Умер Юрий Кара: карьера, фильмография, личная жизнь и причина смерти известного режиссера

В ночь на 17 июля 2025 года скончался советский и российский кинорежиссер Юрий Кара. В материале РИАМО рассказываем о творческом пути и самых известных работах знаменитого кинематографиста.

Детство и выбор профессии Юрия Кары

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Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в г. Сталино УССР (сейчас – г. Донецк) в семье физика и школьной учительницы. После школы он решил пойти по стопам отца-ученого и отправился поступать в Московский институт стали и сплавов.

Юрий Кара окончил физико-химический факультет по специальности «физика металлов», после чего несколько лет работал в Донецке инженером-радиофизиком и даже защитил кандидатскую диссертацию. Впрочем, молодого ученого всегда тянуло к творчеству: в студенческие годы он участвовал в любительских театральных постановках и самодеятельности, даже играл на клавишных в небольшом юношеском ВИА.

В возрасте 27 лет Юрий Кара все-таки решил уйти «из физиков в лирики» и вернулся в Москву, чтобы поступить на режиссерский факультет ВГИКа. Несмотря на высокий конкурс, талантливого абитуриента зачислили с первой же попытки.

«Герасимов часа два меня экзаменовал, вплоть до музыки. И я даже сочинил рок-оперу. У Евтушенко была поэма „Братская ГЭС”, и там хорошая часть — казнь Стеньки Разина. Я сыграл ее Герасимову и спел. В финал мы вышли вдвоем с режиссером Олегом Погодиным, у нас были одинаковые баллы, но я написал сочинение на пятерку, а он на четверку. И из 3600 заявлений взяли меня – такой я выдержал конкурс. Но народ не поверил, что честно. В общежитии говорили: „Наверное, он из КГБ”», – рассказывал он впоследствии журналистам.

Юрий Кара с отличием окончил мастерскую Сергея Герасимова и Татьяны Макаровой. Дипломной работой начинающего режиссера стала экранизация повести Бориса Васильева «Завтра была война» – и этот фильм посмотрели зрители более чем 48 стран мира. В картине бесплатно снялись Вера Алентова, Нина Русланова, Сергей Никоненко и Наталья Негода. Фильм «Завтра была война» был удостоен Золотой премии им. Довженко и получил несколько высших наград на международных кинофестивалях.

Фильмография Юрия Кары и «Мастер и Маргарита»

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Всего Юрий Кара снял более десятка фильмов и сериалов: «Воры в законе», «Звезда эпохи», «Королев», «Гамлет. XXI век», работал над выпусками детского киножурнала «Ералаш».

Одним из самых ярких и по-своему скандальных его проектов стал фильм «Мастер и Маргарита», снятый в 1993 году и вышедший на экраны только в 2011-м (из-за проблем с авторскими правами, конфликтов между режиссером и продюсерами). На съемках «Мастера и Маргариты», по рассказам участников, время от времени творилась какая-то чертовщина.

«Скажем, сцены в Иудее мы собирались снять в Судаке. Уже выстроили декорации, набрали массовку, пригнали осликов и верблюдов, и вдруг в октябре в Крыму выпадает снег и оператор неожиданно отказывается от картины. Мчусь в Москву, нахожу нового оператора, еду к нему на переговоры – и тут в моей новенькой машине рассыпается сцепление, причем как раз напротив описанного в романе дома с „нехорошей квартирой"», – рассказывал Кара в одном из интервью. В какой-то момент даже было принято решение вызвать в съемочный павильон батюшку и окропить помещение святой водой.

Впрочем, с окончанием съемок мытарства «Мастера и Маргариты» не закончились. Изначально предполагалось, что картина будет длиться почти 3,5 часа, продюсеры настаивали на большом сокращении хронометража (до двух часов), режиссер и большинство актеров были, наоборот, против.

Кино показали на закрытом показе ММКФ в 2006 году, а до массового пользователя картина дошла только через пять лет. В 2012 году фильм получил несколько номинаций кинопремии «Золотой орел» и две премии – за лучшие костюмы и лучшую работу художника-постановщика.

Юрий Кара был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РФ, также он был членом Союза кинематографистов и членом правления Гильдии кинорежиссеров России.

Личная жизнь Юрия Кары

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Свою первую и единственную любовь Юрий Кара встретил в молодости – избранницей стала донецкая красавица Ирина. Вскоре у пары родилась дочь. Во времена активной кинематографической работы Кара курсировал между Донецком и столицей, а затем перевез жену и дочку в Москву.

В последние годы Юрий Кара вместе с семьей жил в Ялте.

Причина смерти Юрия Кары

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Ряд СМИ сообщает, что за последние пару лет режиссер перенес несколько инфарктов (последний – в феврале 2025-го), а затем неоднократно обращался к врачам из-за проблем с сердцем. Очередное ухудшение самочувствия случилось вечером в среду, 16 июля.

По предварительным данным, около 20:00 Юрия Кару госпитализировали в реанимацию одной из ялтинских клиник с подозрением на инфаркт. В больнице медики подтвердили диагноз и сделали все возможное, чтобы спасти режиссера. К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными и ближе к полуночи Юрий Кара скончался.

О времени месте прощания с кинематографистом станет известно позднее. Вероятнее всего, Юрия Кару похоронят в Москве. Режиссеру было 70 лет.