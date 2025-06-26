Семья Биберов — все: что известно о возможном разводе Джастина и Хейли

В материале РИАМО — о том, что сейчас происходит в отношениях четы Бибер и правда ли они разводятся.

Уже которую неделю в интернете циркулируют слухи о возможном разладе в отношениях Джастина и Хейли Бибер. Еще совсем недавно пара стала родителями — и вот модель уже появляется на публике без обручального кольца. В материале РИАМО — о том, что происходит в отношениях звездной пары.

Признаки возможного развода Биберов

Фото - © Страница Хейли Бибер в Инстаграм* @haileybieber/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Вообще слухи о напряженных отношениях в паре Джастин—Хейли возникают уже достаточно давно. Но теперь они вспыхнули с новой силой: фанаты уже не сомневаются, что звездная чета вот-вот разведется, а бракоразводный процесс идет полным ходом.

1. Отсутствие обручального кольца

Между тем официальных комментариев Биберы не давали. Но поведение обоих говорит само за себя. Так, например, модель Хейли провела выходные не с супругом, а в компании подруг — Сьюки Уотерхаус и Камилы Морроне. Но не сам факт встречи с подругами убедил фанатов в том, что супруги разошлись. Интересно другое. Утром в выходной день Хейли позавтракала в ресторане, а затем снова появилась перед папарацци — уже вечером. Модель была в простой одежде: джинсы, босоножки, кожаная куртка… Но больше всего в глаза бросилось то, что на ее безымянном пальце не было обручального кольца. То есть Хейли оба раза попала под камеры репортеров без «символа любви». А следом случился и третий раз без кольца — в начале текущей недели. https://spletnik.ru/kheyli-biber-poyavilas-na-publike-bez-obruchalnogo-koltsa-na-fone-slukhov-o-razvode-s-dzhastinom-biberom-330314

2. Посты Джастина и в Хейли в социальных сетях

Но и это не все. Куда красноречивее об осложнениях в отношениях говорят комментарии супругов в адрес друг друга в интернете. Недавно был День отца, и Джастин Бибер выложил по этому поводу пост в запрещенной социальной сети. Он опубликовал фотографию с дорогими часами, ниже подписал, что он «отец, с которым не стоит шутить». Тут же в комментариях возникла Хейли с достаточно язвительным комментарием. Она написала: «День отца — отстой». Фанаты звездной четы сочли это за месть Биберу за написанную им ранее фразу: «Люблю вас, мамы, но День матери — отстой».

Также поклонники берут во внимание другой пост Бибера. В нем он сообщил, что супруга ему изменила. «Возможно, в другой жизни все сложилось бы так, как мы оба хотели. Я бы предпочел никогда ее не встречать. Несмотря на всю мою любовь к ней, теперь она принадлежит кому-то другому», — написал певец. Впрочем, этот пост он достаточно быстро удалил. Но интернет все помнит…

3. Странное поведение Джастина Бибера

Поведение Джастина — отдельная тема. Он стал очень агрессивным, не следит за своим стилем и выглядит достаточно подавленным и хмурым. Он отпихивает свою жену, вытирает губы после поцелуя с ней, дерется с репортерами. Конечно, такие «выходки» не могут быть незамеченными. Впрочем, сам Джастин признавался, что ему трудно контролировать свои эмоции. «Люди продолжают говорить мне, что я должен исцелиться, — говорил Бибер. — А вы не думали, что если бы я мог это сделать сам, то уже бы сделал? Я знаю, что сломлен. Я понимаю, что у меня проблемы с гневом. Всю жизнь я пытался работать так, чтобы быть похожим на тех людей, кто говорил мне быть такими же, как они. И это только еще больше выматывает и злит меня».

О чувствах к жене он также высказался: «Я устал от транзакционных отношений. Если мне приходится что-то делать, чтобы меня любили, — это не любовь», — заключил он, не раскрыв деталей своего заявления. https://lenta.ru/news/2025/06/09/dzhastin-biber-vyskazalsya-ob-otnosheniyah-s-zhenoy/

Еще один камень в огород любви Биберов — признание певца в чувствах другим девушкам. Знаки внимания перепали, например, 17-летней актрисе Ариане Гринблатт. Ей он написал «Я люблю тебя». И, конечно, она очень похожа на его бывшую — Селену Гомес. Фанаты уверены, что он до сих пор любит свою первую девушку и очень злится от того факта, что она выходит замуж за Бенни Бланко. Поклонники отмечают, что Бибера очень задевает этот факт.

4. Отсутствие совместных фото

Вишенка на торте — Хейли удалила большую часть совместных с Джастином фото из своего аккаунта в запрещенной соцсети.

Что говорят друзья об отношениях в семье Биберов

Фото - © Страница Хейли Бибер в Инстаграм* @haileybieber/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Как говорят инсайдеры, близкие к паре, Джастин и Хейли вовсе не собираются разводиться. Хейли «эмоционально истощена, она старается держаться, но ей очень тяжело. Она умоляла Джастина сделать паузу. При этом она четко дала понять: это не шаг к разводу, а попытка дать им обоим пространство, чтобы перевести дух и переосмыслить все», — говорят источники, близкие к паре.

Также в интервью для Vogue Хейли прямо сказала, что ее очень раздражают разговоры в обществе об их разводе. Она отметила, что не понимает, почему вообще они могут возникнуть, ведь она и Джастин поженились в 2018 году, а в прошлом году у них появился малыш Джек.

«Люди постоянно говорят, что мы несчастны и разводимся. Это такой вынос мозга. Каждые два дня появляется новый заголовок, который не имеет смысла» Хейли Бибер

Причем тут продажа бренда Rhode

Фото - © Страница Хейли Бибер в Инстаграм* @haileybieber/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Тем временем модель продала свой бренд косметики Rhode, который основала в 2022 году. Марку купила фирма e.l.f. Beauty, а за моделью осталась должность главного креативного директора Rhode. Ходят слухи, что Хейли продала бренд после развода из-за американского законодательства. Дело в том, что в Калифорнии, где проживает чета, существует закон об общей супружеской собственности. Согласно ему все активы и долги делятся между супругами поровну. А если сделка была оформлена после расторжения брака, то Бибер не может получить часть накоплений Хейли. Но опять же, слухи слухами, но Бибер почему-то наоборот поздравил жену с удачной сделкой.