Умер Бетмэн: о жизни Вэла Килмера, знаковых ролях и болезни, с которой актер боролся много лет

В материале РИАМО о том, какими ролями запомнился Вэл Килмер и что послужило причиной смерти актера.

Биография Вэла Килмера

Фото - © kino-teatr.ru

Вэл Килмер появился на свет 31 декабря 1959 года в Лос-Анджелесе. Его мать была домохозяйкой, а отец занимался недвижимостью. В возрасте восьми лет будущий актер пережил развод родителей и вместе с мамой переехал в долину Сан-Фернандо.

Килмер с детства отличался творческими наклонностями и было понятно, что у него есть актерский талант. С юных лет он играл в театральных постановках, а затем и вовсе поступил в Джульярдскую школу драматического искусства в Нью-Йорке.

В школе юноша полюбил классические произведения и начал играть в театре. Среди самых его первых работ – Ричард III и Макбет. После окончания школы молодой человек стал членом труппы одного из театров.

Карьера Вэла Килмера и успешные роли

Фото - © kino-teatr.ru

Килмер попробовал себя в роли бродвейского актера, однако больше всего его манил кинематограф. Первая его заметная роль – певца Ника Риверса в «Совершенно секретно». Второе его появление в кино «Настоящий гений» принесло ему любовь публики и успех. С той поры на него посыпались предложения от режиссеров.

Снялся он и в фильме «Лучший стрелок», где его напарником по съемочной площадке был сам Том Круз. Настоящий успех ему принесла роль Джима Моррисона в проекте «Дорз». Дело в том, что Килмер, по мнению режиссера Оливера Стоуна, очень похож на легендарного солиста внешне, именно поэтому он выбрал именно его.

Наиболее запоминающейся стала роль Килмера в фильме «Бэтмен навсегда». За эту роль он получил крупный гонорар – 7 миллионов долларов.

Снимался Килмер с актерами первой величины – Аль Пачино и Робертом де Ниро. Результатом совместных трудов стала кинокартина «Схватка» – криминальный боевик. Позднее актер сотрудничал и с Робертом Дауни-младшим в фильме «Поцелуй навылет».

Среди последних работ актера можно выделить сиквел «Лучшего стрелка» под названием «Топ Ган: Мэверик», где его напарником снова оказался Том Круз. Фильм произвел фурор на кинофестивалях, получив 216 номинаций и взяв при этом 94 приза.

Что было известно о болезни актера

Фото - © kino-teatr.ru

В 2016 году появился слух о том, что Вэл Килмер может умереть от онкологии. Тогда ему поставили неутешительный диагноз – рак гортани. Актер очень изменился внешне, его фотографии буквально пугали поклонников.

Кроме того, некоторые фанаты считали, что Килмер сам виноват в своем плохом состоянии. Дело в том, что он был членом религиозной организации «Христианская наука», которая запрещает своим адептам обращаться за медицинской помощью. Именно поэтому Килмера обвиняли в том, что он сам запустил болезнь. Однако чудом ее удалось победить в 2017 году.

Тем не менее Килмер все же оставил карьеру из-за того, что болезнь начала прогрессировать, к тому же у него начал пропадать голос. Но он не унывал: занимался живописью, создавал скульптуры из металла – и все это выкладывал в социальные сети на суд подписчиков.

Причина смерти Вэла Килмера

Фото - © kino-teatr.ru

1 апреля 2025 года Вэл Килмер умер в возрасте 65 лет. Как говорит его дочь Мерседес, причиной смерти оказалась пневмония, с которой актер не смог справиться.