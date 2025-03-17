Влад Бумага: кто он такой, что он попросил у Путина и почему он теперь банкрот

Кто такой Влад Бумага

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Влад Бумага родился 5 июня 1996 года в Минске, в семье учительницы начальных классов и инженера-строителя. Бумага – его настоящая фамилия, которую он в детстве долгое время очень стеснялся и даже просил родителей ее сменить. Однако, когда Влад вырос, смог «обыграть» свою фамилию и сделать ее настоящим брендом. Блогер выбрал международный формат бумаги – А4, и назвал так свой канал.

Бумага в детстве любил спорт, он занимался танцами и хоккеем. Почти девять лет он был нападающим ДЮСШ «Динамо» и «Юность», даже успел побывать в Чехии ради тренировок. Однако в какой-то момент блогер получил травму ноги, и врачи запретили ему выходить на лед.

Помимо спорта, Бумага занимался еще и музыкой. Но несмотря на все свои таланты, Влад решил обойтись без высшего образования. Едва окончив школу, он занялся карьерой блогера. В то время YouTube-блогинг только развивался, поэтому Бумага рискнул испытать свои силы и удачу – и не прогадал. Поначалу ему не очень везло: стартовал он с роликов на различные тематики – «Что в твоей сумке», «Детские фото», «Вопрос - ответ» и т.д. Их почти никто не смотрел.

Однако Влад не опускал руки, анализировал, менял форматы. И его аудитория начала постепенно расти. Так, после видео «Ночь в батутном центре» набрало 3 миллиона просмотров за два дня и принесло с собой много подписчиков. Затем Влад стал участвовать в различных челленджах, и это тоже играло ему на руку – аудитория его росла как на дрожжах.

В 2019 году белорусский блогер получил «Бриллиантовую кнопку» за достижение порога в 10 миллионов подписчиков. Это случилось после того, как Бумага снял видео по мотивам Ice Bucket Challenge, где нужно было облить себя ледяной водой, а также «эмоджи челлендж», где надо мимикой имитировать эмоджи.

Самым залайканным на тот момент видео Влада стал ролик с названием «Покупаю все, что ты можешь унести из магазина».

Спустя год Бумага попадает на премию Forbes как один из «30 самых перспективных россиян до 30 лет». Там он занял 32 позицию в рейтинге.

Сколько зарабатывает Влад Бумага

Фото - © РИА Новости

Как и другие YouTube-блогеры, Бумага зарабатывал первое время на рекламе. Он успел засветиться в кампаниях для Fanta, Coca-Cola, Colgate, Dirol, «Бургер Кинг» и многих других брендов.

Также Бумага зарабатывает на мерче – толстовках, футболках, рюкзаках и иных вещах с брендом «А4».

В 2021 году блогер запустил бизнес по продаже чипсов, кукурузных палочек и лимонада. Продажи стартовали спустя год под брендом Lava Lava. На упаковках продуктов изобразили мультяшную копию Бумаги.

За 2023 год Влад заработал 794 миллиона рублей. Налоги Влад тоже платит исправно. По словам его директора, за 2023 год Бумага заплатил государству более 200 миллионов рублей.

Разговор Влада Бумаги с Владимиром Путиным

19 декабря состоялась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Влад Бумага во время эфира рассказал, что старается развиваться на российских площадках после замедления YouTube в России. Так, совокупные просмотры его роликов на YouTube снизились на 78% до 100,4 миллионов.

Блогер отметил, что российские сервисы не такие большие по аудитории, хотя и демонстрируют уверенный рост.

«Зачем блокировать YouTube, если наши площадки итак хорошо справляются? Они конкурентоспособны, предлагают отличные условия и альтернативы для авторов?» – спросил блогер.

На это Владимир Путин ответил, что у него гораздо больше вопросов к самой платформе YouTube.

«YouTube и Google не должны злоупотреблять сетью для достижения политических целей своих правительств. Свято место пусто не бывает, конкуренция растет: и VK, и Telegram, и RUTUBE — все развивается. Поэтому, если Google и YouTube, понимая это, будут изменять свой контур работы, то и никаких проблем у них не будет», – отметил президент.

Влад также спросил у Путина, «какие идеи и смыслы» ему стоит транслировать своей аудитории, попросил дать ему напутствие. На что президент ответил: «Я уверен, Влад, что советы бесполезны. Особенно теперь, когда вы отцом стали, у вас ребенок появился. Чувство ответственности наверняка возрастает. Вы люди умные, современные. Эта ответственность перед своим ребенком, его будущим и страной, где он будет жить, сориентирует вас даже лучше, чем я это сделаю, по поводу того, что является полезным для наших детей, а что является вредоносным. И с чем нужно бороться – не по моему указанию, а по зову сердца».

Влад Бумага – банкрот

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14 марта ТАСС сообщило со ссылкой на данные госпортала «Федресурс», что «Бумажная бумага» уведомила кредиторов о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Агентство указывало, что компания занимается продажей снеков под брендом Влада А4. Это основная по доходам структура блогера на территории РФ. Он живет в России, при этом за медиабизнес отвечает другое юрлицо — ООО «Ачетыре». Как пишет агентство, компания полностью принадлежит гражданину Беларуси.

Общая сумма претензии к «Бумажной бумаге» составляет порядка 40 миллионов рублей. Отмечается, что судебные иски связаны с контрактами по поставке компонентов для снеков или упаковок. Самый крупный иск на 29,7 миллионов рублей поступил от российского подразделения немецкого производителя ароматизаторов и пищевых добавок ADM Wild Europe GmbH.

«Компания, о которой идет речь, является самостоятельным юридическим лицом, в котором мы выступаем соучредителями, но не участвуем в операционном управлении. Деятельность ООО продолжается в новых реалиях, компания выполняет свои обязательства перед кредиторами и продолжает процесс реструктуризации и оптимизации», – рассказала в беседе с Forbes представитель Влада Бумаги.

Она уточнила, что остальные проекты команды блогера «работают в штатном режиме», их развитие на территории России продолжается.