Самый молодой Герой России: Дамир Гилемханов уничтожил четыре танка противника

Дамир Гилемханов стал Героем России в 22 года, звание ему было присвоено посмертно, но подвиг его вечен.

По стопам отца

Улыбчивый, всегда готовый прийти на помощь и главный защитник старшей сестры – таким Дамира знают его близкие, друзья, однокурсники. Молодой человек увлекался рукопашным боем и волейболом и, будучи сыном ветерана боевых действий, делом своей жизни он выбрал службу родине. Он всегда всех защищал и не остался в стороне, когда помощь понадобилась России.

В 2019 году Дамира призвали на службу в Хабаровский край. Он всегда планировал стать военным и собирался поступать в Казанское танковое военное училище, окончив политехнический колледж. Но получилось так, что парень отправился на срочную службу, а потом принял решение заключить контракт и стать военным. В Хабаровском крае Дамир был механиком-водителем танка, а в феврале 2022 года он был переведен в 163-й гвардейский танковый полк, дислоцированный в Ростовской области.

Оттуда уже Дамир в первый же день был переброшен на защиту Донецкой и Луганской областей, где показал себя настоящим мужчиной, настоящим героем. Своим родителям он обещал, что они будут гордиться им всю свою жизнь, а гордятся не только они, но и вся огромная страна.

Подвиг Героя

Гвардии ефрейтор, танкист, водитель-механик Дамир Гилемханов в составе подразделения 7 марта 2022 года вышел к городу Золотое. Его танк Т-72Б1 был впереди основных сил и застал врага врасплох. И в итоге долговременная огневая точка противника была уничтожена без единого выстрела со стороны врага.

Наступление пытались прервать диверсанты, кинувшие бутылку с зажигательной смесью в танк. Машина загорелась, но бойцы сбили пламя и продолжили движение, чтобы уничтожить бронемашины врага. Экипаж Т-72Б1 совершил рискованный маневр, чтобы выйти из стратегически неудобной зоны. Наш танк оказался перед пятью вражескими машинами. Опыт, сноровка, смелость, тактика, тренировка во фланговой стрельбе в движении помогли бойцам опередить противника и уничтожить четыре танка. Но пятый смог попасть по Т-72Б1 и уничтожил его прямым попаданием. Весь экипаж из трех человек погиб. Дамир Гилемханов в 22 года посмертно удостоен звания Героя России.