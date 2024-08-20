Секс-блогер без секса: кто такой Алексей Поднебесный и за что задержан лидер инцелов

В материале РИАМО рассказываем о блогере Алексее Поднебесном и о том, почему против него возбуждено уголовное дело о педофилии.

20 августа после проверки в отношении 46-летнего блогера Алексея Поднебесного в Петербурге возбуждено уголовное дело о педофилии. Произошло это после того, как было обнаружено видео блогера с 15-летней школьницей, где он целует девушку, сидящую у него на коленях.

Уголовное дело о педофилии

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Следственный отдел по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу сообщил, что возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 135 УК РФ (половое сношение с лицом, совершение развратных действий без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста). Подозреваемый в совершении преступления задержан, им оказался 46-летний житель Нижегородской области, блогер Алексей Поднебесный.

«Следствием установлено, что 2 августа злоумышленник в торговом центре на Невском проспекте совершил в отношении 15-летней девушки развратные действия без применения насилия. Он же 3 августа в квартире дома на улице Тележной без применения насилия вступил с той же потерпевшей в половую связь», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент решается вопрос о предъявлении ему обвинения, избрании меры пресечения. Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

До задержания Поднебесного глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на инцидент с 15-летней школьницей и указала на то, что блогер пропагандирует педофилию.

«Отношения между 46-летним мужчиной и 15-летней школьницей из Санкт-Петербурга действительно вызывают серьезные вопросы. Особенно с учетом большого количества постов с пропагандой педофилии, которые ранее публиковал блогер. В силу возраста подросток может находиться под давлением взрослого человека. Мы обратимся в Следственный комитет России с просьбой провести проверку», - написала Мизулина в своем телеграм-канале.

В телеграм-канале Поднебесного есть такое объяснение видео: «Поцелуй действительно имел место в Санкт-Петербурге, куда блогер ездил на встречу с подписчиками, девушка представлялась 23-летней, никакого секса с этой девушкой у него не было, но был с другой». И добавляются слова блогера: «Я шоумен, секс-блогер без секса, такой у меня образ. Но это не значит, что любая девушка, сфоткавшаяся со мной в обнимку, занималась со мной сексом».

Объяснения блогер теперь дает в Следственном комитете.

Кто такой Алексей Поднебесный

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Алексей Поднебесный – блогер из Нижнего Новгорода, называет себя лидером движения инцелов и позиционирует себя как «общественный деятель, блогер, преследуемый по политическим и идеологическим мотивам властями. Антифеминист, автор теории вагинокапитализма и секскоммунизма».

Инцелы – это субкультура, члены которой утверждают, что не способны найти себе сексуального партнера из-за личных качеств. «Инцел» переводится как «невольно воздерживающийся».

Алексей Поднебесный часто называл себя последним оппозиционером Нижнего Новгорода, человеком, ведущим непрерывный бой с властями. Но популярность в сети ему принес образ «секс-блогера без секса».

Поднебесному уже 46 лет, у него юридическое образование и даже есть опыт работы в прокуратуре. Его уволили в 2005 году с формулировкой «за совершение поступка, порочащего честь прокурорского работника», но сам он, уверял, что произошло это из-за его несогласие с пытками заключенных и подделкой документов.

Блогер был дважды женат, учился в медицинском колледже в 2021 году и находился на принудительном лечении в психиатрической больнице. Правда принудительное лечение ему удалось признать незаконным и отсудить 60 тысяч рублей.

Скандалы, связанные с блогером Поднебесным

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После увольнения из прокуратуры Поднебесный занялся активной общественной деятельностью – он организовывал в Нижнем Новгороде митинги и собрания против завышенных тарифов на капремонт и застройки, проводил акции против жестокого обращения с животными и был против ликвидации зоопарка.

В 2011 он был приговорен в четырем годам условно по ст. 111 («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и ст. 318 («применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

В 2021 году Поднебесный высказывался на тему школьных шутингов. На них обратил внимание нижегородский политик Роман Зыков – он пожаловался на то, что в записях блогера есть оправдание убийств. Резонансные массовые убийства в школах Поднебесный объяснил тем, что у нелюдей, убивавших детей, просто «не было сексуальной жизни», и говорил о том, что мужчины-девственники становятся экстремистами. Родители нескольких однокурсников блогера подписались под обращением к директору колледжа с просьбой оградить детей от Поднебесного. В октябре он был задержан сотрудниками ФСБ и направлен в нижегородскую психиатрическую больницу № 2. Суд постановил принудительную госпитализацию блогера на шесть месяцев.

В апреле 2024 года Екатерина Мизулина уже обращала внимание на деструктивный контент блогера и сообщала о том, что он пропагандирует педофилию. А 19 августа блогера задержали и вменяют ему сразу две статьи уголовного кодекса РФ.

Идеи Алексея Поднебесного

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В 2016 году поле развода с женой он начал изучать отношения между мужчинами и женщинами и тогда заинтересовался движением инцелов. Он объединил собственную идею «вагинокапитализма» (по которой секс — общественный долг женщин, но они «торгуют» возможностью переспать с собой и предоставляя ее не всем мужчинам, а избранным) и западные идеи инцелов и начал собирать свое движение в России.

По мнению Поднебесного, женщины лишили мужчин права на секс и обвиняет в ранней мужской смертности, разводах и войнах именно представительниц прекрасного пола. Он считает, что секс должен быть доступен для всех мужчин независимо от возраста, социального статуса и внешности. При этом свою позицию он отстаивает в довольно агрессивной форме и выступает за то, чтобы все мужчины получали бесплатный секс в любое время, а женщины жили ради того, чтобы удовлетворять потребности мужчин.

Сам себя блогер причисляет почти к идеалу, но при этом говорит о том, что у него проблемы с сексом. Он призывает девочек учить покорности перед мужчинами с детства и прославился рядом скандальных заявлений, в которых рассуждал, что статью об изнасиловании нужно перенести из уголовного кодекса в административный.