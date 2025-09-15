Слишком занят, чтобы учить: за что уволили учителя физкультуры в Москве и насколько это законно

В материале РИАМО читайте о громком увольнении учителя физкультуры в одной из московских школ, о причинах и последствиях.

Что случилось с учителем физкультуры из Некрасовки

13 сентября в социальных сетях появилось видео, на котором учитель физкультуры школы в Некрасовке рассказывает о своем увольнении. Позже видео было удалено, но его продолжают активно рассылать в СМИ и общественным деятелям, чтобы придать огласке случай увольнения за слишком большое количество детей у учителя.

Роман Гизатулин на видео рассказал, что после четырех лет работы в школе его решили уволить, а причиной стало то, что из-за слишком большой семьи, в которой вот-вот должны родиться близнецы и уже растут трое детей, мужчина не сможет вести дополнительные занятия и полностью посвящать себя школе.

По словам учителя физкультуры, на него надавили и буквально вынудили написать заявление об увольнении по собственному желанию.

«Меня заставили, так скажем, и я написал заявление на увольнение. Очень были возмущены, что я допку (дополнительные занятия, ред.) не веду, возмущены увеличением в семье детей. Сейчас три, будет еще два, итого — пять. Вот так четыре года отработали. Кстати, более трех лет занимался гуманитарной помощью, на неделе преподавал, а в субботу, воскресенье ездил, отвозил гуманитарку на новые территории» Роман Гизатулин Учитель физкультуры

Все это оказалось для руководства школы ее директора Майи Булаевой аргументами для увольнения учителя, на защиту которого встали ученики и родители.

Реакция общественности и органов на увольнение учителя в Некрасовке

Позже появилось видео, где Роман Гизатулин беспокоится за своих детей, которые учатся в этой школе, и переживает, что ситуация с увольнением скажется на них.

«Главное, чтобы не угрожали моим детям, которые здесь, кстати, еще учатся. Ну будут угрожать, будем переводиться в другую школу. (…) Главное, чтобы не угрожали, потому что здесь, похоже, готовы на все», — говорит Роман.

Его старший сын учится в 11 классе, второй — в восьмом, сам Роман, помимо того, что возит гуманитарную помощь, является ветераном боевых действий.

За увольнением учителя следит и директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

«Ради интереса зашла на страницу в ВК этого учителя. Судя по кадрам, свободное время он посвящал сбору гумпомощи на фронт и отвозил ее на новые территории. И таких людей увольняют из школ? Это нормально? Вместо того, чтобы поддержать многодетную семью и ставить в пример?» — спрашивает Мизулина.

Она также в своем телеграм-канале сообщила, что этот случай не первый в данной школе и что к Лиге обратилось ГСУ СК по Москве в связи с этой ситуацией и запросило информацию.

«Видимо, началась проверка по факту возможных противоправных действий со стороны руководства учебного заведения» Екатерина Мизулина директор Лиги безопасного интернета

В присланных сообщениях люди рассказывают о том, что еще один учитель был уволен после рождения ребенка, когда пришел просить дополнительную нагрузку, чтобы таким образом увеличить зарплату. Сообщается, что за лето таким образом из школы в Некрасовке уволено около 20 учителей.

Законно ли увольнять учителей за большое количество детей: мнение юриста

Фото - © скриншот

Юрист Алексей Москвин говорит, что уволить многодетного родителя не так просто и сделать это можно только за явные нарушения. Конечно, причины уволить можно найти, можно создать невыносимые условия работы и вынудить сотрудника написать заявление по собственному желанию, но такое увольнение можно оспорить в суде. Причиной увольнения не может быть большое количество детей или отказ сотрудника работать сверхурочно.

«Поэтому учителю в данной ситуации, конечно, можно восстановиться на работе и даже получить компенсацию. Другой вопрос, насколько это ему самому нужно после скандального ухода. Возможно, что-то изменит проверка прокуратуры», — отмечает юрист.

Что ответило руководство школы в Некрасовке

В официальном канале школы в Некрасовке опубликован ответ директора Майи Булаевой на увольнение учителя физкультуры. В частности, в нем опровергается информация о том, что на учителя было оказано давление и отмечается, что это решение педагог принял сам.

«Учебный план на текущий год был составлен с учетом трудовой нагрузки на данного педагога. И школа была заинтересована в продолжении с ним трудовых отношений, и мы рассчитывали на длительное сотрудничество», — написано в сообщении.

Отмечено, что с учителем физкультуры обсуждались разные варианты, так как в учреждении с большим уважением относятся к многодетным семьям.

«Но он отказался от увеличения нагрузки и предпочел оставить прежнее количество часов. Школа готова была принять эту позицию, но педагог все равно принял решение уволиться по собственному желанию и отказался доработать две недели» Майя Булаева Директор «Школы в Некрасовке

Она добавила, что за время работы в школе на посту директора из учреждения не был уволен ни один учитель физкультуры, а трудовые отношения с педагогами расторгались либо по их собственному желанию и инициативе, либо по соглашению сторон.

РИАМО продолжает следить за развитием событий.