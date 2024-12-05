Старший лейтенант Максим Песковой: накрыл гранату своим телом и спас разведотряд

Мечта стать офицером

Уроженец Томска Максим Песковой с детства мечтал стать офицером, глядя на погоны отца – офицера МВД. Максим в 2018 году окончил с отличием городской кадетский корпус, потом поступил в Новосибирское высшее военное командное училище и в звании лейтенанта ушел служить на юг России в 150-ю мотострелковую дивизию Южного военного округа, дислоцированную в городе Новочеркасске Ростовской области.

На защиту страны и жителей Донбасса Максим встал с первого дня специальной военной операции.

Последний приказ

17 марта Максим командовал разведгруппой из 10 человек, которая подошла к населенному пункту, получив задание провести разведку боем. Украинские националисты засели в домах мирных жителей и использовали их как прикрытие. Старший лейтенант приказал своим бойцам занять оборонительную позицию и затаиться, укрываясь от огня противника.

Эта тактика заставила врага оставить свои позиции и выйти из укрытия. Они подумали, что наши бойцы отступили. На самом деле взвод ждал, пока противник подойдет поближе, и после этого открыл по нему шквальный огонь. Вражеский отряд отступил и Максим дал команду возвращаться к своим. И в этот момент рядом с бойцами упала граната.

Последним приказом командира было: «Ложись!» Он лег на гранату и закрыл ее своим телом. Он спас весь свой отряд, а сам погиб.

5 апреля 2022 года старшему лейтенанту Максиму Песковому посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Он похоронен рядом с могилой Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Геннадия Ворошилова. Его бюст установлен в Новосибирском высшем военном командном училище, а его имя присвоено Томскому кадетскому корпусу.

По материалам портала «Герои спецоперации»