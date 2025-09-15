Стример Бустер: чем прославился и сколько заработал

В материале РИАМО рассказываем о жизни и карьере популярного стримера Бустера, также известного как Buster и Полковник Бустеренко.

Детство стримера

Будущий стример Бустер (настоящее имя – Вячеслав Леонтьев) родился 25 февраля 1997 года в Москве. В школьные годы увлекался футболом, при этом часто дрался с одноклассниками и довольно посредственно учился. В результате мать приняла решение отдать мальчика в кадетское училище. В нем Слава Леонтьев пробыл всего пару лет, после чего вернулся в обычную школу, которую окончил с не самым блестящим аттестатом: учеба его не привлекала, он мечтал посвятить свою жизнь компьютерным играм.

В старших классах Слава впервые начал участвовать в киберспортивных соревнованиях и даже демонстрировал неплохие успехи, но затем у него сильно испортилось зрение, и о карьере киберспортсмена пришлось забыть.

С чего началась популярность стримера Buster

Впервые на стриминговой платформе Twitch Леонтьев зарегистрировался в 2015 году, однако через несколько трансляций разочаровался в сервисе и надолго его покинул. Вернулся только через 4 года, в 2019-м, и довольно быстро начал набирать просмотры. В первое время чаще всего стримил игры Counter-Strike: Global Offensive и Fortnite.

К началу весны 2020 года число просмотров каждой трансляции достигло 10 000 зрителей, а затем их количество начало стремительно расти с началом пандемии COVID-19. Молодые люди, вынужденные проводить время дома из-за локдауна, искали зрелищ на стриминговой платформе. Бустер начал расширять «репертуар» в коллаборации с другими стримерами и быстро набирал популярность.

Уже к середине локдауна число зрителей каждой трансляции Бустера выросло в три раза, примерно в это же время на стримера обратили внимание первые рекламодатели. За первые два года стриминга рекламные контракты принесли Бустеру около миллиона долларов, а число подписчиков достигло двух с половиной миллионов. Летом 2021 года Bister победил в рейтинге Forbes «30 до 30» в категории «Новые медиа», то есть возглавил топ самых перспективных молодых россиян по версии журнала. Сейчас у аккаунта Buster на Twitch 4,6 миллионов фолловеров.

Чем занимается стример Buster сейчас

Buster ведет трансляции в разделах Twitch, посвященных общению (Just Chatting) и играм (Counter Strike и Marvel Rivals), также проводит стримы со знакомыми, друзьями и знаменитостями у них дома, на улицах Москвы или в магазинах. Отдельная категория трансляций – подкасты с блогерами и звездами интернета. Часть трансляций у Бустера платные – подписчики выкладывают за возможность смотреть стримы от 5 до 25 долларов в месяц.

Еще Бустер снимает клипы на собственные треки, размещая их в том числе на личном канале в YouTube. Там же можно найти видео различных челленджей для зрителей (например «Кто за 24 часа подарит больше всего подарков звездам?», «Кто лучше сделает вечеринку за 24 часа?»), рум-туры (например, по собственной квартире Леонтьева, которую он купил за 100 миллионов рублей), покупки (например, красного Ferrari за 55 миллионов) и нарезки самых популярных моментов с Twitch.

Также Buster занимается бизнесом. В 2024 году он открыл в Москве и Санкт-Петербурге несколько компьютерных клубов Rave by Buster, которые приносят стримеру неплохой доход.

Личная жизнь стримера Buster

Личную жизнь Бустер не скрывает, но в то же время не слишком афиширует. Известно, что он встречался со стримершей Екатериной Буланкиной, а затем – с блогершей Диларой Зинатуллиной (ранее девушка состояла в отношениях с Моргеншерном*). В начале 2025 года стало известно, что Дилара и Вячеслав расстались.