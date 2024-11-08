В президенты с уголовными делами: бизнес, политика и личная жизнь Дональда Трампа

В материале РИАМО читайте биографию избранного президента США, который вступит в свои права 20 января 2025 года.

В США выбрали 47-го президента и им стал кандидат, на которого на момент выборов было заведено четыре уголовных дела. Одно из них закрыто, по второму вердикт ожидается в ноябре. Правда Минюст США уже намерен прекратить уголовное преследование президента. Трамп получил поддержку большинства несмотря на то, что он был признан виновным в фальсификации финансовых документов для сокрытия связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс, но приговор все еще не вынесен.

Внук своей бабушки – как Трамп строил свою империю

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Дональд Джон Трамп был четвертым ребенком в семье магната недвижимости Фреда Трампа. Он родился июня 1946 года в районе Квинс штата Нью-Йорк. Его мать, Мэри Энн, была домохозяйкой, а основательницей семейного бизнеса стала бабушка со стороны отца – Элизабет Трамп. Именно она вместе с 18-летним сыном создала строительную компанию Е. Trump & Son и сделала состояние в 1950-е годы во время бума на рынке недвижимости.

Будущий бизнес-магнат и политик Дональд Трамп еще во время учебы в колледже стал частью семейного бизнеса и вникал во все деловые процессы. Именно его отец сделал преемником, так как старший брат решил посвятить себя пилотированию, но в итоге умер от алкоголизма. Дональд же в начале 1970-х стал президентом компании и переименовал ее в Trump Organization.

Учился будущий президент США в Нью-Йоркской военной академии, потом в Фордэмском университете. Из него он перевелся в Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета, где изучал финансы и торговлю. В 1968-м он получил степень бакалавра экономических наук.

Как Трамп создавал миллиардное состояние

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Самые известные объекты компании Трампа - 26-этажная гостиница Grand Hyatt в Нью-Йорке, 58-этажная Trump Tower и 72-этажная Trump World Tower. У Дональда Трампа была поддержка семьи, в том числе и финансовая, и личные амбиции, поэтому он смог завоевать репутацию целеустремленного и решительного бизнесмена.

Первым его успешным проектом стала реконструкция отеля Commodore в центре Манхэттена, который за четыре года был преобразован в отель Grand Hyatt на 1400 номеров. Уже потом появился известный небоскреб, многочисленные гольф-клубы, туристические комплексы и отели по всему миру, а пакет недвижимости постоянно расширялся. Компания строит по всему миру, а у самого Трампа есть несколько резиденций. Например, поместье Мар-а-Лаго в курортном приморском городе Палм-Бич (штат Флорида) насчитывается 118 комнат, 33 ванные комнаты, 27 помещений для прислуги, кинотеатр и столовая, плюс поле для гольфа и теннисный корт.

Trump Tower Нью-Йорк является штаб-квартирой собственной корпорации Трампа The Trump Organization. Здание находится на Пятой авеню — одной из самых известных и дорогих улиц Нью-Йорка. В 58-этажном небоскребе расположены офисы и личный пентхаус Дональда Трампа. Эта башня является знаковым объектом города и присутствует в фильмах и компьютерных играх.

Вообще имя Трампа дается всем зданиям, которые строит компания. Башни Трампа появились в Чикаго, Мумбаи, Стамбуле и на Филиппинах. Появилась собственная торговая марка Trump, а всего насчитывается около 400 коммерческих компаний с именем Трампа, которые производят воду, настольные игры, водку, матрасы, энергетики и многое другое. Приличное состояние бизнесмен заработал только на лицензировании бренда – порядка 9,5 миллиона долларов.

Книги, казино и шоу-бизнес: в каких еще сферах пробовал себя Трамп

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Дональд Трамп написал много книг с советами по бизнесу, которые стали бестселлерами, среди них: «Искусство заключать сделки», «Как стать богатым», «Думай как миллиардер», «Америка, которую мы заслуживаем» и другие.

Еще одной частью бизнеса Трампа – казино. Он купил несколько казино и создал на их основе компанию Trump Hotels and Casino Resorts, в 2004 году переименованную в Trump Entertainment Resorts Holdings. Но это направление бизнеса приводило к частым банкротствам и тут Дональда выручал отец.

Империю Трамп смог построить не только в сфере недвижимости, но и в индустрии развлечений. В 1999 году Дональд основал модельное агентство Trump Model Management, где моделями работали все его жены и дочь. Оно просуществовало 18 лет. А с 1996 по 2015 год Трамп был совладельцем компании Miss Universe Organization, которой принадлежали конкурсы красоты «Мисс Вселенная», «Мисс США» и «Мисс Подросток США».

И конечно, всем известны участие Трампа в съемках фильмов и его знаменитая эпизодическая роль в фильме «Один дома 2». Кстати, роль ему досталась в обмен на разрешение снять сцену в «Плаза». Кроме того, он был ведущим и исполнительным продюсером реалити-шоу «Кандидат», где участники соревновались за право занять руководящую должность в его компании. Всего Трамп снялся в эпизодах 13 фильмов и сериалов.

Личная жизнь Дональда Трампа

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47-й президент США женат трижды. Первая жена – Ивана Трамп – уроженка Чехословакии. Она работала моделью и вышла замуж за Трампа в 1977 году, была вице-президентом по дизайну в The Trump Organization и родила бизнесмену троих детей. Бракоразводный процесс начался в 1990 году и длился два года, а причиной стали измены Трампа с актрисой Марлой Мейплз. Ивана скончалась в 2022 году.

На любовнице Трамп женился в 1993 году и в этом браке у них родилась дочь. Через четыре года они расстались, а развелись в 1999-м.

Третьей женой Трампа и первой леди США стала Мелания Трамп – модель из Словении. Она моложе президента на 23 года, и по обычаю встречаться с будущей женой Дональд стал, еще будучи женатым на Марле Мейплз. В этом браке у бизнесмена родился сын.

Все дети Трампа активно участвуют в жизни отца, работают в его компаниях, поддерживают в предвыборных гонках, а младший сын сам активно занимается своей политической карьерой.

Политическая карьера Дональда Трампа

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Политикой строительный магнат стал интересоваться в 1990-х. В 1999 году он вышел из Республиканской партии и принял участие в праймериз от партии реформ. Но не дошел до конца, несмотря на победы. От республиканцев Трамп баллотировался в 2012 году, но тоже снялся на первом этапе.

В 2015 году он пошел на выборы президента под лозунгом «Сделаем Америку снова великой» и выиграл их, став 45-м президентом США и обойдя Хиллари Клинтон.

За время своего первого президентского срока Дональд Трамп ужесточил иммиграционное законодательство, предусматривающее возведение стены на границе с Мексикой, массовую высылку нелегальных мигрантов и запрет въезда в США гражданам нескольких мусульманских стран. При Трампе США вышли из ЮНЕСКО, Парижского соглашения по климату, соглашения по иранской ядерной программе и других международных организаций. 45-й президент провел реформу налогового законодательства и отменил программу медицинского страхования для малообеспеченных американцев, учрежденную предыдущим президентом Бараком Обамой.

На второй срок ему избраться не удалось, его обошел Джо Байден, а попытки оспорить результат были безуспешны. Зато в 2024 году Трамп вступил в гонку от республиканцев с Байденом, а завершил ее с Камалой Харрис, обойдя ее и выиграв выборы.

Скандалы и уголовное преследование Дональда Трампа

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Дональд Трамп не раз становился участником скандалов, в основном финансовых, но подвергался уголовным преследованиям, в том числе по обвинению в изнасиловании. Все это на фоне президентской гонки вызывало много интереса и порождало много слухов.

Не раз американские СМИ публиковали расследования, в которых Трампа обвиняли в участии в сомнительных налоговых схемах, в манипуляциях с недвижимостью и мошенничестве. Сообщалось также, что президент США в течение 11 лет с 2000 года не платил федеральный налог.

В 2022 году против Трампа был подан гражданский иск, по которому бизнесмена обязали выплатить 355 миллионов долларов по факту мошенничества с декларированием недвижимости.

Не обошлось без обвинений в «сексуализированном насилии» и клевете. Такой иск подала писательница и журналистка Джин Кэррол. По этому иску суд обязал выплатить писательнице почти три миллиона долларов за моральный ущерб и еще два миллиона по гражданскому иску о побоях. И хотя доказательств изнасилования так и не нашли, Трампа признали виновным в домогательствах.

Ну а в апреле 2023 года против Трампа было выдвинуто обвинение по 34 эпизодам, касающимся фальсификации отчетности. Одно из дел связано с оформленным как оплата за юридические услуги вознаграждением за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс). Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого возбуждено уголовно дело. Он обвинения отрицает, но в мае 2024 года был признан виновным по всем 34 пунктам. Дата вынесения приговора была перенесена на сентябрь и потом на ноябрь – после президентских выборов.

Трампу также были предъявлены обвинения в попытке отменить результаты выборов 2020 года, победу Байдена и недолжном хранении секретных документов. Впрочем, все обвинения бизнесмен тоже отвергает.

В итоге в США сложилась уникальная ситуация – избранный президент подвергается уголовному преследованию (а как экс-президент он был привлечен к ответственности), и теперь неясно состоится ли такой приговор вообще. Ведь Минюст США намерен прекратить уголовное преследование избранного президента.