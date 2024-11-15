«Мисс Земля – 2024»: что известно о девушке, которую назвали самой красивой на планете

Что за конкурс «Мисс Земля»

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«Мисс Земля» (наряду с «Мисс Мира», «Мисс Вселенная» и «Мисс Интернешнл») входит в «Большую четверку» конкурсов красоты. Он проводится с 2001 года.

На официальном сайте конкурса заявлено: «„Мисс Земля” – международное экологическое мероприятие, которое использует индустрию развлечений в виде конкурсов красоты в качестве эффективного инструмента для повышения осведомленности об окружающей среде. Конкурс направлен на поиск самых красивых женщин, которые станут образцами для подражания и посвятят себя защите интересов сохранения и восстановления Матери-Земли».

На сайте также опубликованы и требования к потенциальным королевам красоты. Девушки, желающие принять участие в конкурсе, должны соответствовать ряду критериев, в числе которых: быть женского пола от рождения, незамужними, не рожавшими, дружелюбными, обладать прекрасной физической формой и хорошо знать культуру и природу своей страны.

Поскольку данный конкурс имеет экологическую направленность, претендентки на корону должны не только продемонстрировать свои внешние данные, изящество и ум, но и рассказать о том, что они хотели бы сделать для сохранения природы.

Победительница конкурса на один год становится официальным послом компаний по защите окружающей среды во всем мире.

Кто победил на конкурсе «Мисс Земля – 2024»

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Церемония награждения победительниц конкурса «Мисс Земля – 2024» прошла 9 ноября 2024 года на Филиппинах, в городе Параньяк. Участие в состязании принимали красавицы из 76 стран.

Россию представляла Екатерина Романова, которая в 2023 году получила титул «Краса России». Екатерина родилась в Новокузнецке, а сейчас живет в Санкт-Петербурге и активно делает карьеру в модельном бизнесе. Наша конкурсантка смогла дойти до финала и оказалась в «Топ-8», но выиграть конкурс ей не удалось.

Корону «Мисс Земля – 2024» завоевала 21-летняя австралийка Джессика Лейн. Вице-победительницами конкурса стали «Мисс Вода» Беа Миллан-Виндорски из США, «Мисс Воздух» Храфнхильдур Харальдсдоттир из Исландии и «Мисс Огонь» Нива Антезана из Перу.

Что известно о «Мисс Земля – 2024» Джессике Лейн

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Джессика Лейн родилась 8 октября 2002 года в австралийском штате Квинсленд. Интересы девочки были самыми разнообразными: в школьные годы она изучала актерское мастерство и пение, увлекалась серфингом и плаванием, а позднее прошла специальное обучение и стала сертифицированным дайвером. Сейчас девушка планирует получить степень бакалавра по специальности «журналистика и писательское мастерство» в Университете Саншайн-Кост и намерена посвятить себя популяризации экологической повестки.

Джессика занимает активную жизненную позицию. После окончания школы она приняла участие в акции World's Greatest Shave: под корень обрезала свои роскошные локоны и пожертвовала их на изготовление четырех париков для больных лейкемией. А в августе 2024 года девушка присоединилась к благотворительной акции Frida's Sip and Paint, в ходе которой было собрано почти 1000 долларов для фонда борьбы с детским раком.

Джессика выступает за разумное потребление и «устойчивую моду» – отказ от смены гардероба несколько раз за сезон только из-за появления новых модных трендов. В своем интернет-блоге она пишет: «Быстрая мода порождает более 10% мировых выбросов парниковых газов, больше, чем все воздушные и морские перевозки вместе взятые. И к тому же это – почти 100 миллионов тонн отходов в год. Мы можем изменить ситуацию, просто совершая покупки правильно. Дело ведь не в том, во что вы одеты, а в том, насколько вы уважаете нашу планету».

Со своей первой миссией в качестве посла «Мисс Земля» Джессика Лейн уже определилась: «Я вернусь в Австралию, и первое, что произойдет, – мы избавим побережье от акульих сетей. Это экологическая проблема. Она существует уже довольно давно, и я решительно выступаю против нее».

В течение всего следующего года Джессика будет разрабатывать собственные экологические проекты, продвигать их на публичных выступлениях, проводить тематические встречи со школьниками, участвовать в экологических ярмарках и других мероприятиях, ориентированных на охрану окружающей среды.