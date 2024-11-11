Умер пресс-секретарь SHAMANа: карьера и причины смерти Антона Коробкова-Землянского

В материале РИАМО рассказываем, кем был Антон Коробков-Землянский и что могло стать причиной смерти медиаменеджера.

9 ноября в своей квартире скоропостижно скончался журналист, пресс-секретарь SHAMANа и директор по коммуникациям крупного холдинга Антон Коробков-Землянский. У 40-летнего мужчины произошел инфаркт миокарда.

Нервный срыв и внезапная смерть Антона Коробкова-Землянского

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О смерти 40-летнего медиаменеджера стало известно 10 ноября. Накануне вечером Антон Коробков-Землянский стал задыхаться в своей квартире на проспекте Мира. Жена пыталась его спасти, делая массаж сердца. Медики приехали быстро, но спасти мужчину уже не удалось – они констатировали смерть в 21:50.

Знавшие Антона Коробкова деятели шоу-бизнеса отмечают, что в последнее время пиар-менеджер часто переживал из-за работы, у него были нервные срывы. Последним заметным скандалом было то, что его слова относительно гонораров звезд, в частности самого Ярослава Дронова, были неверно истолкованы и пиарщику пришлось оправдываться в СМИ.

По многочисленным версиям, именно переживания и количество возникающих рабочих вопросов привели к сердечному приступу и внезапной смерти молодого мужчины. К тому же коллеги отмечали, что в последнее время Антон выглядел немного болезненным и осунулся.

Биография Антона Коробкова-Землянского

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Антон Коробков родился 6 февраля 1984 года в поселке Березовка Красноярского края, а Землянским он стал после женитьбы на журналистке Елене Землянской. Сам Антон рассказывал, что его семья жила бедно и квартиру приходилось отапливать дровами. Но в 1989 году молодая семья переехала в двухкомнатную квартиру.

Его мама преподавала в музыкальной школе, но в детстве он мечтал вовсе не о карьере журналиста – он хотел быть космонавтом. Но в итоге он окончил Академию национального образования (Институт образования и науки) и получил диплом по специальности «Менеджмент организации».

29 апреля 2004 года Антон женился на Елене Землянской – их свадьба стала сюжетом телеканала «СТС Прима» как свадьба двух журналистов. В 2007 году они переехали в Москву, а в 2013 году стали родителями двойняшек – сына Платона и дочери Полины.

Карьера Антона Коробкова-Землянского в журналистике

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Карьеру журналиста Антон начал на красноярском телевидении. Он сотрудничал с региональными передачами, был автором, ведущим молодежной программы «Вести с крыш», но в какой-то момент он достиг потолка и нужно было идти дальше.

Поэтому летом 2007 года Антон переехал в Москву и устроился на работу на Первый канал. До 2010 года он был корреспондентом и редактором, а в 2011 стал заместителем вице-президента по стратегическим коммуникациям и рекламе, директора по новым медиа фонда «Сколково».

Все это время Коробков-Землянский занимался развитием и своих блогов в социальных сетях. Антона пригласили в Общественную палату РФ, и там он курировал вопросы науки, инноваций, блогосферы и интернет-пространства. Журналист также работал в дирекции информационных программ телеканала «Россия», был ведущим радиостанций «Русская служба новостей» и «Русское радио», редактором студии специальных проектов Первого канала.

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова и Ярослава Дронова

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В 2015 году журналист обратил свое внимание на шоу-бизнес и занял должность пресс-секретаря Филиппа Киркорова. Согласился Антон не сразу и долго размышлял – заинтересовала его новая концертная программа. Правда, уже в 2017 году Коробков-Землянский уволился и в 2018-м стал начальником службы новых медиа на телеканале «Россия-1».

Пресс-секретарем Ярослава Дронова Антон стал в 2022 году, а с 2019 года руководил пресс-службой холдинга «Европейская медиагруппа». В январе 2024 года Антон был назначен на должность директора по коммуникациям холдинга.

«Антон посвятил жизнь работе в медиа. Команда ЕМГ выражает соболезнования коллегам, родным и близким Антона. Это большая утрата для каждого из нас», — говорится в некрологе «Европейской медиагруппы».

Коллеги об Антоне Коробкове-Землянском

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Новость о внезапной смерти Антона стала настоящим шоком для всех. Мужчина никогда не жаловался на сердце и всегда был общительным и позитивным. Буквально накануне его смерти с пресс-секретарем SHAMANа общалась телеведущая Лера Кудрявцева – они виделись на концерте Игоря Крутого.

Не остался в стороне Ярослав Дронов – он написал короткий прощальный пост о своем пресс-секретаре, написав «Царствие Небесное тебе, мой друг!» и сопроводив его фотографией Антона.

Слова соболезнования выразили Яна Чурикова, Андрей Малахов, Ксения Собчак и другие.