О некоторых уточнениях, дополнениях и статистике за последние два месяца по программе долгосрочных сбережений (ПДС), РИАМО рассказала к. э. н., доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Сазанова Светлана.

«В августе Министерство финансов предложило уточнить правила расчета среднемесячного дохода вкладчиков для софинансирования государством в программе долгосрочных сбережений (ПДС) и механизм перевода стимулирующих выплат на счета участников программы.

Уточнение правил расчета среднемесячного дохода участников ПДС повышает прозрачность расчета платежей, а значит, повышает заинтересованность россиян в долгосрочном дополнительном финансировании пенсий. Участники смогут сами рассчитать, на какое софинансирование от государства они смогут рассчитывать, что будет стимулировать их накопительную активность.

Механизм перевода госсредств на счета вкладчиков представляет собой порядок субсидирования корпорации ДОМ.РФ из средств федерального бюджета и Фонда пенсионного и социального страхования. Если этих средств будет недостаточно, то для субсидирования предполагается использовать средства финансового резерва Фонда национального благосостояния.

Сначала ФНС и НПФ предоставят данные о доходах и пенсионных накоплениях в Национальный расчетный депозитарий (НРД), который, в свою очередь направит в Министерство финансов информацию об объемах господдержки по каждому клиенту. На основании этих данных произойдет перечисление субсидии корпорации ДОМ.РФ, а затем деньги будут направлены в НПФ. В течение трех дней НПФ отчитывается перед ДОМ.РФ и НРД о переводе средств на счета участников Программы долгосрочных сбережений.

Механизм перевода госсредств на счета вкладчиков максимально прозрачен, надежен и безопасен. Это необходимо для стимулирования долгосрочных сбережений граждан, которые станут основой долгосрочного развития нашей страны.

С начала 2024 года и на середину августа граждане РФ заключили более 1 млн договоров по программе долгосрочных сбережений на сумму порядка 50 млрд рублей. При этом в последние месяцы темпы заключения новых договоров об участии в ПДС удвоились, сообщила Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов. Министерство финансов также подтвердило быстрый рост числа участников ПДС.

Рост темпа заключенных договоров свидетельствует о росте доверия россиян к ПДС как надежному инструменту долгосрочных накоплений в рублях в целом. Этому способствует также устойчивость российской экономики в условиях санкционного давления, а также сокращение доли доллара в расчетах в мировой экономике».