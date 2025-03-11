Татьяна Брухунова: чем известна скандальная жена Евгения Петросяна

В материале РИАМО рассказываем о том, как складывался роман Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, а также о том, почему молодую жену юмориста так не любят в соцсетях.

В последнее время Татьяна Брухунова, пятая жена юмориста Евгения Петросяна, все чаще мелькает в скандальных сводках светских хроник. В своих соцсетях она каждый день рассказывает о том, как без устали работает ради благополучия семьи, при этом регулярно устраивает себе элитный отдых и уничижительно отзывается о тех, кто не может себе позволить сумку за два миллиона рублей.

Юность и начало карьеры Татьяны Брухуновой

Фото - © Страница Татьяны Брухуновой в Инстаграм* @bruhunova/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Татьяна Брухунова родилась 13 марта 1989 года в Туле. По словам самой Татьяны, ее родовая фамилия — Бархунова, новое написание появилось из-за ошибки паспортистки в загсе. В школе девочка хорошо училась, отличалась скромным поведением и отличной успеваемостью, однако в старших классах внезапно проявила эксцентричность характера: влюбившись в поп-исполнителя Авраама Руссо, завела в соцсетях несколько фан-клубов, посвященных кумиру, а после окончания 11 класса решила отправиться в столицу на встречу с любимым певцом.

В Москве Татьяна решила получить доступ к звездному закулисью через образование: она поступила в Институт культуры и искусств на специализацию «арт-директор». Практику девушка проходила в Театре эстрадных миниатюр под руководством Евгения Петросяна. Эта работа изменила ее судьбу и дала ей возможность стать «своей» в среде юмористов. Татьяна периодически подрабатывала фотографом на концертах, вела в соцсетях группы известных артистов и через несколько лет получила должность администратора сайта и личной помощницы Елены Степаненко — четвертой жены знаменитого Евгения Петросяна. Сам юморист спустя некоторое время назначил молодую ассистентку своим концертным директором.

«Неравный брак» Евгения Петросяна и Брухуновой

Фото - © Страница Татьяны Брухуновой в Инстаграм* @bruhunova/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

В 2018 году в СМИ начали появляться фото- и видеодоказательства того, что отношения Брухуновой и Петросяна носят не только деловой характер. Юморист и ассистентка были замечены в неформальной обстановке в ресторанах, кафе и на отдыхе в загородном клубе. В то же время стала распространяться информация, что «вечная пара Петросян + Степаненко» не живут вместе уже несколько лет, а их брак давно носит номинальный характер.

Евгений Петросян о своей личной жизни предпочитал не распространяться. Елена Степаненко, четвертая жена юмориста, также хранила молчание. Свет на сложные внутрисемейные коллизии пролила Татьяна Брухунова, когда в конце 2018 года в телепрограмме «Эксклюзив» подтвердила: у них с Евгением Петросяном «все серьезно», любовь настигла пару еще несколько лет назад, когда отношения Петросяна и Степаненко практически сошли на нет. В том же 2018 году популярные юмористы развелись, а в конце 2019-го появилась информация, что Брухунова и Петросян официально зарегистрировали брак и обустроили себе шикарное «семейное гнездышко» в центре столицы. Евгению Петросяну на этот момент было 74 года, его пятой супруге — 30.

В целом, отношения пары всегда оставались закрытыми от прессы. Осенью 2020 году Петросян и Брухунова сообщили светским хроникерам о том, что полгода назад у них родился сын Ваган. В марте 2024 года чета представила общественности второго ребенка — дочку, которую назвали Матильдой (она родилась в октябре 2023-го). Сам знаменитый юморист всегда старался не афишировать свою личную жизнь, и только Татьяна время от времени рассказывала в соцсетях о том, как она любит свою семью.

Слухи о детях Татьяны Брухуновой

Фото - © Страница Татьяны Брухуновой в Инстаграм* @bruhunova/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Начиная с 2020 года в различных СМИ периодически появлялись сообщения о том, что Евгений Петросян — не отец своих детей, а Татьяна Брухунова — не совсем мать. Ряд «звездных экспертов» предъявлял общественности фото стройной Брухуновой на пляже и отдыхе всего за 2-3 месяца до родов, намекая на то, что детей пары вынашивала суррогатная мать. Другие издания приводили мнения медиков о том, что мужчина в возрасте 75+ вряд ли способен зачать здоровых детей.

Сами звездные родители все сплетни предпочитают игнорировать. Лишь однажды Брухунова написала на своей странице в соцсети: «Я знаю, кто распускает эти слухи. Они меня не могут задевать. Я знаю, кто отец моего ребенка, и этого достаточно. А те, кто видит Вагана в жизни, отмечают его 90% сходство с отцом».

Официально у Евгения Петросяна трое детей: дочь Викторина 1968 года рождения, а также сын Ваган и дочь Матильда.

Татьяна Брухунова и скандал с брендовыми сумками

Фото - © Страница Татьяны Брухуновой в Инстаграм* @bruhunova/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

В начале 2025 года Татьяна Брухунова взорвала интернет-СМИ резкой критикой «паленых» сумок известных марок. «Три девушки стояли с безумно откровенной палью Hermès. У них как бы Birkin, но у одной даже с ошибкой написано. Это безумно смешно! Понятно, что сумка за 2 миллиона рублей не каждому под силу, это очевидно. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что это подделка. Это же срамота!» — написала она на своей страничке в соцсети. После такого заявления на Брухунову обрушился целый шквал критики. В частности, высказались и звезды современной эстрады и кино.

«Мне кажется, она не родилась в семье олигарха и не жила на Рублевке. Если эта женщина вспомнит себя много лет назад, то тогда она не могла себе позволить брендовую сумку. Не надо кичиться перед теми, кто не может позволить себе дорогие вещи. Это не интеллигентно», — прокомментировала высказывание Брухуновой актриса Ирина Безрукова.

Примерно такое же мнение выразил и Прохор Шаляпин: «Татьяна высказалась не от большого ума, опыта еще нет. Понимаете, хочется сказать этой жене юмориста Евгения Петросяна: „Ты выбрался из грязи в князи, но, быстро князем становясь, со своими сумками оригинальными, не позабудь, не вечны князи — вечна грязь“».

В ответ сама Татьяна Брухунова в соцсетях посетовала на то, что подверглась атаке «невменяемых людей» и «неандертальцев», которые, видимо, стали жертвами «весеннего обострения».

Информация о долгах Брухуновой за коммуналку

Фото - © Страница Татьяны Брухуновой в Инстаграм* @bruhunova/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

В конце февраля супруга Петросяна отправилась в очередной элитный отпуск на Байкал, и в то же время появилась информация о том, что за Брухуновой числится долг в размере более 300 тысяч рублей за коммунальные услуги. В течение многих лет женщина не оплачивает ЖКУ за квартиру в Хамовниках площадью 232,2 кв. м, которая оценивается в 441 млн рублей. Сама Брухунова информацию о долгах проигнорировала, продолжая публиковать свои фото из отпуска в эксклюзивных нарядах и с сумками стоимостью в 1,5-2 раза больше задолженности. Со стороны правоохранительных органов информации о санкциях в отношении неплательщицы пока не поступало.