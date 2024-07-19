Вице-президент НАПФ: «Молодежь может получить максимальный эффект от участия в программе долгосрочных сбережений»

— Чем программа долгосрочных сбережений может заинтересовать молодежь, чем она ей может быть полезна?

— Молодежь — та категория граждан, которая может получить максимальный эффект от участия в программе. Начав делать сбережения еще в студенчестве, с помощью ПДС за 15 лет можно обеспечить себе хороший баланс на счете. Например, внося по 3 тысячи рублей ежемесячно, за 40 лет участия человек накопит на счету почти 10 миллионов рублей и сможет получать выплаты в размере 80 тысяч в месяц на протяжении 10 лет или по 36 тысяч в месяц пожизненно. Он может забрать и всю сумму накоплений разом, но такой вариант использования средств не самый эффективный: есть риск быстро потратить эти деньги совсем не на те вещи, которые для человека по-настоящему важны.

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Если же человек не остановится и пойдет еще дальше: будет копить еще 25 лет, то за 65 лет участия на его счету окажется более 56 миллионов рублей. А это 470 тысяч в месяц на протяжении 10 лет. Но даже если не брать в расчет все эти перспективы, просто участие в программе на протяжении минимально возможного срока (15 лет) может принести существенную пользу молодому гражданину. При размере взносов в 3 тысячи рублей в месяц на счете накопится 1,3 миллиона рублей. Причем средств, вложенных участником, из них будет всего 540 тысяч рублей. Остальные 720 тысячи рублей составят средства софинансирования, реинвестированные налоговые вычеты и инвестдоход. При таком подходе эффективная ставка доходности по программе на горизонте этих самых 15 лет может составить до 41% годовых, что выгоднее любого депозита.

— Как на примерах пояснить молодежи полезность программы? Вообще есть ли какие-то дополнительные стимулы именно для привлечения молодежи?

— Объяснить молодежи выгоду программы не так сложно, что подтверждают предыдущие расчеты, а вот побудить молодых людей уже сейчас начать заглядывать в будущее и делать шаги в сторону своего финансового благополучия куда сложнее. Есть исследования, которые показывают, что люди, способные вместо сиюминутного потребления отложить на будущее, впоследствии оказываются чаще довольны своей жизнью.

Чтобы воспользоваться преимуществами ПДС и получить от нее выгоду, молодым людям не нужно прилагать сверхусилий. Размер минимального взноса человек определяет сам. Можно откладывать минимальные суммы, но в перспективе все равно получить хороший результат. Главное, что может дать программа тем же студентам — это возможность как можно раньше сформировать очень хорошую и полезную привычку. Привычку инвестировать и сберегать, думать о будущем и вести учет личных финансов. Делая регулярные взносы, человек все равно каждый раз будет вспоминать о той выгоде, которую потом получит — это может стимулировать его и к увеличению дохода, и к личному развитию в целом. Он разовьет в себе дисциплину и научится следить за бюджетом.

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Чем раньше будут развиты такие навыки, тем больше перспектив откроется перед человеком в будущем. Молодые участники ПДС научатся оформлять налоговые вычеты, принимать решения — ведь им нужно будет определиться, возвращать ли эти средства в программу или потратить на текущее потребление. Все это даст как минимум хороший жизненный опыт, а как максимум — на удивление приятный финансовый результат.

— Есть ли данные, как активно молодежь реагирует на ПДС?

— Судить об активности молодежи мы можем пока, основываясь лишь на опыте проведения семинаров по ПДС. Мы с коллегами были приятно удивлены, увидев вовлеченность студентов. Ребята интересовались долгосрочными сбережениями и инвестициями, задавали спикерам Минфина, ЦБ и НАПФ вопросы, а иногда не стеснялись даже вступать с экспертами в дискуссии и споры. Они приводили примеры расчетов и аргументировали свою позицию. Защищали свою точку зрения, но в то же время умели слушать и были открыты к диалогу. Эти наблюдения дают основания надеяться, что просветительская работа даст свои плоды и программа сумеет принести пользу всем тем, для кого она и создавалась — обычным людям, желающим позаботиться о своем финансовом благополучии, в том числе, конечно, и новому поколению.