Секс-символ 50-х и главная зоозащитница планеты — умерла великая Брижит Бардо

Детство и юные годы Брижит Бардо

Фото - © Wikipedia.org

Брижит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Ее отец, инженер, работал в семейной компании, а мать занималась воспитанием детей.

В детстве Бардо испытывала комплексы относительно своей внешности, считая свою сестру более привлекательной. Образование будущая актриса получила в католической школе. Кроме того, с детства она занималась танцами, что повлияло на ее дальнейшую творческую карьеру.

В подростковом возрасте Бардо попробовала себя в качестве модели, что привело к первым профессиональным фотографиям в журналах Elle и Jardin des Modes. Это открыло ей двери в мир моды и кинематографа.

Начало карьеры в кино

Фото - © Wikipedia.org

В 1952 году Бардо снялась в своем первом фильме под названием «Нормандская дыра». Сама актриса так описывала этот опыт: «Если существует на земле ад, мой первый фильм тому пример. Подъем ни свет ни заря в шесть утра, уродский грим — рыжеватая пудра и пурпурная помада, моя беспомощность, тычки, брань грубых ассистентов, негодяи-продюсеры, отвратительные гримеры. И сама я немногим лучше — даровитые актеры смотрят с иронией: забываю слова, двигаюсь неуклюже, смешно. Совсем сбита с толку, пропадаю и схожу с ума от стыда и отчаяния».

Несмотря на трудности первых съемочных процессов, этот опыт привел ее к серьезному профессиональному росту. Следующая важная работа — роль в фильме «Манина, девушка в бикини», сделавшая популярным образ женщины в раздельном купальнике и закрепившая за Бардо статус секс-символа Европы.

Однако настоящей международной знаменитостью Бардо стала после выхода фильма «И Бог создал женщину» (1956). Фильм вызвал скандал и критику со стороны религиозных организаций, однако принес огромный коммерческий успех и признание зрителей.

В последующие годы фильмы с Брижит Бардо выходили один за другим, а из-за популярности актрису повсюду караулили папарацци.

Личная жизнь и музыкальная карьера

Фото - © Wikipedia.org

Первоначально Бардо была замужем за режиссером Роже Вадимом, с которым рассталась вскоре после скандальной славы, вызванной фильмом «И Бог создал женщину». Впоследствии она пережила еще три брака, включая известный союз с предпринимателем Гунтером Саксом, а в браке с актером Жаком Шаррье у нее родился сын.

Помимо актерской деятельности, Бардо активно участвовала в музыкальной индустрии, выпустив несколько популярных альбомов и сотрудничая с композитором Сержем Генсбуром.

Общественная активность и защита животных

Фото - © Wikipedia.org

Завершив кинокарьеру в 1973 году, Бардо сосредоточилась на активной общественной работе, особенно связанной с защитой животных. Она основала Фонд Брижит Бардо, поддерживающий программы спасения и заботы о животных. Эта деятельность сделала ее символом борьбы за права животных во всем мире.

Звезда неоднократно публично высказывалась против действий французских властей в области экологии и защиты животных, вызывая резкую реакцию официальных лиц и обвинения в экстремизме.

В своей деятельности Бардо не ограничивалась Францией. В частности, она обращалась лично к Владимиру Путину с просьбой принять меры по улучшению условий содержания бездомных животных в России.

«Животные и их будущее — смысл моей жизни. Но вынуждена констатировать: за 41 год, что я борюсь за их права, не произошло никаких позитивных изменений в мире. В отношении животных повсюду царит агрессия, что заставляет опасаться худшего — обесчеловечивания человека», — говорила Бардо в интервью «Огоньку».

Несколькими годами ранее, в 2013-м, Бардо заявила, что получит российское гражданство и уедет из Франции, если администрация французского зоопарка не отменит решение усыпить двух больных слонов. По ее мнению, президент России Владимир Путин сделал больше для защиты животных, чем все президенты Франции. Слонов в итоге усыплять не стали.

Последние месяцы жизни Брижит Бардо

Фото - © скриншот

Несмотря на преклонный возраст, Брижит Бардо продолжала оставаться публичной фигурой вплоть до последних месяцев своей жизни. В октябре 2025 актриса перенесла операцию «в связи с серьезным заболеванием». После нее Бардо уверила общественность, что с ней все хорошо и прощаться она не собирается.

В ноябре–декабре 2025 года актриса снова попала в больницу, где перенесла еще одну операцию, вызвавшую многочисленные слухи о состоянии ее здоровья.

28 декабря 2025 года Бриджит Бардо умерла в возрасте 91 года.