкафу — так ваша одежда всегда будет вкусно пахнуть, и не понадобятся духи.
Сода в народной медицине
Соду можно применять и в народной медицине. Мы приведем несколько примеров, однако помните, что при любых недомоганиях необходимо обращаться к врачу!
- Если вас беспокоит зуд от укуса комара, можно обработать зудящее место раствором соды (1 ч.л. на 50 мл воды). Чесаться тут же перестанет и спадет припухлость.
- Если у вас болит зуб, можно прополоскать рот содовым раствором — боль утихнет. Сода оказывает антибактериальное и антимикробное действие, освежает дыхание. Поэтому может заменить и дорогостоящий ополаскиватель для рта.
- Если вы получили солнечный ожог, опять же на помощь придет сода. Смесь из соды и небольшого количества воды приложите к месту ожога и потом протрите. Сода снимет болевые ощущения и ускорит процесс заживления.
- Если вас мучает изжога, достаточно растворить чайную ложку соды в стакане воды и выпить. Такой раствор понизит кислотность желудка, и неприятные ощущения утихнут.
Самодельная бомбочка для ванны
Тратите по 500 рублей на бомбочки для ванны? Пора научиться делать их самостоятельно и существенно сэкономить (а на сохраненные деньги — в Турцию).
Рецепт бомбочки достаточно простой:
- 300 г соды,
- 150 г лимонной кислоты,
- 5–10 мл любимого эфирного масла,
- 5 мл любого масла (подсолнечное, оливковое и тд),
- пищевой краситель (для цвета бомбочки),
- любая формочка (например, для печенья).
В емкость нужно высыпать все сухие ингредиенты и тщательно смешать между собой. Затем добавьте к ним все масла и краситель. Тщательно перемешайте. Если бомбочка не держит форму, достаточно добавить еще немного масла. Заполните получившейся смесью формочку и дайте застыть.
Суперклей из соды
Если вам надо что-то приклеить намертво (особенно пластик), идеально подойдет сода. Засыпьте ее в трещину, которую нужно склеить, и залейте поверх любым суперклеем. Останется только любоваться мгновенной полимеризацией.
А вот если смешать соду и клей ПВА в пропорции 1:1, получится отличная паста для затирки небольших трещин в плитке или других керамических изделиях..
Сода вместо дезодоранта
Закончился любимый дезодорант? Обратимся к соде.
Нужно взять ватный диск, раздвоить не до конца, засыпать половину чайной ложки соды, намочить диск и протереть подмышки.
Такой способ не остановит потоотделение, однако от запаха избавит на весь день. Помогает и от бактерий.