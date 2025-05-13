Новый папа: что известно о Роберте Фрэнсисе Превосте, понтифике Льве XIV

В материале РИАМО о том, что известно о жизни и взглядах нового понтифика, которого выбрали в Ватикане.

Юность и образование Роберта Фрэнсиса Превоста

Фото - © Wikipedia.org

Роберт Фрэнсис Превост родился 14 сентября 1955 года в Чикаго. Его отец, Луи Мариус Превост, был школьным суперинтендантом (это должность администратора, который заведует несколькими государственными школами в Соединенных Штатах), а мать, Милдред Мартинес, была простым библиотекарем. Семья у будущего папы Льва XIV многонациональная: у отца французско-итальянское происхождение, а у матери — испанское.

Помимо Роберта Фрэнсиса в семье были еще дети: два старших брата Луи Мартин и Джон Джозеф. Все вместе они ходили в католическую школу и слушали мессы каждое утро. Луи Мартин говорил, что будущий понтифик очень любил играть в священника, а старшие братья передразнивали его.

Роберт Фрэнсис посещал малую семинарию Ордена Святого Августина и окончил ее в 1973 году. Затем будущий папа римский освоил программу бакалавриата в Университете Вилланова, это древнейший католический университет штата Пенсильвания. После выпуска Роберт Фрэнсис сразу же вступил в Орден августинцев.

На этом образование будущего папы не завершилось, он получил степень магистра богословия в Католическом богословском союзе в Чикаго.

В сан священника он был рукоположен в 1982 году, спустя два года получил степень лиценциата канонического права, еще спустя три года степень доктора канонического права в Папском университете святого Фомы Аквинского в Риме.

Превост говорит на английском, испанском, итальянском, французском и португальском языках, может читать на латыни и немецком.

Карьера понтифика Льва XIV

Фото - © скриншот

Более десяти лет будущий папа римский был миссионером в Перу. Сначала его направили в епархию Чулуканас, а затем он возглавлял августинскую семинарию в городе Трухильо. Будучи доктором наук, он также преподавал каноническое право в епархиальной семинарии и руководил приходом на окраине города.

В 2014 году Роберт Фрэнсис становится администратором епархии еще одного перуанского города — Чиклайо, в дальнейшем он станет здесь епископом.

В 2017 году Превост выезжал в наиболее пострадавшие от наводнения регионы Перу и работал там с сотрудниками Красного Креста. Будущий понтифик доставлял продовольствие в отдаленные районы страны и иногда сам носил тяжелые мешки с рисом. При этом он терпеливо выслушивал местных жителей и «очень тепло» общался с ними. Люди, которые его видели, отмечали, что будущий папа римский вел достаточно аскетичный образ жизни в то время и старался только помогать другим, о себе практически забывая.

В 2023 году Роберта Фрэнсиса назначили главой Дикастерии по делам епископов. В том же году возвели в сан кардинала. Превост был кардиналом-дьяконом, это низшая ступень кардинальского достоинства в католической церкви. Однако уже в феврале 2025 года его возвели в сан кардинала-епископа (высшая ступень).

Новый папа римский

Фото - © скриншот

После смерти папы римского Франциска в возрасте 88 лет был созван конклав для избрания нового понтифика. Он состоялся 7 марта и длился чуть больше суток.

Роберта Фрэнсиса Превоста избрали новым папой в ходе четвертого тура голосования. Интересно, что он не был в числе фаворитов на ватиканский престол. Тем не менее его считали сильнейшим в группе латиноамериканских кардиналов, особенно тех, кто хотел продолжить наследие папы Франциска. Немаловажной причиной, почему конклав выбрал именно Превоста, стало наличие у него пастырского опыта.

После избрания папой Превост принял имя Лев XIV и впервые появился перед верующими, выйдя на балкон Собора святого Петра.

Взгляды нового папы Льва XIV

Фото - © скриншот

Эксперты считают, что Превост продолжит курс папы Франциска в том, что касается помощи и поддержки бедных и беженцев. Тем не менее он более консервативен, к примеру, в вопросах ЛГБТ (признано экстремистским в России и запрещено). В 2012 году Лев XIV в обращении к Всемирному синоду епископов назвал аборты, эвтаназию и гомосексуальный образ жизни противоречащими Евангелию, а также обвинил западные СМИ в том, что они формируют у общественности симпатию к подобным «верованиям и практикам».

Известно, что Превост всячески избегал публичности, хотя и был знаком с ключевыми фигурами католической церкви. Его уважал сам папа Франциск: например, именно он назначил его кардиналом высшего ранга, что указывало на возможную поддержку в будущем конклаве. Отец Марс Фрэнсис, один из давних друзей Превоста, делился с Reuters, что новый папа был твердым сторонником политики своего предшественника, особенно его приверженности социальной справедливости.

«Он всегда был дружелюбным и теплым человеком, оставаясь голосом здравого смысла и практических забот о помощи церкви бедным. У него тонкое чувство юмора, но он никогда не искал славы», — сказал Фрэнсис, учившийся с Превостом в семинарии.

Отец Фидель Пурисака Вихиль, директор по коммуникациям епархии Чиклайо, вспоминал, что Лев XIV каждый день начинал с молитвы, а затем шел завтракать с другими священниками.

«Какие бы проблемы ни возникали, он сохраняет хорошее настроение и радость», – отмечал Пурисака.