Ричард Гир покинул США: почему звезды Голливуда бегут от Трампа

В материале РИАМО – о том, почему известный актер Ричард Гир продал дом и уезжает из страны на четыре года.

Дональд Трамп победил на выборах президента США. В предвыборную гонку были вовлечены многие звезды Голливуда, в том числе и звезды спорта.

Кто из селебрити поддержал победу Дональда Трампа на выборах США

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После объявления результатов в социальных сетях со скоростью света стали распространяться реакции звезд на итог выборов. Так, например, Илон Маск, основатель компаний Tesla и Space X, провел предвыборную ночь в поместье Трампа в Мар-а-Лаго, а после опубликовал серию постов в заблокированной на территории России соцсети Х: «Пророчество исполнилось! ... Америка — страна строителей. Скоро вы сможете свободно строить... Будущее будет фантастическим. В Америке снова настало утро. Огромное спасибо всем, кто поддержал наше общее стремление к свободе слова!» — написал он. В одном из постов он процитировал латинскую поговорку Vox populi vox Dei, или «Глас народа — глас Божий».

Или, например, Пирс Морган, известный в Америке телеведущий, назвал победу Дональда Трампа величайшим возвращением в политической истории. Пирс считает, что это было «показателем стойкости и силы духа» и что «не надо сдаваться, когда ваши враги пытались убить вас, посадить в тюрьму и заклеймить вас как нового Гитлера».

Кто из звезд Голливуда не поддержал результаты выборов в США

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Но были и те, кого победа Трампа только разозлила и даже заставила плакать. Хип-хоп-исполнительница Карди Би сначала выложила видео, на котором рыдает, а подписала его просто: «Я вас всех ужасно ненавижу». Позднее она написала еще один пост, обращенный к Камале Харрис: «Я никогда не думала, что доживу до того дня, когда цветная женщина будет баллотироваться на пост президента США, но вы показали мне, моим дочерям и женщинам всей страны, что все возможно».

Звезда фильма «Интуиция» Джон Кьюсак выразился еще более жестко: «Тот факт, что страна решила уничтожить себя, проголосовав за осужденного насильника и нациста, является признаком глубокого нигилизма. Мягко говоря».

Ариана Гранде, певица и обладательница премии «Грэмми», отметила, что «держит за руку каждого, кто сегодня ощущает неизмеримую тяжесть такого исхода» выборов.

Но если некоторые селебрити просто выражают свое беспокойство по поводу победы Дональда Трампа, выкладывая посты в соцсетях и плачущие видео, то есть и те, кто полон решимости даже покинуть страну. Еще до объявления результатов выборов покинуть США обещали Леди Гага, Тейлор Свифт, Джулия Робертс, Мэрил Стрип, Пинк, Джорд Клуни, Роберт де Ниро, Барбара Стрейзанд, Джей Ло, Вупи Голберг и прочие.

Почему Ричард Гир и Том Хэнкс первыми покинули США из-за победы Трампа

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Среди первых, кто сдержал свое слово и покинул США, оказались голливудские актеры Ричард Гир и Том Хэнкс.

По данным телеканала Fox News, Гир продал свой дом в Коннектикуте за 11 млн долларов, а затем покинул США. На данный момент неизвестно, куда именно направился актер. Ранее же СМИ писали, что актер, возможно, планирует оставить США ради молодой супруги, 41-летней Алехандры Сильвы, которая подарила ему двоих сыновей, а выросла в Испании.

Еще в начале года Ричард Гир поделился с испанским Vanity Fair планами семьи на переезд. Он считает, что после шести лет в Америке может порадовать супругу несколькими годами проживания на ее родине.

Что касается Тома Хэнкса, то он написал в соцсетях, что принял решение покинуть страну после того, как увидел результаты выборов. По его словам, сейчас он находится в «далеком месте».

«Когда я увидел результаты, я подумал: „Беги, Форрест, беги!”» – написал Хэнкс. Он также назвал себя политическим эмигрантом. Актер заявил, что вернется в США тогда, когда президентом станет американская телеведущая Опра Уинфри.

Как писал ранее Topnews, Америку может покинуть дочь Илона Маска, сторонника Дональда Трампа. После победы политика на выборах президента трансгендер 20-летняя Вивиан Дженна Уилсон решила выступить против таких итогов.