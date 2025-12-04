Связь поколений защитников: чему посвящен конкурс «Связующая нить» и что известно о победителях из Подмосковья

О героях Отечества: как прошла акция-конкурс «Связующая нить»

Организатором акции-конкурса «Связующая нить» стали межрегиональное общественное движение по защите прав и свобод молодежи «За молодежь» и автономная некоммерческая организация «Комитет семей воинов отечества». Среди партнеров – Общественная палата РФ, Союз семей военнослужащих России, Ассоциация ветеранов СВО и другие.

Название конкурса «Связующая нить» выбрано не случайно – это метафора связи между поколениями защитников и их судьбами. Участвуя в конкурсе, при подготовке творческих работ дети и подростки переосмысляют историю своей семьи в контексте Великой Отечественной войны и Специальной военной операции, укрепляют связи между поколениями.

Читать работы участников не просто интересно – в них история нашей страны, судьба народа, а сам конкурс – еще одна форма благодарности к подвигу советского солдата и всех участников СВО. В своих работах участники описывают личные и семейные истории, связанные с подвигами защитников Отечества. Они, как нить, связывают прошлое с настоящим и будущим, поколения, регионы, народы.

В конкурсе, жюри которого включает общественных деятелей, членов общественных палат и общественных советов, лидеров общественного мнения, выдающихся деятелей культуры, искусства и медиа, приняли участие дети и подростки из всех регионов России.

Из Московской области девять участников стали победителями, а одна работа удостоена спецприза. Всего в шорт-лист конкурса со всей России вошли 300 работ финалистов, 100 работ набрали наибольшее количество баллов, еще 10 – удостоены спецприза.

Помимо признания и призов, лучшие авторские работы будут опубликованы в итоговом сборнике.

Дети Подмосковья о своих героях

Роман Богдашкин

Фото - © Роман Богдашкин

Девятилетний Роман начал свой рассказ с цитаты Александра Суворова: «Героями не рождаются, героями становятся в час испытаний». Мальчик рассказал о своих прадедах и дяде, которых считает героями. Роман не видел своих прадедов, но в подробностях знает об их судьбе из уст старших родственников. Мальчик хранит эту память и передает ее всем нам, рассказывая, как его прадеды уходили на войну, как оставшиеся женщины, дети и старики помогали фронту, как жила вся страна и приближала Победу.

Роман рассказал и о своем погибшем дяде, который воевал в Чеченскую и не остался в стороне, когда нужно было встать на защиту народа в 2022 году. Его семья тоже стала надежным тылом для солдат, как и семьи прадедов в 1941-м. Дядя Романа погиб при выполнении боевого задания, он награжден «Орденом мужества» и стал примером героизма для многих. Его супруга не бросила волонтерскую деятельность и продолжает помогать фронту.

Полина Афанасьева

Фото - © Полина Афанасьева

Полина – дочь офицера, наследница целой плеяды славных воинов. Ее прадед участвовал в Курской битве, в стратегической наступательной операции «Север», в наступательной операции советских войск с целью освобождения Крыма, в Белорусской наступательной операции «Багратион». Он вернулся с фронта, получил профессию, писал картины. Его сын стал полковником, дочь – женой военного, его внуки тоже надели погоны. Один из них, папа Полины, сегодня защищает страну на СВО, он – начальник штаба, заместитель командира дивизиона.

Полина рассказывает о своих чувствах, когда провожала папу на фронт, о том, как она им гордится и понимает, какую важную работу он делает. Девочка гордится отцом и занимается волонтерской деятельностью – делает окопные свечи, собирает лекарства, перевязочные средства, костыли для госпиталей и многое другое.

Владислава Аксенова

Владислава из Егорьевска рассказала о подвигах своих родных в стихах. Ее прадед был летчиком, побывал в плену, был ранен, но смог вернуться домой. Его сын тоже стал летчиком и защищал страну. Дядя Владиславы стал офицером в четвертом поколении и сегодня защищает страну в зоне СВО. В своем письме девочка желает нашим солдатам оставаться в строю и вернуться домой.

Мария Корнилова

Мария рассказывает о своих прадедах по маминой и папиной линии, чьи судьбы в годы Великой Отечественной войны были очень похожи – они оба пропали без вести. В ее семье бережно хранят реликвии и фотографии, которые всегда напоминают об испытаниях, выпавших на долю людей в те суровые годы. Мария говорит о стойкости своих бабушек, которые, потеряв мужей, смогли в трудные годы поднять детей, не жаловались на тяготы жизни, помогали друг другу и поддерживали. У девочки большая семья: «В наших семьях нас 10 внуков, 10 правнуков и 5 праправнуков. Все мы – потомки победителей. И наша задача – сохранять память о подвиге народа и укреплять нить времени как живое свидетельство его силы и стойкости», – говорит Мария.

Анастасия Чугуева

Фото - © Анастасия Чугуева

Анастасия знает о своем прадеде от своего отца. Он был четвертым сыном в большой крестьянской семье, из которой все четверо ушли на фронт. Правнучка подробно знает обо всех событиях в Великой Отечественной войне, о том, как прадед единственный выжил в бою, как не растерялся и держал оборону до прихода подкрепления, как воевал в Киеве, был ранен, и с каким трепетом хранятся сегодня в ее семье награды славного предка.

Воспитанный в дружной семье, где нравственным ориентиром был такой герой, отец Анастасии тоже стал защитником Родины. В зоне СВО ее отец умело командовал группой, смог сберечь жизни солдат и вывести их из-под обстрела. Анастасия гордится своими прадедом и папой, она хранит традиции семьи и обязательно будет рассказывать о них своим будущим детям.

Ксения Бесфамильная

Фото - © Ксения Бесфамильная

В эссе Ксении читатель узнает историю военной династии, общий стаж которой 159 лет – от прадеда Ксении до ее отца. Война застала прадеда Ксении, когда ему было 16 лет, сначала он работал на заводе, помогая фронту, потом пошел воевать. Он вернулся с фронта, воспитал двоих сыновей. Дедушка Ксении был командиром ракетной дивизии. Сейчас он на пенсии, а его дело продолжили сыновья. Отец и дядя девочки служат в РВСН, и главными праздниками семьи являются даже не дни рождения, а 9 Мая и 17 декабря (день РВСН). По признанию Ксении, в этот день на столе только любимые блюда мужчин, которыми гордится вся семья. А братья школьницы планируют продолжить военную династию, один из них уже учится в кадетском классе и собирается поступать в ФВА РВСН им. Петра Великого. Ксения убеждена, что подрастающее поколение должно гордиться своей семьей, чтить традиции и передавать их следующим поколениям, должно быть надежной опорой и защитой тем, кто рядом.

Олеся Глинник

Фото - © Олеся Глинник

Прадед Олеси был не просто фронтовиком, он еще писал стихи. По словам девочки, Николай Старшинов издал более 43 книг о войне, его стихи стали песнями, которые поднимали боевой дух солдат в окопах. В мирное время поэт-фронтовик стал редактором альманаха «Поэзия». Олеся знает о героическом подвиге своего прадеда от деда и из книг. Еще один ее прадед тоже воевал в Великую Отечественную, тоже был ранен и награжден. Последствия ранений не дали ему прожить долгую жизнь, но память о его подвиге хранит его семья. Сегодня семья Олеси не осталась в стороне: ее дядя помогает солдатам СВО, вместе с родителями Олеся организует выездные концерты для раненых, собирает гумпомощь. Девочка уверена, что служба Отечеству – это не просто слова, а реальные действия каждого гражданина.

Сергей Радюк

Фото - © Сергей Радюк

Сергей вместе с папой интересовались историей и занимались поисками на полях, где шли сражения. Вместе они находили пуговицы, гильзы, монеты, фрагменты орудий, и все это заставляло сердце мальчика биться чаще, он ощущал связь с поколениями, представляя каждый бой. Прадедушка и прабабушка Сергея, как и вся страна, прошли тяжелые годы Великой Отечественной. Дедушка воевал, бабушка работала в тылу. Медали и вещи предков стали для мальчика символом мужества и стойкости, и он выбрал кадетский класс, чтобы быть таким, как дед, продолжать защищать страну. Всем классом ребята помогают фронту: плетут сети, делают окопные свечи, собирают необходимые вещи, а Сергей говорит, что история – это не учебник, а живые истории.

Мирослав Коновалов

Фото - © Мирослав Коновалов

В стихах о подвигах своих прадедов, деда и отца рассказал Мирослав. Дед мальчика был генералом и воевал в Чеченскую, участвовал в локальных конфликтах. А папа мальчика служить стране начал еще в 14 лет, став кадетом. Сам Мирослав тоже хочет стать военным и защищать Родину.