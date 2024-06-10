Вице-президент НАПФ: «Программа долгосрочных сбережений позволит обеспечить гражданам прибавку к пенсии»

О проходящем в настоящее время цикле семинаров по Программе долгосрочных сбережений (ПДС) в различных регионах Росиии, РИАМО рассказал вице-президент «Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов» (НАПФ) Алексей Денисов.

— Министерство финансов Российской Федерации совместно с НАПФ и Банком России организовали цикл тематических встреч, посвященный Программе долгосрочных сбережений. Цель этих встреч — рассказать о новом сберегательном инструменте как можно большему количеству людей и сделать его использование массовым.

За счет уникального набора преимуществ Программа выгодна большинству россиян: с ее помощью родители могут накопить деньги на образование детям, студенты получают возможность в разумные сроки сформировать дополнительный источник пассивного дохода, люди среднего возраста — обеспечить себе прибавку к пенсии, а предпенсионеры — позаботиться о своем комфорте и создать финансовую подушку безопасности.

Семинары, совещания и круглые столы, посвященные ПДС, будут проходить до конца лета по всей стране как в очном, так и в онлайн форматах. Участниками встреч станут представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также представители кредитных, общественных и профсоюзных организаций.

Особое внимание организаторы уделяют работе с молодежью: в каждом городе они встречаются с учащимися ведущих вузов и средне-специальных учебных заведений, представителями студенческих объединений, молодыми активистами и финансовыми волонтерами.

Первую тематическую встречу мы провели 16 мая в городе-герое Волгограде, затем были семинары в Санкт-Петербурге, Рязани и круглый стол в Чебоксарах.

На мероприятие в столице Чувашии собралось рекордное количество первых лиц, представляющих финансовый сектор региона. Гостей приветствовал глава Республики Олег Николаев, который отметил важность повышения финансовой грамотности среди населения и заявил, что реализация ПДС благотворно скажется на экономике региона. Председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков также принял участие в обсуждении. В эфире местных телеканалов он обратился к жителям Чувашии и призвал их использовать ПДС для создания своих долгосрочных сбережений.

Ближайшие встречи состоятся в Нижнем Новгороде, Пятигорске и Туле, а к концу лета делегация доберется до Дальнего Востока и Сахалина.