Умер Константин Цивилев: ведущий программы «Времечко» не дожил до своего юбилея

В материале РИАМО – о жизни журналиста и причине его смерти.

Кто такой Константин Цивилев

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Константин Цивилев родился 1 мая 1965 года в Москве. Он окончил Московский государственный институт культуры по специализации «постановщик культурно-досуговых программ».

Свою карьеру он начал с работы редактором отдела сатиры и юмора на «Радио 1», потом – стал автором и ведущим на ОРТ, в программе «Загадка СБ», затем корреспондентом и ведущим программы «Времечко», «Сегоднячко», «Иван, Петров, Сидоров», «Твой континент», «Жидкие гвозди», «Что новенького?», «Дела житейские».

Писал Цивилев и юмористические книги, сборники баек о телезвездах. В них Константин рассказал о своих именитых коллегах: Льве Новоженовом, Юлианне Шаховой, Ольге Грозной и многих других известных телевизионщиках. Книги получились остроумные, но без обидных шуток – даже предисловия к ним написал один из их главных героев.

В 2000-х годах Цивилев вел передачу «Лежебоки» на радио «Серебряный дождь». Суть программы состояла в том, что лежебоки не читают книг, не ходят в кинотеатры, музеи – они участвуют в культурной жизни, общаясь в эфире с гостями.

С 2008 года Цивилев работал на радио «Маяк». С 2010 года он стал ведущим программы «Дела житейские» на канале «Доверие» вместе с Алексеем Эйбоженко. Также Цивилев был автором более 50 документальных фильмов цикла «Городские истории» для телеканала «Столица».

Причина смерти телеведущего Константина Цивилева

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Ведущий Константин Цивилев ушел из жизни из-за острой сердечной недостаточности, сообщает telegram-канал Shot.

Отмечается, что около 10 лет назад он перенес острый инфаркт миокарда, а в последнее время страдал атеросклеротической болезнью сердца и сахарным диабетом. По данным издания, 24 марта примерно в 16 часов ведущего обнаружили в его квартире на Пятницком шоссе в Москве.

Mash сообщает, что скорая помощь приехала к Цивилеву домой, но медики не смогли ему помочь.