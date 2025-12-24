Звание Героя России за освобождение Северска: как Наран Очир-Горяев выполнял боевую задачу

В материале РИАМО читайте о старшем лейтенанте, по праву получившем звание Героя России.

Биография Нарана Очир-Горяева

Фото - © РИА Новости, Григорий Сысоев

Наран Очир-Горяев – уроженец Калмыкии, выпускник лаганской школы №2 (ныне гимназии имени Героя России Мингияна Лиджиева). Он служил в полиции, был в командировках в Дагестане и Чечне. В 2022 году Наран стал участником специальной военной операции и проходит службу в 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригаде имени М. И. Платова, входящей в состав 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.

У старшего лейтенанта четверо детей, а в сентябре этого года он впервые стал дедом.

Очир-Горяев по просьбе президента России Владимира Путина в ходе «Итогов года» сообщил об освобождении города Северск Донецкой Народной Республики и рассказал о деталях операции. Звезду Героя молодому командиру президент вручил 17 декабря.

Как освобождали Северск: подвиг Нарана Очир-Горяева

Фото - © РИА Новости

По словам старшего лейтенанта ключом к успеху стали «уверенные, дерзкие и нешаблонные действия личного состава» и «обман противника».

«Самым сложным было дойти до Северска незаметно, поэтому вооруженные силы двигались малыми группами, накопились под носом у противника», — пояснил Герой России во время трансляции «Итогов года».

Подвигом, за который Очир-Горяев был представлен к награде, стало успешное проведение операции по взятию города Северск в Донецкой Народной Республике. Под его руководством рота выполнила сложнейшую боевую задачу с минимальными потерями: при участии 84 военнослужащих погибли лишь четверо. Именно мастерство командира спасло жизни бойцов и привело к стратегической победе. Подразделение старшего лейтенанта Очир-Горяева освободило более 80 жилых зданий. 11 декабря командир в режиме ВКС доложил Владимиру Путину об успешном выполнении боевой задачи и освобождении города с минимальными потерями.

В ходе операции по освобождению Северска было уничтожено 36 опорных пунктов, две боевые бронированные машины, пять единиц автомобильной техники и четыре мотоцикла противника.

Церемония награждения состоялась 17 декабря 2025 года в Москве. Очир-Горяев получил награду из рук президента. В своей приветственной речи Владимир Путин отметил:

«Вы и ваши боевые товарищи освободили Северск, важный русский город, в крайне сложных условиях, стремительно преодолев мощную и эшелонированную оборону противника».