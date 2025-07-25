Ронни Радке: дуэт с Мерлином Мэнсоном и причина популярности в соцсетях

Ронни Радке, солист и фронтмен группы Falling in Reverse, в начале лета 2025 года стал звездой соцсетей и предметом воздыханий тысяч девушек по всему миру. В материале РИАМО рассказываем о том, как складывалась жизнь и карьера Ронни, а также о причинах его внезапного «карьерного взлета».

Биография Ронни Радке

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Рональд Джозеф Радке родился 15 декабря 1983 года в «городе грехов» Лас-Вегасе. Он был одним из трех детей Рассела Радке, в семье также росли братья Энтони Джеймс и Мэтью. О матери Ронни известно мало: она была родом из Португалии, злоупотребляла наркотиками, практически не появлялась дома и никак не участвовала в воспитании детей, так что заботу о сыновьях полностью взял на себя отец. Для Ронни отсутствие материнской любви стало одним из травмирующих факторов детства и взросления, он долгое время испытывал неприязнь и недоверие к женскому полу.

Музыкой Ронни увлекся еще в школьные годы, он научился играть на фортепиано и гитаре и даже создавал вместе с друзьями местечковые музыкальные группы. За время учебы в старших классах таких коллективов было несколько, Ронни оттачивал свое мастерство гитариста на песнях группы Blink 182, но дальше нескольких концертов в небольших клубах и выступлений на местных шоу талантов продвинуться не удалось. При этом Ронни всегда считал музыку своим призванием, ради одной из групп он даже бросил школу. По его словам, он «мечтал обо всем, кроме того, что должен был делать». Увлекаясь разными проектами, школу он бросал дважды или трижды и, по сообщениям СМИ, так и не получил среднего образования.

Как Ронни Радке оказался в тюрьме

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Первым музыкальным проектом Ронни, который «выстрелил», оказалась группа Escape the Fate, которая была основана в 2004 году. Команда играла музыку в стиле пост-хардкор в Лас-Вегасе, а затем добилась успеха, выиграв радиоконкурс группы My Chemical Romance. С ребятами подписала контракт крупная звукозаписывающая студия, они успели выпустить два альбома, прежде чем Ронни оказался в тюрьме и был исключен из коллектива.

Причиной тюремного заключения стала криминальная история, в которую попал Ронни. В 2006 году он вместе с друзьями пришел «на стрелку» с другой компанией парней, чтобы в драке решить какой-то спор. Битва была недолгой, но ожесточенной, в результате один из бойцов погиб в перестрелке, а всех участников доставили в полицию. Там выяснилось, что Ронни принес на драку несколько кастетов, а ношение такого оружия запрещено в штате Невада. Юношу приговорили к пяти годам условно и выплате более 90 тысяч долларов матери погибшего. Ронни оставался на свободе до 2008-го, но потом нарушил условия испытательного срока и был помещен в тюрьму на 2,5 года. После этого коллектив Escape the Fate решил избавиться от проблемного вокалиста: Ронни исключили из группы.

Falling in Reverse и Мерлин Мэнсон

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Отбывая наказание в тюрьме High Desert, Радке написал первые песни для своей будущей новой группы. После выхода из тюрьмы в конце 2010 года Ронни объявил, что возвращается в музыкальную карьеру. Уже в 2010 году Ронни основал Falling in Reverse и выпустил первый сингл, а в 2011 – дебютный альбом. Первые два альбома Falling in Reverse стали настолько популярны, что попали в Топ-20 в США.

В 2013 году Радке создал свой канал на YouTube и выпустил первую сольную песню Fair-Weather Fans, посвященную «всем, кто в меня не верил». Далее последовали еще десятки песен и несколько альбомов, у группы Falling in Reverse появилась надежная фан-база и регулярные гастроли.

Новый прорыв случился 20 мая 2025 года, когда в интернете появился новый трек группы – God Is a Weapon, часть которого Ронни записал вместе с Мерлином Мэнсоном. Вскоре появился и клип в мрачных черно-белых тонах, снятый режиссером Дженсеном Ноэном. Коллаб Радке и Мэнсона буквально взорвал музыкальную аудиторию: девушки со всего мира начали писать Ронни признания в любви, в англоязычной среде даже появился хэштег #Ронни_я_хочу_от_тебя_ребенка.

Брутальный образ певца, покрытого татуировками (включая терновый венец на лбу), его богатый вокальный диапазон и харизма – все это позволило клипам и концертным выступлениям Falling in Reverse внезапно вырваться в топы просмотров на YouTube и в TikTok. В русскоязычных форумах и соцсетях также можно найти немало сообщений на тему «Я обожаю Ронни Радке», причем в категорию поклонниц входят девушки в возрасте от 15 до 45 лет.

Трек God Is a Weapon принес группе Falling In Reverse новую волну поклонников, так что в ближайшее время у Ронни в планах – масштабный гастрольный тур по Северной Америке, который будет проходить с 10 августа по 26 сентября и закончится в его родном Лас-Вегасе.

Личная жизнь Ронни Радке

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В декабре 2022 года Ронни Радке выпустил мемуары под названием «Я могу все объяснить». По словам музыканта, название книги было выбрано неслучайно: «Мне это кажется забавным, ведь у меня столько проблем и такая плохая репутация».

Ронни Радке официально не женат, но у него есть 12-летняя дочь Уиллоу Грейс от бывшей девушки, модели Крисси Хендерсон. С Крисси музыкант даже был помолвлен, но из-за измены Ронни пара рассталась вскоре после рождения дочери.

Также у Радке были серьезные отношения с рестлершей Сарайей-Джейд Бэвис, со звездой реалити-шоу Dash Dolls Кэролайн Берт и актрисой Эмили Элисон. Сейчас Ронни встречается с канадской вокалисткой Даной Дентата (именно она сыграла главную женскую роль в клипе с Мерлином Мэнсоном).

Несмотря на то, что Falling in Reverse не входит в топ самых популярных групп мира, Ронни Радке и его команда зарабатывают очень неплохие деньги. Состояние Ронни оценивается примерно в 14 миллионов долларов, кроме того, 9 миллионов он потратил в 2024 году на приобретение просторного дома на Голливудских холмах.