Миф, реальный человек или группа людей: кто такой Сатоши Накамото

В материале РИАМО выясняем, кто такой или что такое Сатоши Накамото и какие цели он преследует.

Биткоин появился в 2008 году, и с тех пор весь мир гадает, кто же придумал децентрализованную систему электронной наличности, и вообще, один ли это человек или группа людей, возможно, вовсе сговор нескольких крупных компаний. Один ли «отец» у биткоина и какую идею он преследует, читайте в материале РИАМО.

Что такое биткоин и в чем его идея

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Биткоин (от англ. bit – единица измерения информации и coin – монета) – это децентрализованная цифровая валюта. Такой виртуальный актив для совершения онлайн-платежей, инвестиций, хранения сбережений. Физически биткоина не существует. Есть только специальные реестры, в которых ведется учет, сколько и у кого биткоинов, и видны все передвижения.

Эмиссия и запись транзакций ведется в сети блокчейн. Эта система предназначена для шифрования и хранения данных, которые распределены по разным компьютерам и объединены в общую сеть.

Отличает валюту децентрализация, то есть на нее не влияет никто: ни один банк, компания и ни одно правительство в мире. В блокчейне обеспечена прозрачность транзакций, где скрыта личность владельцев кошельков, но видны все переводы. Эмиссия ограничена 21 миллионом монет, то предотвращает инфляцию и обесценивание биткоина.

Популярность биткоина объясняется еще и тем, что появился он вовремя. В 2008 году после финансовых потерь людям нужна была альтернатива, и она пришла в виде криптовалюты.

Именно на децентрализации и прозрачности биткоина основана его основная идея – освободить мир от идолопоклонения. С другой стороны, таинственность фигуры создателя или создателей криптовалюты делает его почти идолом и религиозной фигурой. Почти любой может назвать себя Сатоши Накамото, его история происхождения – загадка, миф или сказка, это одновременно все и никто, о нем почти ничего неизвестно достоверно, но для поклонения это и не обязательно. У этого движения нет знакового лица, и это его отличает. Достаточно того, что у биткоина множество последователей и криптовалюта вполне уверенно себя чувствует на биржах рядом с традиционными валютами.

Действительно ли Питер Тодд – предполагаемый создатель биткоина

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Телеканал НВО 8 октября 2024 года выпустил документальный фильм Money Electric: The Bitcoin Mystery («Электрические деньги: тайна биткоина», – ред.), в котором создателем биткоина, скрывающимся под псевдонимом Сатоши Накамото, назвали канадского программиста Питера Тодда.

Сам Питер Тодд отрицает тот факт, что он и есть Сатоши Накамото. У авторов фильма на самом деле есть только косвенные доказательства своей версии – например, канадское происхождение программиста в сочетании с канадско-британским стилем английского самого Сатоши или переписка Тодда с Накамото на архивных форумах. Однако есть и ряд несостыковок. Так, в 2008 году, когда биткойн создавали, Тодд еще только заканчивал учебу, причем по специальности, не связанной с криптографией.

Поэтому нельзя назвать фильм неопровержимым доказательством разоблачения личности создателя биткоина. Сатоши прекратил выходить на связь в 2011 году, и последнее, что он сказал в письме другому разработчику биткоина, Гэвину Андерсену: «Мне бы хотелось, чтобы вы перестали говорить обо мне как о таинственной теневой фигуре, пресса превращает это в пиратскую валюту. Возможно, вместо этого было бы лучше рассказать о проекте с открытым исходным кодом и отдать должное разработчикам, это помогает мотивировать их».

Крейг Райт солгал, выдавая себя за Сатоши Накамото

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Довольно громко заявил о себе предприниматель из Австралии, программист и ученый Крейг Райт. В 2015 году он уверял всех, что Сатоши – это он и его коллега Дейв Клейман. И это оказалось самым обычным фейком. Предоставляя доказательства того, что именно он создал биткоин, Крейг предъявил свой старый пост, но вот слово «криптовалюта» в него было вставлено гораздо позже времени появления биткоина. К тому же были найдены другие доказательства лжи. Какие-либо новые, но убедительные и легко проверяемые доказательства, такие как перемещение биткоинов со старых адресов, Райт предоставлять отказался наотрез и затем удалил из своего блога все записи о биткоинах.

Дориан Накатомо и Хэл Финни – жители одного города

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По еще одной версии, высказанной в 2014 году Лией МакГрат Гудман из Newsweek, создатель биткоина – это житель Калифорнии, 64-летний физик и инженер Дориан Накамото. Он разговаривал с журналисткой, но на вопросы отвечал уклончиво, а потом и вовсе заявил, что не вовлечен в процесс и не может это обсуждать. Ну а потом и вовсе публично отказался от своих слов, заявив, что его слова вырваны из контекста.

Американский программист, криптограф Хэл Финни – тоже житель Калифорнии и тоже является кандидатом на роль создателя биткоина. Именно он в 2009 году стал первым получателем транзакции в сети биткоина, и именно это сделало его кандидатом на роль Сатоши. Он помогал тестировать ранние версии программного обеспечения, на котором сейчас работает инфраструктура криптовалюты, но сам программист отрицал свою причастность. Хэл Финни умер в 2014 году.

Ник Сабо разработал свою платежную систему

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Кандидатом на роль Сатоши ученый и криптограф Ник Сабо стал благодаря некоторым схожим чертам. Во-первых, он разработал Bit Gold – платежную систему, которая предшествовала биткоину. Во-вторых, его работа над базами данных с временными метками и его обширные труды о децентрализованной валюте перекликаются со многими принципами биткоина. Ну и к тому же стиль его письма схож со стилем Накамото. Однако все эти доказательства тоже являются лишь косвенными, да и сам Сабо отрицал, что он – Сатоши.

Биткоин – это заговор компаний и работа ЦРУ

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Существует ничем не доказанная версия, что Сатоши Накамото – это комбинация первых букв названий компаний Samsung-Toshiba-Nakamichi-Motorola. Знаменитый же журналист Такер Карлсон предположил, что биткоин изобрели в ЦРУ. Подобную мысль еще в 2018 году озвучивала Наталья Касперская, называя ​биткоин «проектом американских спецслужб, который создан для быстрого финансирования деятельности разведки США, Великобритании и Канады в разных странах мира».

В октябре 2011 года журналист-расследователь Адам Пененберг в статье для Fast Company привел косвенные доказательства того, что за именем Сатоси Накамото могут скрываться Нил Кинг, Владимир Оксман и Чарльз Брай. Программисты подавали заявку на патент, в которой использовалось понятие «вычислительно непрактичная реверсия», и доменное имя bitcoin.org было зарегистрировано через три дня после подачи заявления. Но и они отрицали причастность к Сатоши Накамото.

Подобных версий с косвенными доказательствами и догадками еще очень много. Выдвигали и идею того, что биткоин придумал Илон Маск. И все они только еще больше разогревают интерес к фигуре Накамото, рождают еще больше легенд, делая Сатоши Накамото самым загадочным миллиардером Земли.