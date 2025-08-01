Семья против алкоголя и наркотиков: как близкие люди помогли звездам побороть зависимости

В апреле 2025 года одной из самых обсуждаемых тем стала судьба рэпера Паши Техника, который прославился своими многочисленными «заездами» в наркологические клиники, много раз оказывался на пороге смерти и в итоге скончался от последствий наркотической зависимости в больнице Таиланда. В июле 2025 года телеведущая Лера Кудрявцева в своем телеграм-канале написала несколько постов о том, как она устала бороться за жизнь и здоровье мужа-алкоголика. У всех на слуху история актера Михаила Ефремова, который смог перестать пить только после спровоцированного им смертельного ДТП и 3,5 лет, проведенных за решеткой.

История зависимостей – совсем не редкая среди звезд, но многим из них удалось справиться с пагубным пристрастием благодаря поддержке семьи и близких.

Дмитрий Харатьян

Фото - © Алексей Жданов / Фотобанк Лори

Звезда советского и российского кино Дмитрий Харатьян, несмотря на свою огромную популярность (а возможно, как раз из-за нее) в молодости страдал от алкоголизма. В позднесоветские годы, после выхода на экраны «Гардемаринов», он был кумиром миллионов девушек, объездил всю страну с гастролями, но при этом испытывал пустоту в душе, усталость и депрессию. Все эти проблемы он пытался «лечить» алкоголем.

Справиться с зависимостью не помогли даже супруга Марина Буримова и маленькая дочка Саша. Дмитрий ушел из семьи, продолжая регулярные возлияния. Иногда, по его собственным словам, в душе было настолько пусто, что по утрам не хотелось просыпаться. Наступили 90-е годы и кризис российского кино, актер перестал к чему-либо стремиться в профессии и «просто лежал на диване целыми днями», а по вечерам заливал депрессию крепкими напитками. Разъезжал пьяным по Москве на своем авто и несколько раз попадал в серьезные ДТП.

Спасла ситуацию вторая жена, Марина Майко. В какой-то момент она настолько устала от саморазрушения возлюбленного, что поставила вопрос ребром: или она, или спиртное. Позже она говорила: «Можно было плюнуть, сказать, что эти трудности меня не волнуют. Но так нельзя, я преданный друг, надеюсь такой и остаться для Димы». В итоге Дмитрий Харатьян выбрал семью и решил закодироваться. Он не пьет уже больше двадцати лет.

Дмитрий Нагиев

Фото - © Архипова Екатерина / Фотобанк Лори

Дмитрий Нагиев, по его словам, пристрастился к спиртному еще в 90-е. Его карьера в то время стремительно шла в гору, однако из-за большого объема работы накапливался стресс, который Дмитрий пытался снять с помощью алкоголя. В различных интервью он признавался, что выпивал перед съемками, чтобы взбодриться, и после съемок, чтобы расслабиться, мог обнаружить себя ночью спящим где-нибудь в парке у подножия памятника.

Принять твердое решение об отказе от алкоголя помогли дети: сын Кирилл и дочка Алина. Появляясь дома нетрезвым, Дмитрий видел на лицах ребят непонимание и растерянность, поэтому в какой-то момент решил: нужно «завязывать», если не ради собственного здоровья и карьеры, то ради детей. Позже Нагиев неоднократно говорил, что отказался от алкоголя, потому что боялся подать детям плохой пример и потерять доверие самых близких.

Алексей Нилов

Алексей Нилов, по его собственному признанию, прикладывался к бутылке с юного возраста, регулярно собирал у себя дома шумные компании, несколько раз оказывался на грани белой горячки. В дни трезвости снимался в кино, играл в театре, но со спиртным никогда не «завязывал» надолго.

В 1995 году стартовали съемки «Улиц разбитых фонарей» – сериала, который сделал актера мегапопулярным. По словам Нилова, без алкоголя не проходило практически ни дня: «Все 15 лет съемок мы на площадке пили. И до, и после, и во время. Но не вместо. Пойдем, выйдем и играем как надо. А после каждой снятой серии закатывали банкет».

Однажды, в конце 2006 года, Нилов выпил столько, что у него остановилось сердце, и врачи 11 дней боролись за его жизнь в одной из ведущих клиник Санкт-Петербурга. Новый 2007 год актер встретил в реанимации. После выхода из больницы Алексей всерьез задумался о том, что нужно «завязать», и новая молодая возлюбленная артиста Елена Володина горячо поддержала эту идею. Нилов справился сам, без кодирования и медикаментов, только при поддержке любимой женщины. В 2011 году Нилов и Володина поженились и обвенчались.

Брэд Питт

Фото - © Денис Макаренко / Фотобанк Лори

Брэд Питт пристрастился к горячительным напиткам еще в юношестве, но особой проблемы в этом не видел. У него были контракты с ведущими киностудиями Голливуда, стабильный доход и миллионы на счетах. Брак с Анджелиной Джоли, рождение и усыновление детей также не стали поводом отказаться от спиртного. И все же именно Анджелина стала тем «триггером», который заставил популярного актера завязать с выпивкой. После очередной пьяной выходки Брэда на борту частного самолета актриса подала на развод.

Дело было громким, его обсуждали таблоиды всего мира, и тогда Питт впервые задумался о том, что его зависимость действительно является проблемой. Актер решил, что уже слишком многое разрушил в своей жизни и разрушать дальше – уже преступно.

«Я зашел настолько далеко, что лишил себя права на алкоголь», – заявил Питт в интервью The New York Times во время бракоразводного процесса. Он обратился в общество анонимных алкоголиков. Занятия и собрания он посещал на протяжении полутора лет, в итоге актеру удалось полностью отказаться от спиртного и вернуть свою жизнь в нормальную колею. Дети, впрочем, его пока не простили: практически все они отказываются общаться с отцом.

Роберт Дауни-младший

Фото - © РИА Новости

В начале своей актерской карьеры Роберт Дауни-младший за несколько лет достиг головокружительных успехов: удостоился премии BAFTA за лучшую мужскую роль, а также был номинирован на «Золотой глобус» и «Оскар». Однако все эти успехи едва не перечеркнула наркотическая зависимость. Роберт все больше увлекался запрещенными веществами, приходил на съемки в неадекватном состоянии, в результате практически у всех киностудий подающий надежды артист оказался в «черном списке». Вдобавок ко всему Дауни получил 16 месяцев тюрьмы за хранение героина, кокаина и оружия. Брак Роберта с моделью Деборой Фальконер распался, она запретила актеру видеться с маленьким сыном.

По всем признакам Роберт должен был закончить свои дни в наркологической клинике или в притоне: его уже ничто не сдерживало. Однако переломным моментом в его судьбе стало романтическое знакомство с продюсером Сьюзен Левин. Девушка понимала, что у актера есть талант и потенциал, которые он вот-вот полностью погубит.

Сьюзен категорически потребовала, чтобы Роберт завязал с «запрещенкой», и начала восстанавливать его карьеру: лично ходила на встречи с представителями студий и всеми силами убеждала дать возлюбленному новый шанс. Ее усилия увенчались успехом: роль Дауни-младшего в фильме «Поцелуй навылет» получил положительные отзывы критиков, и кинокомпании снова начали приглашать актера на кастинги. Через некоторое время Роберт получил главную роль в «Железном человеке», и после этого его карьера стремительно пошла в гору. Сейчас он является одним из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров Голливуда.